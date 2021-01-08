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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2579258025812582

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 112
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
30%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
46%
51
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
20
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 21:41

  Аlександр написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  Аlександр написав:Доэксперементируются ведь со своими степануто-ермакзматическими ограничениями.

Ой, да вон в великих демократиях такая же фигня и ничего: всё на уровне личных простестов как и тут. Причем там ограничения зачастую покруче чем у нас. Единственное в чём мы переплюнули всех так это в остановке транспорта весной.

С такой "фигней" следующая ступень "эволюции", - это когда зайдешь в магазин, а в продаже будет только один самый дешевый товар одного производителя. В лучшем случае сегодня одного, завтра другого. Т. е., чтобы зашел и быстро взял, без какого-либо выбора, один самый дешевый хлеб, одну самую дешевую колбасу, одно самое дешевое молоко и в вперед за расчетом на кассу. Ибо, как поддакивает ляшко, если со стеллажей убрать выбор продуктов, то тогда еще более "снизится мобильность людей".

Вы забегаете наперёд :)
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 23:22

Ван Керкхове отметила, что новая информация об инфекции поступает постоянно. Согласно последним данным, обычный вариант коронавируса распространяется не так быстро, как выявленный в Великобритании штамм. «Мы опираемся на репродуктивное число, которое увеличилось с 1,1 до 1,5», — пояснила она.

При этом способ распространения вируса остался прежним. Также нет никаких свидетельств того, что новый штамм более опасный.
.....
Изменения затронули область белка-«шипа» на поверхности коронавируса, отвечающую за прикрепление к клеткам, расположенным в слизистой легких и ряда других органов.

https://m.rosbalt.ru/world/2021/01/08/1881237.html
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  #<1 ... 2579258025812582
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