freeze написав:Такое возможно, если делать тесты только больным ОРВИ средней тяжести, имхо, и не заниматься профилактической медициной, как во многих других странах.
Вряд ли тестирование можно назвать профилактикой, поскольку лечения все равно нет. Карантинные меры в любом случае предписаны всем. Если постоянно делать тесты только больным средней тяжести, при одинаковой оценке тяжести, можно получить вполне адекватное представление о динамике эпидемии. Т.к. всех инфицированных выявить все равно не получится, результат можно считать приемлемым.
Я считал, что основные цели тестирования - диагностика и выявление заболевших среди контактов. Насколько понимаю, в Китае и ЮВА это привело к успеху. Для определения динамики достаточно количество госпитализаций.
ЛАД написав:Резкий рост числа умерших начался с 04.01 - 877. 05.01 - 1198, 06.01 - 1019, 07.01 - 1059. Такие же цифры в последние 3 дня прошлого года. Немного странно, что сильного роста числа заболевших не наблюдается, держится на высоком уровне ещё с середины ноября. Вряд ли это можно объяснить рождественскими гуляньями.
Это можно объяснить тем, что от момента выявления до летального исхода проходит в среднем 1.5 месяца. Для подтверждения этого надо бы построить графики на более длительном отрезке и сравнить, но мне лень. Если сделать это для разных стран, можно косвенно оценить уровень медицины.
Согласен. Задержка на 1,5 месяца немного многовато, но может быть. Оценить уровень медицины - имеете ввиду именно по времени задержки?
Igneus Чтобы не засорять тематическую ветку, отвечу только на 2 ваших вопроса, когда Минюст Португалии опубликует окончательный отчет о причине смерти, будет и он.
1.
А агентство Рейтер к какому органу государственной власти Вы относите?
К точно такому, как и Bellingcat, которое расследовало катастрофу МН-17. Его расследование было признано не соответствующим Законам и фейком только потому, что они журналисты, а не профессионалы-следователи?
2.
Если Вы уже не находитесь на государственной службе, то в чем заключается смысл Вашей лояльности к государству, да еще и к иностранному, против конкретных физических лиц, а именно гражданки Португалии и ее родственников, которая, возможно, умерла именно из-за халатности медицинского персонала?
Я никогда не был, не есть и не буду госслужащим. И дело не в лояльности, а в разоблачении фейков. Можете посмотреть мои сообщения об Арестовиче, о научных публикациях по регионам Украины, о Марусе Зверобой, о Кличко на похоронах Кернеса, на лично ваш фейк (Эпидемия коронавируса в мире)...
freeze написав:..... Всё норм. Мне диджитализация нравится, но есть определенные как сейчас модно говорить красные линии, дальше которых мне не нравится. Но есть ощущение, что Большой Брат неизбежен, это плохо, но увы, это не мы определяем.
Красные линии есть. Но в том объеме, о котором говорит Ваш сын, это вполне нормально. В любом случае, в таком чипе нет ничего, чего сейчас нет, просто будет собрано в одном месте то, что сегодня в куче разных бумажек. И к этому, думаю, прийдем в весьма недалёком будущем.
Аlександр написав:Доэксперементируются ведь со своими степануто-ермакзматическими ограничениями.
Ой, да вон в великих демократиях такая же фигня и ничего: всё на уровне личных простестов как и тут. Причем там ограничения зачастую покруче чем у нас. Единственное в чём мы переплюнули всех так это в остановке транспорта весной.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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