Аlександр написав:Доэксперементируются ведь со своими степануто-ермакзматическими ограничениями.
Ой, да вон в великих демократиях такая же фигня и ничего: всё на уровне личных простестов как и тут. Причем там ограничения зачастую покруче чем у нас. Единственное в чём мы переплюнули всех так это в остановке транспорта весной.
С такой "фигней" следующая ступень "эволюции", - это когда зайдешь в магазин, а в продаже будет только один самый дешевый товар одного производителя. В лучшем случае сегодня одного, завтра другого. Т. е., чтобы зашел и быстро взял, без какого-либо выбора, один самый дешевый хлеб, одну самую дешевую колбасу, одно самое дешевое молоко и в вперед за расчетом на кассу. Ибо, как поддакивает ляшко, если со стеллажей убрать выбор продуктов, то тогда еще более "снизится мобильность людей".
Ван Керкхове отметила, что новая информация об инфекции поступает постоянно. Согласно последним данным, обычный вариант коронавируса распространяется не так быстро, как выявленный в Великобритании штамм. «Мы опираемся на репродуктивное число, которое увеличилось с 1,1 до 1,5», — пояснила она.
При этом способ распространения вируса остался прежним. Также нет никаких свидетельств того, что новый штамм более опасный. ..... Изменения затронули область белка-«шипа» на поверхности коронавируса, отвечающую за прикрепление к клеткам, расположенным в слизистой легких и ряда других органов.
Несколько французских нобелевских лауреатов хотят публично пройти вакцинацию от коронавируса, тем самым выступая в поддержку применения прививок. Об этом в пятницу сообщил телеканал BFM, пишет УНН.
По его данным, ученым сделают прививку перед камерами в парижской больнице Неккер 18 января — в день начала кампании по вакцинации людей старше 75 лет. Список нобелевских лауреатов, изъявивших желание о публичной вакцинации, пока не разглашается. ...... Согласно последним опросам общественного мнения, около половины жителей Франции сомневаются в надежности первых вакцин от коронавируса и опасаются побочных эффектов
Согласно планам властей, к лету наступившего года в стране прививки будут сделаны почти 15 млн человек
Это при 68 млн населения. И это Франция. Можно сделать вывод о наших перспективах. Пессимистический. Ну и нашим переживальщикам можно не беспокоиться - пока до нас дойдёт, все косяки (если есть) повылазят.
Несколько французских нобелевских лауреатов хотят публично пройти вакцинацию от коронавируса, тем самым выступая в поддержку применения прививок.
Это при 68 млн населения. И это Франция. Можно сделать вывод о наших перспективах. Пессимистический. Ну и нашим переживальщикам можно не беспокоиться - пока до нас дойдёт, все косяки (если есть) повылазят.
Тут лучше идея spotify:episode:2kyn2y9vOuhs2Ol07Os6de
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift