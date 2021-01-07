Аlександр написав:vitaliy_berdinskikh написав:
Ой, да вон в великих демократиях такая же фигня и ничего: всё на уровне личных простестов как и тут. Причем там ограничения зачастую покруче чем у нас. Единственное в чём мы переплюнули всех так это в остановке транспорта весной.
С такой "фигней" следующая ступень "эволюции", - это когда зайдешь в магазин, а в продаже будет только один самый дешевый товар одного производителя. В лучшем случае сегодня одного, завтра другого. Т. е., чтобы зашел и быстро взял, без какого-либо выбора, один самый дешевый хлеб, одну самую дешевую колбасу, одно самое дешевое молоко и в вперед за расчетом на кассу. Ибо, как поддакивает ляшко, если со стеллажей убрать выбор продуктов, то тогда еще более "снизится мобильность людей".
Вы забегаете наперёд