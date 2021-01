Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2579258025812582 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 112 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 30% 34 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 7 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 46% 51 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 18% 20 Всього голосів : 112 Додано: П'ят 08 січ, 2021 21:41 Аlександр написав: vitaliy_berdinskikh написав: Аlександр написав: До экс перементируются ведь со своими степануто-ермакзматическими ограничениями. Доперементируются ведь со своими степануто-ермакзматическими ограничениями.

Ой, да вон в великих демократиях такая же фигня и ничего: всё на уровне личных простестов как и тут. Причем там ограничения зачастую покруче чем у нас. Единственное в чём мы переплюнули всех так это в остановке транспорта весной. Ой, да вон в великих демократиях такая же фигня и ничего: всё на уровне личных простестов как и тут. Причем там ограничения зачастую покруче чем у нас. Единственное в чём мы переплюнули всех так это в остановке транспорта весной.

С такой "фигней" следующая ступень "эволюции", - это когда зайдешь в магазин, а в продаже будет только один самый дешевый товар одного производителя. В лучшем случае сегодня одного, завтра другого. Т. е., чтобы зашел и быстро взял, без какого-либо выбора, один самый дешевый хлеб, одну самую дешевую колбасу, одно самое дешевое молоко и в вперед за расчетом на кассу. Ибо, как поддакивает ляшко, если со стеллажей убрать выбор продуктов, то тогда еще более "снизится мобильность людей". С такой "фигней" следующая ступень "эволюции", - это когда зайдешь в магазин, а в продаже будет только один самый дешевый товар одного производителя. В лучшем случае сегодня одного, завтра другого. Т. е., чтобы зашел и быстро взял, без какого-либо выбора, один самый дешевый хлеб, одну самую дешевую колбасу, одно самое дешевое молоко и в вперед за расчетом на кассу. Ибо, как поддакивает ляшко, если со стеллажей убрать выбор продуктов, то тогда еще более "снизится мобильность людей".

Вы забегаете наперёд Вы забегаете наперёд Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13768 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7516 раз. Подякували: 3611 раз. Профіль 3 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 січ, 2021 23:22 Ван Керкхове отметила, что новая информация об инфекции поступает постоянно. Согласно последним данным, обычный вариант коронавируса распространяется не так быстро, как выявленный в Великобритании штамм. «Мы опираемся на репродуктивное число, которое увеличилось с 1,1 до 1,5», — пояснила она.



При этом способ распространения вируса остался прежним. Также нет никаких свидетельств того, что новый штамм более опасный.

.....

Изменения затронули область белка-«шипа» на поверхности коронавируса, отвечающую за прикрепление к клеткам, расположенным в слизистой легких и ряда других органов.

https://m.rosbalt.ru/world/2021/01/08/1881237.html ЛАД 2 Повідомлень: 18143 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4654 раз. Подякували: 4339 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 січ, 2021 00:34 Несколько французских нобелевских лауреатов хотят публично пройти вакцинацию от коронавируса, тем самым выступая в поддержку применения прививок. Об этом в пятницу сообщил телеканал BFM, пишет УНН.



По его данным, ученым сделают прививку перед камерами в парижской больнице Неккер 18 января — в день начала кампании по вакцинации людей старше 75 лет. Список нобелевских лауреатов, изъявивших желание о публичной вакцинации, пока не разглашается.

......

Согласно последним опросам общественного мнения, около половины жителей Франции сомневаются в надежности первых вакцин от коронавируса и опасаются побочных эффектов

https://www.unn.com.ua/ru/news/1911458-na-znak-pidtrimki-kampaniyi-z-vaktsinatsiyi-u-krayini-frantsuzki-nobelivski-laureati-zroblyat-scheplennya-u-pryamomu-efiri

Там же:

Согласно планам властей, к лету наступившего года в стране прививки будут сделаны почти 15 млн человек

Это при 68 млн населения. И это Франция.

Можно сделать вывод о наших перспективах. Пессимистический.

Ну и нашим переживальщикам можно не беспокоиться - пока до нас дойдёт, все косяки (если есть) повылазят. Там же:Это при 68 млн населения. И это Франция.Можно сделать вывод о наших перспективах. Пессимистический.Ну и нашим переживальщикам можно не беспокоиться - пока до нас дойдёт, все косяки (если есть) повылазят. ЛАД 2 Повідомлень: 18143 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4654 раз. Подякували: 4339 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 січ, 2021 00:47 ЛАД написав: Несколько французских нобелевских лауреатов хотят публично пройти вакцинацию от коронавируса, тем самым выступая в поддержку применения прививок.

Это при 68 млн населения. И это Франция.

Можно сделать вывод о наших перспективах. Пессимистический.

Ну и нашим переживальщикам можно не беспокоиться - пока до нас дойдёт, все косяки (если есть) повылазят. Это при 68 млн населения. И это Франция.Можно сделать вывод о наших перспективах. Пессимистический.Ну и нашим переживальщикам можно не беспокоиться - пока до нас дойдёт, все косяки (если есть) повылазят.

Тут лучше идея spotify:episode:2kyn2y9vOuhs2Ol07Os6de Тут лучше идея spotify:episode:2kyn2y9vOuhs2Ol07Os6de

You can't go over your budgets if you don't check! Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce

для Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift Mind the gap.You can't go over your budgets if you don't check! vitaliy_berdinskikh

Повідомлень: 2667 З нами з: 06.08.19 Подякував: 635 раз. Подякували: 415 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 січ, 2021 01:40 vitaliy_berdinskikh

Непонятная ссылка. ЛАД 2 Повідомлень: 18143 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4654 раз. Подякували: 4339 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 січ, 2021 04:44 ЛАД написав: Это при 68 млн населения. И это Франция.

Можно сделать вывод о наших перспективах. Пессимистический.

Ну и нашим переживальщикам можно не беспокоиться - пока до нас дойдёт, все косяки (если есть) повылазят. Это при 68 млн населения. И это Франция.Можно сделать вывод о наших перспективах. Пессимистический.Ну и нашим переживальщикам можно не беспокоиться - пока до нас дойдёт, все косяки (если есть) повылазят.



Полистал статью, что и в Германии обвиняют правительство, что неэффективно организовали процесс вакцинации. С немецкой педантичностью начали вакцинирование с домов престарелых, больных с деменцией, лежачих хроников, которых объезжают все задействованные бригады, причём там своя бюрократическая процедура, каждому зачитывают права, у больных деменцией ищут опекунов и составляют соответствующие договора, затем должны находится со старичком 30 минут после вакцинации, чтобы наблюдать, затем едут по следующему адресу.

В роде всё правильно и эта та самая немецкая педантичность, но это приводит к тому, что квалифицированная бригада медиков делает например 10 вакцинаций в день, хотя она же в условиях станционарного пункта вакцинации могла бы делать и 500 вакцинаций.

В результате темпы вакцинации настолько малы, что начинает теряться смысл вакцинации.

Пока дойдут до энергичных суперраспространителей, не хронически больных, не старых, активно перемежающихся везде, и лето настанет, а в постоянных локдаунах бюргеры не хотят до лета сидеть и требуют от правительства поменять тактику вакцинации.



Не знаю как удается чётко и по-военному организовать вакцинацию в Израиле, но в отличии от США, Германии, России, которые пока вакцинируют бездарными темпами, в Израиле всего за две недели вакцинировали каждого четвёртого взрослого (20 % от общего населения, детей не вакцинируют).

Кроме Израиля с его фантастическими цифрами, в лидерах вакцинации богатые арабы - Эмираты с 9,5 % провакциированного населения и Бахрейн с 4,6 %.



А по миру конечно вчера США установили суперрекорд по новым случаям, больше, чем + 300 000 за сутки. Увлеклись политикой или как, непонятно. Но в одних США новых случаев больше, внимание - чем во всей Азии, Африке, Южной Америке и Австралии с Океанией вместе взятых с суммарной численностью населения в 5,5 миллиардов человек.

Откровенно говоря США в борьбе с коронавирусом выглядят также плохо как и с ситуацией с их выборами и вокруг выборов. Байден говорит в обоих случаях виноват Трамп, вот он Байден придёт к власти и ситуация с коронавирусом изменится, всё будет чётко и организованно. Посмотрим. Полистал статью, что и в Германии обвиняют правительство, что неэффективно организовали процесс вакцинации. С немецкой педантичностью начали вакцинирование с домов престарелых, больных с деменцией, лежачих хроников, которых объезжают все задействованные бригады, причём там своя бюрократическая процедура, каждому зачитывают права, у больных деменцией ищут опекунов и составляют соответствующие договора, затем должны находится со старичком 30 минут после вакцинации, чтобы наблюдать, затем едут по следующему адресу.В роде всё правильно и эта та самая немецкая педантичность, но это приводит к тому, что квалифицированная бригада медиков делает например 10 вакцинаций в день, хотя она же в условиях станционарного пункта вакцинации могла бы делать и 500 вакцинаций.В результате темпы вакцинации настолько малы, что начинает теряться смысл вакцинации.Пока дойдут до энергичных суперраспространителей, не хронически больных, не старых, активно перемежающихся везде, и лето настанет, а в постоянных локдаунах бюргеры не хотят до лета сидеть и требуют от правительства поменять тактику вакцинации.Не знаю как удается чётко и по-военному организовать вакцинацию в Израиле, но в отличии от США, Германии, России, которые пока вакцинируют бездарными темпами, в Израиле всего за две недели вакцинировали каждого четвёртого взрослого (20 % от общего населения, детей не вакцинируют).Кроме Израиля с его фантастическими цифрами, в лидерах вакцинации богатые арабы - Эмираты с 9,5 % провакциированного населения и Бахрейн с 4,6 %.А по миру конечно вчера США установили суперрекорд по новым случаям, больше, чем + 300 000 за сутки. Увлеклись политикой или как, непонятно. Но в одних США новых случаев больше, внимание - чем во всей Азии, Африке, Южной Америке и Австралии с Океанией вместе взятых с суммарной численностью населения в 5,5 миллиардов человек.Откровенно говоря США в борьбе с коронавирусом выглядят также плохо как и с ситуацией с их выборами и вокруг выборов. Байден говорит в обоих случаях виноват Трамп, вот он Байден придёт к власти и ситуация с коронавирусом изменится, всё будет чётко и организованно. Посмотрим. freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19815 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4738 раз. Подякували: 7468 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2579258025812582 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Eva95 і 5 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 734 , 735 , 736

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7352 1715474

ЛОБ Сер 06 січ, 2021 10:19