Додано: Суб 09 січ, 2021 04:44

ЛАД написав: Это при 68 млн населения. И это Франция.

Можно сделать вывод о наших перспективах. Пессимистический.

Ну и нашим переживальщикам можно не беспокоиться - пока до нас дойдёт, все косяки (если есть) повылазят. Это при 68 млн населения. И это Франция.Можно сделать вывод о наших перспективах. Пессимистический.Ну и нашим переживальщикам можно не беспокоиться - пока до нас дойдёт, все косяки (если есть) повылазят.

Полистал статью, что и в Германии обвиняют правительство, что неэффективно организовали процесс вакцинации. С немецкой педантичностью начали вакцинирование с домов престарелых, больных с деменцией, лежачих хроников, которых объезжают все задействованные бригады, причём там своя бюрократическая процедура, каждому зачитывают права, у больных деменцией ищут опекунов и составляют соответствующие договора, затем должны находится со старичком 30 минут после вакцинации, чтобы наблюдать, затем едут по следующему адресу.В роде всё правильно и эта та самая немецкая педантичность, но это приводит к тому, что квалифицированная бригада медиков делает например 10 вакцинаций в день, хотя она же в условиях станционарного пункта вакцинации могла бы делать и 500 вакцинаций.В результате темпы вакцинации настолько малы, что начинает теряться смысл вакцинации.Пока дойдут до энергичных суперраспространителей, не хронически больных, не старых, активно перемежающихся везде, и лето настанет, а в постоянных локдаунах бюргеры не хотят до лета сидеть и требуют от правительства поменять тактику вакцинации.Не знаю как удается чётко и по-военному организовать вакцинацию в Израиле, но в отличии от США, Германии, России, которые пока вакцинируют бездарными темпами, в Израиле всего за две недели вакцинировали каждого четвёртого взрослого (20 % от общего населения, детей не вакцинируют).Кроме Израиля с его фантастическими цифрами, в лидерах вакцинации богатые арабы - Эмираты с 9,5 % провакциированного населения и Бахрейн с 4,6 %.А по миру конечно вчера США установили суперрекорд по новым случаям, больше, чем + 300 000 за сутки. Увлеклись политикой или как, непонятно. Но в одних США новых случаев больше, внимание - чем во всей Азии, Африке, Южной Америке и Австралии с Океанией вместе взятых с суммарной численностью населения в 5,5 миллиардов человек.Откровенно говоря США в борьбе с коронавирусом выглядят также плохо как и с ситуацией с их выборами и вокруг выборов. Байден говорит в обоих случаях виноват Трамп, вот он Байден придёт к власти и ситуация с коронавирусом изменится, всё будет чётко и организованно. Посмотрим.