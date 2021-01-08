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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2579258025812582

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 112
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
30%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
46%
51
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
20
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 21:41

  Аlександр написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  Аlександр написав:Доэксперементируются ведь со своими степануто-ермакзматическими ограничениями.

Ой, да вон в великих демократиях такая же фигня и ничего: всё на уровне личных простестов как и тут. Причем там ограничения зачастую покруче чем у нас. Единственное в чём мы переплюнули всех так это в остановке транспорта весной.

С такой "фигней" следующая ступень "эволюции", - это когда зайдешь в магазин, а в продаже будет только один самый дешевый товар одного производителя. В лучшем случае сегодня одного, завтра другого. Т. е., чтобы зашел и быстро взял, без какого-либо выбора, один самый дешевый хлеб, одну самую дешевую колбасу, одно самое дешевое молоко и в вперед за расчетом на кассу. Ибо, как поддакивает ляшко, если со стеллажей убрать выбор продуктов, то тогда еще более "снизится мобильность людей".

Вы забегаете наперёд :)
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 23:22

Ван Керкхове отметила, что новая информация об инфекции поступает постоянно. Согласно последним данным, обычный вариант коронавируса распространяется не так быстро, как выявленный в Великобритании штамм. «Мы опираемся на репродуктивное число, которое увеличилось с 1,1 до 1,5», — пояснила она.

При этом способ распространения вируса остался прежним. Также нет никаких свидетельств того, что новый штамм более опасный.
.....
Изменения затронули область белка-«шипа» на поверхности коронавируса, отвечающую за прикрепление к клеткам, расположенным в слизистой легких и ряда других органов.

https://m.rosbalt.ru/world/2021/01/08/1881237.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 00:34

Несколько французских нобелевских лауреатов хотят публично пройти вакцинацию от коронавируса, тем самым выступая в поддержку применения прививок. Об этом в пятницу сообщил телеканал BFM, пишет УНН.

По его данным, ученым сделают прививку перед камерами в парижской больнице Неккер 18 января — в день начала кампании по вакцинации людей старше 75 лет. Список нобелевских лауреатов, изъявивших желание о публичной вакцинации, пока не разглашается.
......
Согласно последним опросам общественного мнения, около половины жителей Франции сомневаются в надежности первых вакцин от коронавируса и опасаются побочных эффектов

https://www.unn.com.ua/ru/news/1911458-na-znak-pidtrimki-kampaniyi-z-vaktsinatsiyi-u-krayini-frantsuzki-nobelivski-laureati-zroblyat-scheplennya-u-pryamomu-efiri
Там же:
Согласно планам властей, к лету наступившего года в стране прививки будут сделаны почти 15 млн человек

Это при 68 млн населения. И это Франция.
Можно сделать вывод о наших перспективах. Пессимистический.
Ну и нашим переживальщикам можно не беспокоиться - пока до нас дойдёт, все косяки (если есть) повылазят.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 00:47

  ЛАД написав:
Несколько французских нобелевских лауреатов хотят публично пройти вакцинацию от коронавируса, тем самым выступая в поддержку применения прививок.

Это при 68 млн населения. И это Франция.
Можно сделать вывод о наших перспективах. Пессимистический.
Ну и нашим переживальщикам можно не беспокоиться - пока до нас дойдёт, все косяки (если есть) повылазят.

Тут лучше идея spotify:episode:2kyn2y9vOuhs2Ol07Os6de
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 01:40

vitaliy_berdinskikh
Непонятная ссылка.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 04:44

  ЛАД написав:Это при 68 млн населения. И это Франция.
Можно сделать вывод о наших перспективах. Пессимистический.
Ну и нашим переживальщикам можно не беспокоиться - пока до нас дойдёт, все косяки (если есть) повылазят.


Полистал статью, что и в Германии обвиняют правительство, что неэффективно организовали процесс вакцинации. С немецкой педантичностью начали вакцинирование с домов престарелых, больных с деменцией, лежачих хроников, которых объезжают все задействованные бригады, причём там своя бюрократическая процедура, каждому зачитывают права, у больных деменцией ищут опекунов и составляют соответствующие договора, затем должны находится со старичком 30 минут после вакцинации, чтобы наблюдать, затем едут по следующему адресу.
В роде всё правильно и эта та самая немецкая педантичность, но это приводит к тому, что квалифицированная бригада медиков делает например 10 вакцинаций в день, хотя она же в условиях станционарного пункта вакцинации могла бы делать и 500 вакцинаций.
В результате темпы вакцинации настолько малы, что начинает теряться смысл вакцинации.
Пока дойдут до энергичных суперраспространителей, не хронически больных, не старых, активно перемежающихся везде, и лето настанет, а в постоянных локдаунах бюргеры не хотят до лета сидеть и требуют от правительства поменять тактику вакцинации.

Не знаю как удается чётко и по-военному организовать вакцинацию в Израиле, но в отличии от США, Германии, России, которые пока вакцинируют бездарными темпами, в Израиле всего за две недели вакцинировали каждого четвёртого взрослого (20 % от общего населения, детей не вакцинируют).
Кроме Израиля с его фантастическими цифрами, в лидерах вакцинации богатые арабы - Эмираты с 9,5 % провакциированного населения и Бахрейн с 4,6 %.

А по миру конечно вчера США установили суперрекорд по новым случаям, больше, чем + 300 000 за сутки. Увлеклись политикой или как, непонятно. Но в одних США новых случаев больше, внимание - чем во всей Азии, Африке, Южной Америке и Австралии с Океанией вместе взятых с суммарной численностью населения в 5,5 миллиардов человек.
Откровенно говоря США в борьбе с коронавирусом выглядят также плохо как и с ситуацией с их выборами и вокруг выборов. Байден говорит в обоих случаях виноват Трамп, вот он Байден придёт к власти и ситуация с коронавирусом изменится, всё будет чётко и организованно. Посмотрим.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 10:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Просто нужно брать пример с президента. По-этому и ввели локдаун, чтоб люди не сидели в своих скучных городах, где всё стало закрыто, а ехали кататься на лыжах

"Зеленский катается на лыжах в Буковеле"
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021 ... /index.amp
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 10:45

  safonovstanislav написав:Просто нужно брать пример с президента. По-этому и ввели локдаун, чтоб люди не сидели в своих скучных городах, где всё стало закрыто, а ехали кататься на лыжах

"Зеленский катается на лыжах в Буковеле"
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021 ... /index.amp


Кабинет министров разрешил работать лыжным курортам в период с 8 по 24 января включительно.(с)
Что не сделаешь, чтобы Главком хорошо отдохнул :mrgreen:
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 11:02

  freeze написав:
  safonovstanislav написав:Просто нужно брать пример с президента. По-этому и ввели локдаун, чтоб люди не сидели в своих скучных городах, где всё стало закрыто, а ехали кататься на лыжах

"Зеленский катается на лыжах в Буковеле"
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021 ... /index.amp


Кабинет министров разрешил работать лыжным курортам в период с 8 по 24 января включительно.(с)
Что не сделаешь, чтобы Главком хорошо отдохнул :mrgreen:


Барин сыт и холопам хорошо.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 14:15

Фонд на COVID-19: як використали коронавірусні гроші
Грудень 28, 2020
...
Висновок

Коронавірусний фонд був вимушеним та з точки зору міжнародного досвіду виправданим кроком задля акумуляції коштів та оперативного реагування на пандемію.

Проте адміністрування фонду виявилось не надто ефективним. Через повільне спрямування коштів на медицину кошти фонду використовувались на потреби не пов’язані із медичною галуззю.

А тимчасовий спад у захворюваності на Covid-19 протягом літа не було використано для активізації підготовки до «другої хвилі» захворюваності, яка розпочалася восени.

Тому знадобилося терміново виділяти кошти на профільні потреби медичної галузі наприкінці року, що створило додатковий тиск на видаткову частину державних фінансів у найскладніший для Мінфіну період року (з урахуванням кризи ліквідності в листопаді).

https://voxukraine.org/uk/fond-na-covid ... ni-groshi/

В тексте для подтверждения написанного 3 графика и 2 таблицы.
yanyura
 
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