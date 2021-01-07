#Раскладка #Слухи

Наш источник из Офиса Президента сообщает, что вся эта статистика от МОЗ по коронавирусу является «нарисованной», которая ни на что не влияет.

Если вы спросите зачем каждый день объявлять статистику заболевших коронавирусом, то вам никто не ответит, потому что это делают для «галочки», и никто не проверяет эти данные, так как их нет в публичной плоскости.

У нас даже локдаун вводят не по факту, а по плану. То есть, когда было по 15-17тысяч заболевших в день, мы работали и все справлялись с задачей, а как статистика пошла вниз и теперь почти в 3 раза меньше, то мы вводим локдаун. Где логика спросите вы?

Логики нет.

Наши источники дают разную информацию поэтому абсурду власти.

Один источник заявил, что нашему правительству прилетело от западных партнеров, что всюду локдаун был, а у нас нет, что теперь актуальность вакцинации падает у нас в стране, а значит нам её не дадут, так как угрозы нет (нас сразу скинули в конец очереди). Мы ввели локдаун и сразу попросили вакцину. Премьер-министр надеется, что мы её получим. Власть пошла дальше и сразу публично заявила, что начала процесс сертификации русской вакцины (решили так поторопить западных партнеров).

Второй источник рассказывает, что это сделали пиарщики Офиса Президента для того, чтобы прокачать рейтинг Зеленского. Алгоритм простой. Вводят локдаун, народ шумит и обвинят правительство в лице Премьера и Министра здравоохранения в их некомпетентности. Президент выжидает паузу (наблюдает за статистикой и ситуацией), а далее отменяет локдаун, получая весь положительный рейтинг себе, а весь негатив отправляется Шмыгалю и Степанову. Сразу решили не отменять локдаун, чтобы застраховать себя, так как эксперты в ОП прогнозировали рост количества заболевших коронавируса 10-13 января.

Источник поясняет, что был запасной вариант с переносом на неделю локдаун с 8 января на 15, но также отказались, так как было необходимо сделать запрос на западную вакцину.