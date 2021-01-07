freeze написав:Такое возможно, если делать тесты только больным ОРВИ средней тяжести, имхо, и не заниматься профилактической медициной, как во многих других странах.
Вряд ли тестирование можно назвать профилактикой, поскольку лечения все равно нет. Карантинные меры в любом случае предписаны всем. Если постоянно делать тесты только больным средней тяжести, при одинаковой оценке тяжести, можно получить вполне адекватное представление о динамике эпидемии. Т.к. всех инфицированных выявить все равно не получится, результат можно считать приемлемым.
Недавно в новостях какой-то "глав-врач" (совершенно не помню кто это был) жаловался, что народ стал затягивать с обращениями -- и многих имнно из-за этого терять стали. -- т.е. по этому показателю статистика несколько поплыла. Вот с этим тоже проблема с нашимими "недотестами" вообще о адекватном отражении ситуации говорить нельзя
freeze написав:Интересно. Из ТГ Федорова, минцифра наш. Смотрю он с интересом пишет про тему социального кредита в Китае.) ...... Как теряется рейтинг: — ..... — участие в протесте против властей, гневные посты против власти в соцсетях; — распространение фейков в интернете; — .....'
Особенно интересные пункты для властей. Поэтому Федоров и заинтересовался?
Сейчас всё запутано с чипами, льётся пропаганда, молодёжь падкая. У меня у самого сын говорит, что чип вшить в запястье это круто, не надо паспорт носить, не надо платёжную карточку с собой таскать в магазин, при аварии информация про здоровье если что сразу скачается врачам. Я ему говорю, а как же свобода. Он - так это и есть свобода - не надо носить, не надо таскать. Может повзрослеет, поумнеет )))
freeze написав:У меня у самого сын говорит, что чип вшить в запястье это круто, не надо паспорт носить, не надо платёжную карточку с собой таскать в магазин, при аварии информация про здоровье если что сразу скачается информация. Я ему говорю, а как же свобода.
О, плоскоземелец в рядах карантинников вакцинутых. Не ожидал от тебя такого, честно говоря.
freeze написав:Может повзрослеет, поумнеет )))
Оденет шапочку из фольги?
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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yanyura написав:Igneus Вы свои документы, на которые приводите ссылки, читаете, перед тем как написать пост? Видимо только по диагонали, иначе заметили бы, что:
Конечно читаю, но у меня есть сомнение, что это делаете Вы, исходя из изложенного ниже.
yanyura написав:Конечно же, вы абсолютно правы, только не медики, а Министерство юстиции Португалии, ведь именно оно сообщило об отсутствии доказательства смерти от вакцинации. И с дополнением - агентство Рейтер точно такой же "продавец-консультант" фарм-компаний, ведь оно осмелилось опровергнуть святое - всем известную смерть от прививки Tiffany Dover (это тоже обсуждалось здесь):
yanyura написав:Да, умершая не находилась на лечении в этой больнице, но являлась медработником в ней, которой в этой же больнице сделали прививку, поэтому руководитель и должен был "информировать компетентный судебный орган о любой подозрительной смерти".
Вопрос к Вам: Министерство юстиции Португалии и есть тот компетентный судебный орган вместе с агентством Рейтер, которым руководитель должен сообщить о подозрительной смерти медсестры и которые уже через несколько дней после этой смерти уполномочены делать выводы об отсутствии доказательств ее смерти от вакцинации? А как же принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную, ведь Министерство юстиции Португалии является, по-моему, органом исполнительной власти или оно у них одновременно является и судом? А агентство Рейтер к какому органу государственной власти Вы относите? Наконец, как будет выглядеть преждевременный вывод Министерства юстиции Португалии о том, что нет доказательств смерти медсестры от вакцинации, если ее родственники и нанятые ими юристы такие доказательства соберут?
yanyura написав:Вы, как практикующий юрист, просто обязаны сообщить об этом вопиющем нарушении прав человека (проведении экспертизы не уполномоченным на это органом и сообщении им неправдивых сведений) в ЕСПЧ, но сомневаюсь, что вы это сделаете, т.к. отказ ЕСПЧ в принятии заявления по причине неприемлимости или, что еще хуже, будет решение ЕСПЧ, что Португалия поступила в полном соответствии с их законами, очень сильно ударит по вашей репутации как юриста.
Я не сделаю этого не потому, что, якобы, негативное решение ЕСПЧ ударит по моей репутации, а потому, что я не нахожусь под юрисдикцией Португалии.
yanyura написав:Мне искренне жаль ваших сотрудников, которых вы оторвали в выходной день для срочного поиска документов в Инете, но которые забыли предупредить шефа об этих нестыковках с его позицией. Ибо страшен гнев подставленного руководителя.
Вам не надо жалеть "моих сотрудников" по причине их отсутствия у меня
yanyura написав:Если вы посмотрите мой профиль, то увидите, что я не могу находиться на государственной службе хотя бы по причине своего возраста
Есть некоторые виды государственной службы, на которых "бывших" не бывает, и эти виды службы осуществляются многими поколениями родственников
Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность