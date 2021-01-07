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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2577257825792580

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 112
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
30%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
46%
51
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
20
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:25

  freeze написав:Интересно. Из ТГ Федорова, минцифра наш.
Смотрю он с интересом пишет про тему социального кредита в Китае.)

Современный совок, желаюший управлять судьбами людей
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:50

  Сибарит написав:
  freeze написав:Такое возможно, если делать тесты только больным ОРВИ средней тяжести, имхо, и не заниматься профилактической медициной, как во многих других странах.

Вряд ли тестирование можно назвать профилактикой, поскольку лечения все равно нет. Карантинные меры в любом случае предписаны всем.
Если постоянно делать тесты только больным средней тяжести, при одинаковой оценке тяжести, можно получить вполне адекватное представление о динамике эпидемии. Т.к. всех инфицированных выявить все равно не получится, результат можно считать приемлемым.

Недавно в новостях какой-то "глав-врач" (совершенно не помню кто это был) жаловался, что народ стал затягивать с обращениями -- и многих имнно из-за этого терять стали. -- т.е. по этому показателю статистика несколько поплыла.
Вот с этим тоже проблема с нашимими "недотестами" вообще о адекватном отражении ситуации говорить нельзя :(
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 17:00

  freeze написав:Интересно. Из ТГ Федорова, минцифра наш.
Смотрю он с интересом пишет про тему социального кредита в Китае.)
......
Как теряется рейтинг:
— .....
— участие в протесте против властей, гневные посты против власти в соцсетях;
— распространение фейков в интернете;
— .....'

Особенно интересные пункты для властей. Поэтому Федоров и заинтересовался? :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 17:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Из просторов интернета принесло.

Плоскоземельцы конечно более угарные чем ковидиоты со своими вакцинами, масками и карантинами.

https://www.iflscience.com/technology/c ... tar-pedal/

Собственно тот самый твит про чип Билла Гейтса
https://twitter.com/mariofusco/status/1 ... 4013187072
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 17:23

  vitaliy_berdinskikh написав:Из просторов интернета принесло.

Плоскоземельцы конечно более угарные чем ковидиоты со своими вакцинами, масками и карантинами.

https://www.iflscience.com/technology/c ... tar-pedal/

Собственно тот самый твит про чип Билла Гейтса
https://twitter.com/mariofusco/status/1 ... 4013187072


Сейчас всё запутано с чипами, льётся пропаганда, молодёжь падкая.
У меня у самого сын говорит, что чип вшить в запястье это круто, не надо паспорт носить, не надо платёжную карточку с собой таскать в магазин, при аварии информация про здоровье если что сразу скачается врачам.
Я ему говорю, а как же свобода. Он - так это и есть свобода - не надо носить, не надо таскать. Может повзрослеет, поумнеет )))
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 17:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:У меня у самого сын говорит, что чип вшить в запястье это круто, не надо паспорт носить, не надо платёжную карточку с собой таскать в магазин, при аварии информация про здоровье если что сразу скачается информация.
Я ему говорю, а как же свобода.

О, плоскоземелец в рядах карантинников вакцинутых. Не ожидал от тебя такого, честно говоря.
  freeze написав:Может повзрослеет, поумнеет )))

Оденет шапочку из фольги? :mrgreen:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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