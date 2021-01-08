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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2579258025812582

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 112
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
30%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
46%
51
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
20
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 21:41

  Аlександр написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  Аlександр написав:Доэксперементируются ведь со своими степануто-ермакзматическими ограничениями.

Ой, да вон в великих демократиях такая же фигня и ничего: всё на уровне личных простестов как и тут. Причем там ограничения зачастую покруче чем у нас. Единственное в чём мы переплюнули всех так это в остановке транспорта весной.

С такой "фигней" следующая ступень "эволюции", - это когда зайдешь в магазин, а в продаже будет только один самый дешевый товар одного производителя. В лучшем случае сегодня одного, завтра другого. Т. е., чтобы зашел и быстро взял, без какого-либо выбора, один самый дешевый хлеб, одну самую дешевую колбасу, одно самое дешевое молоко и в вперед за расчетом на кассу. Ибо, как поддакивает ляшко, если со стеллажей убрать выбор продуктов, то тогда еще более "снизится мобильность людей".

Вы забегаете наперёд :)
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 23:22

Ван Керкхове отметила, что новая информация об инфекции поступает постоянно. Согласно последним данным, обычный вариант коронавируса распространяется не так быстро, как выявленный в Великобритании штамм. «Мы опираемся на репродуктивное число, которое увеличилось с 1,1 до 1,5», — пояснила она.

При этом способ распространения вируса остался прежним. Также нет никаких свидетельств того, что новый штамм более опасный.
.....
Изменения затронули область белка-«шипа» на поверхности коронавируса, отвечающую за прикрепление к клеткам, расположенным в слизистой легких и ряда других органов.

https://m.rosbalt.ru/world/2021/01/08/1881237.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 00:34

Несколько французских нобелевских лауреатов хотят публично пройти вакцинацию от коронавируса, тем самым выступая в поддержку применения прививок. Об этом в пятницу сообщил телеканал BFM, пишет УНН.

По его данным, ученым сделают прививку перед камерами в парижской больнице Неккер 18 января — в день начала кампании по вакцинации людей старше 75 лет. Список нобелевских лауреатов, изъявивших желание о публичной вакцинации, пока не разглашается.
......
Согласно последним опросам общественного мнения, около половины жителей Франции сомневаются в надежности первых вакцин от коронавируса и опасаются побочных эффектов

https://www.unn.com.ua/ru/news/1911458-na-znak-pidtrimki-kampaniyi-z-vaktsinatsiyi-u-krayini-frantsuzki-nobelivski-laureati-zroblyat-scheplennya-u-pryamomu-efiri
Там же:
Согласно планам властей, к лету наступившего года в стране прививки будут сделаны почти 15 млн человек

Это при 68 млн населения. И это Франция.
Можно сделать вывод о наших перспективах. Пессимистический.
Ну и нашим переживальщикам можно не беспокоиться - пока до нас дойдёт, все косяки (если есть) повылазят.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 00:47

  ЛАД написав:
Несколько французских нобелевских лауреатов хотят публично пройти вакцинацию от коронавируса, тем самым выступая в поддержку применения прививок.

Это при 68 млн населения. И это Франция.
Можно сделать вывод о наших перспективах. Пессимистический.
Ну и нашим переживальщикам можно не беспокоиться - пока до нас дойдёт, все косяки (если есть) повылазят.

Тут лучше идея spotify:episode:2kyn2y9vOuhs2Ol07Os6de
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 01:40

vitaliy_berdinskikh
Непонятная ссылка.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 04:44

  ЛАД написав:Это при 68 млн населения. И это Франция.
Можно сделать вывод о наших перспективах. Пессимистический.
Ну и нашим переживальщикам можно не беспокоиться - пока до нас дойдёт, все косяки (если есть) повылазят.


Полистал статью, что и в Германии обвиняют правительство, что неэффективно организовали процесс вакцинации. С немецкой педантичностью начали вакцинирование с домов престарелых, больных с деменцией, лежачих хроников, которых объезжают все задействованные бригады, причём там своя бюрократическая процедура, каждому зачитывают права, у больных деменцией ищут опекунов и составляют соответствующие договора, затем должны находится со старичком 30 минут после вакцинации, чтобы наблюдать, затем едут по следующему адресу.
В роде всё правильно и эта та самая немецкая педантичность, но это приводит к тому, что квалифицированная бригада медиков делает например 10 вакцинаций в день, хотя она же в условиях станционарного пункта вакцинации могла бы делать и 500 вакцинаций.
В результате темпы вакцинации настолько малы, что начинает теряться смысл вакцинации.
Пока дойдут до энергичных суперраспространителей, не хронически больных, не старых, активно перемежающихся везде, и лето настанет, а в постоянных локдаунах бюргеры не хотят до лета сидеть и требуют от правительства поменять тактику вакцинации.

Не знаю как удается чётко и по-военному организовать вакцинацию в Израиле, но в отличии от США, Германии, России, которые пока вакцинируют бездарными темпами, в Израиле всего за две недели вакцинировали каждого четвёртого взрослого (20 % от общего населения, детей не вакцинируют).
Кроме Израиля с его фантастическими цифрами, в лидерах вакцинации богатые арабы - Эмираты с 9,5 % провакциированного населения и Бахрейн с 4,6 %.

А по миру конечно вчера США установили суперрекорд по новым случаям, больше, чем + 300 000 за сутки. Увлеклись политикой или как, непонятно. Но в одних США новых случаев больше, внимание - чем во всей Азии, Африке, Южной Америке и Австралии с Океанией вместе взятых с суммарной численностью населения в 5,5 миллиардов человек.
Откровенно говоря США в борьбе с коронавирусом выглядят также плохо как и с ситуацией с их выборами и вокруг выборов. Байден говорит в обоих случаях виноват Трамп, вот он Байден придёт к власти и ситуация с коронавирусом изменится, всё будет чётко и организованно. Посмотрим.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 10:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Просто нужно брать пример с президента. По-этому и ввели локдаун, чтоб люди не сидели в своих скучных городах, где всё стало закрыто, а ехали кататься на лыжах

"Зеленский катается на лыжах в Буковеле"
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021 ... /index.amp
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 10:45

  safonovstanislav написав:Просто нужно брать пример с президента. По-этому и ввели локдаун, чтоб люди не сидели в своих скучных городах, где всё стало закрыто, а ехали кататься на лыжах

"Зеленский катается на лыжах в Буковеле"
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021 ... /index.amp


Кабинет министров разрешил работать лыжным курортам в период с 8 по 24 января включительно.(с)
Что не сделаешь, чтобы Главком хорошо отдохнул :mrgreen:
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 11:02

  freeze написав:
  safonovstanislav написав:Просто нужно брать пример с президента. По-этому и ввели локдаун, чтоб люди не сидели в своих скучных городах, где всё стало закрыто, а ехали кататься на лыжах

"Зеленский катается на лыжах в Буковеле"
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021 ... /index.amp


Кабинет министров разрешил работать лыжным курортам в период с 8 по 24 января включительно.(с)
Что не сделаешь, чтобы Главком хорошо отдохнул :mrgreen:


Барин сыт и холопам хорошо.
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