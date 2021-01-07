Современный совок, желаюший управлять судьбами людей
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:25
Современный совок, желаюший управлять судьбами людей
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:50
Недавно в новостях какой-то "глав-врач" (совершенно не помню кто это был) жаловался, что народ стал затягивать с обращениями -- и многих имнно из-за этого терять стали. -- т.е. по этому показателю статистика несколько поплыла.
Вот с этим тоже проблема с нашимими "недотестами" вообще о адекватном отражении ситуации говорить нельзя
Додано: П'ят 08 січ, 2021 17:00
Особенно интересные пункты для властей. Поэтому Федоров и заинтересовался?
Додано: П'ят 08 січ, 2021 17:14
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Из просторов интернета принесло.
Плоскоземельцы конечно более угарные чем ковидиоты со своими вакцинами, масками и карантинами.
Собственно тот самый твит про чип Билла Гейтса
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 08 січ, 2021 17:23
Сейчас всё запутано с чипами, льётся пропаганда, молодёжь падкая.
У меня у самого сын говорит, что чип вшить в запястье это круто, не надо паспорт носить, не надо платёжную карточку с собой таскать в магазин, при аварии информация про здоровье если что сразу скачается врачам.
Я ему говорю, а как же свобода. Он - так это и есть свобода - не надо носить, не надо таскать. Может повзрослеет, поумнеет )))
Додано: П'ят 08 січ, 2021 17:25
Re: Эпидемия коронавируса в мире
...
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в П'ят 08 січ, 2021 17:35, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 08 січ, 2021 17:27
Конечно читаю, но у меня есть сомнение, что это делаете Вы, исходя из изложенного ниже.
Вопрос к Вам: Министерство юстиции Португалии и есть тот компетентный судебный орган вместе с агентством Рейтер, которым руководитель должен сообщить о подозрительной смерти медсестры и которые уже через несколько дней после этой смерти уполномочены делать выводы об отсутствии доказательств ее смерти от вакцинации?
А как же принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную, ведь Министерство юстиции Португалии является, по-моему, органом исполнительной власти или оно у них одновременно является и судом? А агентство Рейтер к какому органу государственной власти Вы относите?
Наконец, как будет выглядеть преждевременный вывод Министерства юстиции Португалии о том, что нет доказательств смерти медсестры от вакцинации, если ее родственники и нанятые ими юристы такие доказательства соберут?
Я не сделаю этого не потому, что, якобы, негативное решение ЕСПЧ ударит по моей репутации, а потому, что я не нахожусь под юрисдикцией Португалии.
Вам не надо жалеть "моих сотрудников" по причине их отсутствия у меня
Есть некоторые виды государственной службы, на которых "бывших" не бывает, и эти виды службы осуществляются многими поколениями родственников Наконец, после увольнения государственные служащие начинают интенсивно судится с государством, отстаивая свои права.
Например, так поступил бывший прокурор Запорожской области Шацкий, который добился отмены постановления КМУ № 649, которое фактически блокировало исполнение судебных решений:
Если Вы уже не находитесь на государственной службе, то в чем заключается смысл Вашей лояльности к государству, да еще и к иностранному, против конкретных физических лиц, а именно гражданки Португалии и ее родственников, которая, возможно, умерла именно из-за халатности медицинского персонала?
Востаннє редагувалось Igneus в П'ят 08 січ, 2021 18:04, всього редагувалось 1 раз.
Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность
Додано: П'ят 08 січ, 2021 17:41
Додано: П'ят 08 січ, 2021 17:49
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Управлять человеком, отслеживать его жизнь - гораздо проще и лучше удаленным способом.
На каждые три метра не земли не посадишь детектор NFC, а к мобильной связи клиент подключиться сам и это даст информации о его перемещениях в разы больше чем вшитый чип который ещё надо считать с расстояния хотя бы метров пять, а в реальных условиях не более чем с десятков сантиметров.
Ну и банковский счёт с подключенной картой - это тоже и инструмент трекинга и ого какой инструмент управления. Нажатие одной кнопки и человек остаётся без копейки. Что в современном мире означает что он ограничен в перемещениях и возможностях не сильно меньше чем если подослать мордоворотов которые набьют ему морду.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 08 січ, 2021 17:57
Фантазии про "Большого брата" хорошо показаны в "черном зеркале", в т.ч. про "социальный рейтинг"
А вот немного по теме:
Biden's Laptop Matters
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