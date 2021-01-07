RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2579258025812582>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 112
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
30%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
46%
51
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
20
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 18:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Уже скороЗображення
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2665
З нами з: 06.08.19
Подякував: 634 раз.
Подякували: 413 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 19:02

  Сибарит написав:
  freeze написав:Такое возможно, если делать тесты только больным ОРВИ средней тяжести, имхо, и не заниматься профилактической медициной, как во многих других странах.

Вряд ли тестирование можно назвать профилактикой, поскольку лечения все равно нет. Карантинные меры в любом случае предписаны всем.
Если постоянно делать тесты только больным средней тяжести, при одинаковой оценке тяжести, можно получить вполне адекватное представление о динамике эпидемии. Т.к. всех инфицированных выявить все равно не получится, результат можно считать приемлемым.

Я считал, что основные цели тестирования - диагностика и выявление заболевших среди контактов. Насколько понимаю, в Китае и ЮВА это привело к успеху.
Для определения динамики достаточно количество госпитализаций.


  ЛАД написав:Резкий рост числа умерших начался с 04.01 - 877.
05.01 - 1198, 06.01 - 1019, 07.01 - 1059.
Такие же цифры в последние 3 дня прошлого года. Немного странно, что сильного роста числа заболевших не наблюдается, держится на высоком уровне ещё с середины ноября.
Вряд ли это можно объяснить рождественскими гуляньями.

Это можно объяснить тем, что от момента выявления до летального исхода проходит в среднем 1.5 месяца.
Для подтверждения этого надо бы построить графики на более длительном отрезке и сравнить, но мне лень.
Если сделать это для разных стран, можно косвенно оценить уровень медицины.

Согласен.
Задержка на 1,5 месяца немного многовато, но может быть.
Оценить уровень медицины - имеете ввиду именно по времени задержки?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 18140
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4654 раз.
Подякували: 4339 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 19:12

Igneus
Чтобы не засорять тематическую ветку, отвечу только на 2 ваших вопроса, когда Минюст Португалии опубликует окончательный отчет о причине смерти, будет и он.

1.
А агентство Рейтер к какому органу государственной власти Вы относите?

К точно такому, как и Bellingcat, которое расследовало катастрофу МН-17. Его расследование было признано не соответствующим Законам и фейком только потому, что они журналисты, а не профессионалы-следователи?

2.
Если Вы уже не находитесь на государственной службе, то в чем заключается смысл Вашей лояльности к государству, да еще и к иностранному, против конкретных физических лиц, а именно гражданки Португалии и ее родственников, которая, возможно, умерла именно из-за халатности медицинского персонала?

Я никогда не был, не есть и не буду госслужащим. И дело не в лояльности, а в разоблачении фейков. Можете посмотреть мои сообщения об Арестовиче, о научных публикациях по регионам Украины, о Марусе Зверобой, о Кличко на похоронах Кернеса, на лично ваш фейк (Эпидемия коронавируса в мире)...
yanyura
 
Повідомлень: 5708
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1879 раз.
Подякували: 1334 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 19:38

  freeze написав:.....
Всё норм.
Мне диджитализация нравится, но есть определенные как сейчас модно говорить красные линии, дальше которых мне не нравится.
Но есть ощущение, что Большой Брат неизбежен, это плохо, но увы, это не мы определяем.

Красные линии есть. Но в том объеме, о котором говорит Ваш сын, это вполне нормально. В любом случае, в таком чипе нет ничего, чего сейчас нет, просто будет собрано в одном месте то, что сегодня в куче разных бумажек.
И к этому, думаю, прийдем в весьма недалёком будущем.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 18140
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4654 раз.
Подякували: 4339 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 19:55

  Вкладчик1234 написав:Фантазии про "Большого брата" хорошо показаны в "черном зеркале", в т.ч. про "социальный рейтинг"

А вот немного по теме:
Зображення

Да уж. Парниши совсем степанулись :evil:
Доэксперементируются ведь со своими степануто-ермакзматическими ограничениями.
Аlександр
 
Повідомлень: 3562
З нами з: 10.04.08
Подякував: 119 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 20:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Аlександр написав:Доэксперементируются ведь со своими степануто-ермакзматическими ограничениями.

Ой, да вон в великих демократиях такая же фигня и ничего: всё на уровне личных простестов как и тут. Причем там ограничения зачастую покруче чем у нас. Единственное в чём мы переплюнули всех так это в остановке транспорта весной.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2665
З нами з: 06.08.19
Подякував: 634 раз.
Подякували: 413 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 20:17

Мэр Лондона объявил о чрезвычайной ситуации на фоне всплеска заболеваемости COVID-19. По его словам, больницы переполнены, поэтому системе здравоохранения грозит коллапс.

Садик Хан сообщил в Twitter, что вирусом сейчас заражен каждый тридцатый житель Лондона. Госпитализированы более 7 тыс. пациентов, среди них около тысячи подключены к аппаратам ИВЛ.

Ранее, 4 января, премьер-министр Британии Борис Джонсон ввел уже третий карантин в связи с пандемией. Местным жителям разрешено выходить из дома только на прогулку, к врачу или в магазин. В стране планируется масштабная вакцинация.

https://m.rosbalt.ru/world/2021/01/08/1881226.html
Это, конечно, не "горы трупов", но и не "обычный грипп".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 18140
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4654 раз.
Подякували: 4339 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 20:57

#Раскладка #Слухи
Наш источник из Офиса Президента сообщает, что вся эта статистика от МОЗ по коронавирусу является «нарисованной», которая ни на что не влияет.
Если вы спросите зачем каждый день объявлять статистику заболевших коронавирусом, то вам никто не ответит, потому что это делают для «галочки», и никто не проверяет эти данные, так как их нет в публичной плоскости.
У нас даже локдаун вводят не по факту, а по плану. То есть, когда было по 15-17тысяч заболевших в день, мы работали и все справлялись с задачей, а как статистика пошла вниз и теперь почти в 3 раза меньше, то мы вводим локдаун. Где логика спросите вы?
Логики нет.
Наши источники дают разную информацию поэтому абсурду власти.
Один источник заявил, что нашему правительству прилетело от западных партнеров, что всюду локдаун был, а у нас нет, что теперь актуальность вакцинации падает у нас в стране, а значит нам её не дадут, так как угрозы нет (нас сразу скинули в конец очереди). Мы ввели локдаун и сразу попросили вакцину. Премьер-министр надеется, что мы её получим. Власть пошла дальше и сразу публично заявила, что начала процесс сертификации русской вакцины (решили так поторопить западных партнеров).
Второй источник рассказывает, что это сделали пиарщики Офиса Президента для того, чтобы прокачать рейтинг Зеленского. Алгоритм простой. Вводят локдаун, народ шумит и обвинят правительство в лице Премьера и Министра здравоохранения в их некомпетентности. Президент выжидает паузу (наблюдает за статистикой и ситуацией), а далее отменяет локдаун, получая весь положительный рейтинг себе, а весь негатив отправляется Шмыгалю и Степанову. Сразу решили не отменять локдаун, чтобы застраховать себя, так как эксперты в ОП прогнозировали рост количества заболевших коронавируса 10-13 января.
Источник поясняет, что был запасной вариант с переносом на неделю локдаун с 8 января на 15, но также отказались, так как было необходимо сделать запрос на западную вакцину.

https://t.me/legitimniy/6139
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13767
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7516 раз.
Подякували: 3606 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 21:01

#Сплетни
Пошли сплетни, что Министру здравоохранения Максиму Степанову поставили устную задачу из ОП, необходимо повысить рост заболевших коронавирусом, чтобы аргументировать введения карантина.
Если будет «нарисован рост» заболевших коронавирусом, то власть заявит, что действовало на опережение и её действия полностью профессиональны.

https://t.me/ZE_kartel/2362
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13767
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7516 раз.
Подякували: 3606 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 21:15

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Аlександр написав:Доэксперементируются ведь со своими степануто-ермакзматическими ограничениями.

Ой, да вон в великих демократиях такая же фигня и ничего: всё на уровне личных простестов как и тут. Причем там ограничения зачастую покруче чем у нас. Единственное в чём мы переплюнули всех так это в остановке транспорта весной.

С такой "фигней" следующая ступень "эволюции", - это когда зайдешь в магазин, а в продаже будет только один самый дешевый товар одного производителя. В лучшем случае сегодня одного, завтра другого. Т. е., чтобы зашел и быстро взял, без какого-либо выбора, один самый дешевый хлеб, одну самую дешевую колбасу, одно самое дешевое молоко и в вперед за расчетом на кассу. Ибо, как поддакивает ляшко, если со стеллажей убрать выбор продуктов, то тогда еще более "снизится мобильность людей".
Аlександр
 
Повідомлень: 3562
З нами з: 10.04.08
Подякував: 119 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2579258025812582>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Electron, Zebra і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 734, 735, 736
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7352 1715389
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 січ, 2021 10:19
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (3657)
08.01.2021 21:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.