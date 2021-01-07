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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2578257925802581>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 112
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
30%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
46%
51
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
20
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:25

  freeze написав:Интересно. Из ТГ Федорова, минцифра наш.
Смотрю он с интересом пишет про тему социального кредита в Китае.)

Современный совок, желаюший управлять судьбами людей
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:50

  Сибарит написав:
  freeze написав:Такое возможно, если делать тесты только больным ОРВИ средней тяжести, имхо, и не заниматься профилактической медициной, как во многих других странах.

Вряд ли тестирование можно назвать профилактикой, поскольку лечения все равно нет. Карантинные меры в любом случае предписаны всем.
Если постоянно делать тесты только больным средней тяжести, при одинаковой оценке тяжести, можно получить вполне адекватное представление о динамике эпидемии. Т.к. всех инфицированных выявить все равно не получится, результат можно считать приемлемым.

Недавно в новостях какой-то "глав-врач" (совершенно не помню кто это был) жаловался, что народ стал затягивать с обращениями -- и многих имнно из-за этого терять стали. -- т.е. по этому показателю статистика несколько поплыла.
Вот с этим тоже проблема с нашимими "недотестами" вообще о адекватном отражении ситуации говорить нельзя :(
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 17:00

  freeze написав:Интересно. Из ТГ Федорова, минцифра наш.
Смотрю он с интересом пишет про тему социального кредита в Китае.)
......
Как теряется рейтинг:
— .....
— участие в протесте против властей, гневные посты против власти в соцсетях;
— распространение фейков в интернете;
— .....'

Особенно интересные пункты для властей. Поэтому Федоров и заинтересовался? :)
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 17:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Из просторов интернета принесло.

Плоскоземельцы конечно более угарные чем ковидиоты со своими вакцинами, масками и карантинами.

https://www.iflscience.com/technology/c ... tar-pedal/

Собственно тот самый твит про чип Билла Гейтса
https://twitter.com/mariofusco/status/1 ... 4013187072
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 17:23

  vitaliy_berdinskikh написав:Из просторов интернета принесло.

Плоскоземельцы конечно более угарные чем ковидиоты со своими вакцинами, масками и карантинами.

https://www.iflscience.com/technology/c ... tar-pedal/

Собственно тот самый твит про чип Билла Гейтса
https://twitter.com/mariofusco/status/1 ... 4013187072


Сейчас всё запутано с чипами, льётся пропаганда, молодёжь падкая.
У меня у самого сын говорит, что чип вшить в запястье это круто, не надо паспорт носить, не надо платёжную карточку с собой таскать в магазин, при аварии информация про здоровье если что сразу скачается врачам.
Я ему говорю, а как же свобода. Он - так это и есть свобода - не надо носить, не надо таскать. Может повзрослеет, поумнеет )))
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 17:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

...
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в П'ят 08 січ, 2021 17:35, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 17:27

  yanyura написав:Igneus
Вы свои документы, на которые приводите ссылки, читаете, перед тем как написать пост? Видимо только по диагонали, иначе заметили бы, что:

Конечно читаю, но у меня есть сомнение, что это делаете Вы, исходя из изложенного ниже.

  yanyura написав:Конечно же, вы абсолютно правы, только не медики, а Министерство юстиции Португалии, ведь именно оно сообщило об отсутствии доказательства смерти от вакцинации.
И с дополнением - агентство Рейтер точно такой же "продавец-консультант" фарм-компаний, ведь оно осмелилось опровергнуть святое - всем известную смерть от прививки Tiffany Dover (это тоже обсуждалось здесь):

  yanyura написав:Да, умершая не находилась на лечении в этой больнице, но являлась медработником в ней, которой в этой же больнице сделали прививку, поэтому руководитель и должен был "информировать компетентный судебный орган о любой подозрительной смерти".

Вопрос к Вам: Министерство юстиции Португалии и есть тот компетентный судебный орган вместе с агентством Рейтер, которым руководитель должен сообщить о подозрительной смерти медсестры и которые уже через несколько дней после этой смерти уполномочены делать выводы об отсутствии доказательств ее смерти от вакцинации?
А как же принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную, ведь Министерство юстиции Португалии является, по-моему, органом исполнительной власти или оно у них одновременно является и судом? А агентство Рейтер к какому органу государственной власти Вы относите?
Наконец, как будет выглядеть преждевременный вывод Министерства юстиции Португалии о том, что нет доказательств смерти медсестры от вакцинации, если ее родственники и нанятые ими юристы такие доказательства соберут?

  yanyura написав:Вы, как практикующий юрист, просто обязаны сообщить об этом вопиющем нарушении прав человека (проведении экспертизы не уполномоченным на это органом и сообщении им неправдивых сведений) в ЕСПЧ, но сомневаюсь, что вы это сделаете, т.к. отказ ЕСПЧ в принятии заявления по причине неприемлимости или, что еще хуже, будет решение ЕСПЧ, что Португалия поступила в полном соответствии с их законами, очень сильно ударит по вашей репутации как юриста.

Я не сделаю этого не потому, что, якобы, негативное решение ЕСПЧ ударит по моей репутации, а потому, что я не нахожусь под юрисдикцией Португалии.

  yanyura написав:Мне искренне жаль ваших сотрудников, которых вы оторвали в выходной день для срочного поиска документов в Инете, но которые забыли предупредить шефа об этих нестыковках с его позицией. Ибо страшен гнев подставленного руководителя.

Вам не надо жалеть "моих сотрудников" по причине их отсутствия у меня :D

  yanyura написав:Если вы посмотрите мой профиль, то увидите, что я не могу находиться на государственной службе хотя бы по причине своего возраста

Есть некоторые виды государственной службы, на которых "бывших" не бывает, и эти виды службы осуществляются многими поколениями родственников :wink: Наконец, после увольнения государственные служащие начинают интенсивно судится с государством, отстаивая свои права.
Например, так поступил бывший прокурор Запорожской области Шацкий, который добился отмены постановления КМУ № 649, которое фактически блокировало исполнение судебных решений:
http://pravda.in.ua/news-zaporozhye/v-z ... konflikti/
https://reyestr.court.gov.ua/Review/90603517

Если Вы уже не находитесь на государственной службе, то в чем заключается смысл Вашей лояльности к государству, да еще и к иностранному, против конкретных физических лиц, а именно гражданки Португалии и ее родственников, которая, возможно, умерла именно из-за халатности медицинского персонала?
Востаннє редагувалось Igneus в П'ят 08 січ, 2021 18:04, всього редагувалось 1 раз.
Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 17:41

  vitaliy_berdinskikh написав:...


Всё норм.
Мне диджитализация нравится, но есть определенные как сейчас модно говорить красные линии, дальше которых мне не нравится.
Но есть ощущение, что Большой Брат неизбежен, это плохо, но увы, это не мы определяем.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 17:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Но есть ощущение, что Большой Брат неизбежен, это плохо, но увы, это не мы определяем.

Управлять человеком, отслеживать его жизнь - гораздо проще и лучше удаленным способом.

На каждые три метра не земли не посадишь детектор NFC, а к мобильной связи клиент подключиться сам и это даст информации о его перемещениях в разы больше чем вшитый чип который ещё надо считать с расстояния хотя бы метров пять, а в реальных условиях не более чем с десятков сантиметров.

Ну и банковский счёт с подключенной картой - это тоже и инструмент трекинга и ого какой инструмент управления. Нажатие одной кнопки и человек остаётся без копейки. Что в современном мире означает что он ограничен в перемещениях и возможностях не сильно меньше чем если подослать мордоворотов которые набьют ему морду.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 17:57

Фантазии про "Большого брата" хорошо показаны в "черном зеркале", в т.ч. про "социальный рейтинг"

А вот немного по теме:
Зображення
Biden's Laptop Matters
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