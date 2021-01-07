freeze написав:Такое возможно, если делать тесты только больным ОРВИ средней тяжести, имхо, и не заниматься профилактической медициной, как во многих других странах.
Вряд ли тестирование можно назвать профилактикой, поскольку лечения все равно нет. Карантинные меры в любом случае предписаны всем. Если постоянно делать тесты только больным средней тяжести, при одинаковой оценке тяжести, можно получить вполне адекватное представление о динамике эпидемии. Т.к. всех инфицированных выявить все равно не получится, результат можно считать приемлемым.
Недавно в новостях какой-то "глав-врач" (совершенно не помню кто это был) жаловался, что народ стал затягивать с обращениями -- и многих имнно из-за этого терять стали. -- т.е. по этому показателю статистика несколько поплыла. Вот с этим тоже проблема с нашимими "недотестами" вообще о адекватном отражении ситуации говорить нельзя
freeze написав:Интересно. Из ТГ Федорова, минцифра наш. Смотрю он с интересом пишет про тему социального кредита в Китае.) ...... Как теряется рейтинг: — ..... — участие в протесте против властей, гневные посты против власти в соцсетях; — распространение фейков в интернете; — .....'
Особенно интересные пункты для властей. Поэтому Федоров и заинтересовался?
Сейчас всё запутано с чипами, льётся пропаганда, молодёжь падкая. У меня у самого сын говорит, что чип вшить в запястье это круто, не надо паспорт носить, не надо платёжную карточку с собой таскать в магазин, при аварии информация про здоровье если что сразу скачается врачам. Я ему говорю, а как же свобода. Он - так это и есть свобода - не надо носить, не надо таскать. Может повзрослеет, поумнеет )))
freeze написав:У меня у самого сын говорит, что чип вшить в запястье это круто, не надо паспорт носить, не надо платёжную карточку с собой таскать в магазин, при аварии информация про здоровье если что сразу скачается информация. Я ему говорю, а как же свобода.
О, плоскоземелец в рядах карантинников вакцинутых. Не ожидал от тебя такого, честно говоря.
freeze написав:Может повзрослеет, поумнеет )))
Оденет шапочку из фольги?
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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