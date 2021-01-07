Додано: П'ят 08 січ, 2021 17:27

yanyura написав: Igneus

Вы свои документы, на которые приводите ссылки, читаете, перед тем как написать пост? Видимо только по диагонали, иначе заметили бы, что: IgneusВы свои документы, на которые приводите ссылки, читаете, перед тем как написать пост? Видимо только по диагонали, иначе заметили бы, что:

yanyura написав: Конечно же, вы абсолютно правы, только не медики, а Министерство юстиции Португалии, ведь именно оно сообщило об отсутствии доказательства смерти от вакцинации .

И с дополнением - агентство Рейтер точно такой же "продавец-консультант" фарм-компаний, ведь оно осмелилось опровергнуть святое - всем известную смерть от прививки Tiffany Dover (это тоже обсуждалось здесь): Конечно же, вы абсолютно правы, только не медики, аИ с дополнением -точно такой же "продавец-консультант" фарм-компаний, ведь оно осмелилось опровергнуть святое - всем известную смерть от прививки Tiffany Dover (это тоже обсуждалось здесь):

yanyura написав: Да, умершая не находилась на лечении в этой больнице, но являлась медработником в ней, которой в этой же больнице сделали прививку, поэтому руководитель и должен был "информировать компетентный судебный орган о любой подозрительной смерти". Да, умершая не находилась на лечении в этой больнице, но являлась медработником в ней, которой в этой же больнице сделали прививку, поэтому руководитель и должен был "информироватьо любой подозрительной смерти".

судебный

yanyura написав: Вы, как практикующий юрист, просто обязаны сообщить об этом вопиющем нарушении прав человека (проведении экспертизы не уполномоченным на это органом и сообщении им неправдивых сведений) в ЕСПЧ, но сомневаюсь, что вы это сделаете, т.к. отказ ЕСПЧ в принятии заявления по причине неприемлимости или, что еще хуже, будет решение ЕСПЧ, что Португалия поступила в полном соответствии с их законами, очень сильно ударит по вашей репутации как юриста. Вы, как практикующий юрист, просто обязаны сообщить об этом вопиющем нарушении прав человека (проведении экспертизы не уполномоченным на это органом и сообщении им неправдивых сведений) в ЕСПЧ, но сомневаюсь, что вы это сделаете, т.к. отказ ЕСПЧ в принятии заявления по причине неприемлимости или, что еще хуже, будет решение ЕСПЧ, что Португалия поступила в полном соответствии с их законами, очень сильно ударит по вашей репутации как юриста.

yanyura написав: Мне искренне жаль ваших сотрудников, которых вы оторвали в выходной день для срочного поиска документов в Инете, но которые забыли предупредить шефа об этих нестыковках с его позицией. Ибо страшен гнев подставленного руководителя. Мне искренне жаль ваших сотрудников, которых вы оторвали в выходной день для срочного поиска документов в Инете, но которые забыли предупредить шефа об этих нестыковках с его позицией. Ибо страшен гнев подставленного руководителя.

yanyura написав: Если вы посмотрите мой профиль, то увидите, что я не могу находиться на государственной службе хотя бы по причине своего возраста Если вы посмотрите мой профиль, то увидите, что я не могу находиться на государственной службе хотя бы по причине своего возраста

Конечно читаю, но у меня есть сомнение, что это делаете Вы, исходя из изложенного ниже.Вопрос к Вам:и есть тотвместе с агентством Рейтер, которым руководитель должен сообщить о подозрительной смерти медсестры и которые уже через несколько дней после этой смерти уполномочены делать выводы об отсутствии доказательств ее смерти от вакцинации?А как же принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную, ведь Министерство юстиции Португалии является, по-моему,или оно у них одновременно является и? А агентство Рейтер к какому органу государственной власти Вы относите?Наконец, как будет выглядеть преждевременный вывод Министерства юстиции Португалии о том, что нет доказательств смерти медсестры от вакцинации, если ее родственники и нанятые ими юристы такие доказательства соберут?Я не сделаю этого не потому, что, якобы, негативное решение ЕСПЧ ударит по моей репутации, а потому, что я не нахожусь под юрисдикцией Португалии.Вам не надо жалеть "моих сотрудников" по причине их отсутствия у меняЕсть некоторые виды государственной службы, на которых "бывших" не бывает, и эти виды службы осуществляются многими поколениями родственниковНаконец, после увольнения государственные служащие начинают интенсивно судится с государством, отстаивая свои права.Например, так поступил бывший прокурор Запорожской области Шацкий, который добился отмены постановления КМУ № 649, которое фактически блокировало исполнение судебных решений:Если Вы уже не находитесь на государственной службе, то в чем заключается смысл Вашей лояльности к государству, да еще и к иностранному, против конкретных физических лиц, а именно гражданки Португалии и ее родственников, которая, возможно, умерла именно из-за халатности медицинского персонала?