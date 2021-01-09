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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 09 січ, 2021 16:30
freeze
Подробности организации в Израиле не спрашивал, но разговаривал буквально через пару дней после начала - вакцинированы мать (75лет) и дочь (медработник), муж и внучка ждут очереди.
В другой семье - вакцинированы родители (80+) и внучка (медработник), остальные ждут вызова.
P.s. Думаю, если бы было что-то подобное Германии, рассказали бы.
В Германию звонил друзьям (70 лет) - до них ещё очередь не дошла, они люди самостоятельные, не в доме престарелых.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 09 січ, 2021 16:42, всього редагувалось 1 раз.
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ЛАД
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Додано: Суб 09 січ, 2021 16:38
Лыжным курортам и отелям вообще работать не запрещали. Ограничения согласно постановлению были только на работу общепита в них.
А вообще не очень вразумительное постановление и, соответственно, практика локдауна. Был сейчас в супермаркете "Рост". Перед собственно "Ростом" несколько магазинов-арендаторов. "Эльдорадо" работает аж гай шумит, косметика работает, магазин сумок, рюкзаков и т.п., магазин постельного белья, табачка и что-то ещё закрыты.
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Додано: Суб 09 січ, 2021 16:49
yanyura
, странные источники информации Вы используете!?
На Voxukraine.org
обитает "Киевская школа экономики"
, название для которой грантоеды господина Джорджа Сороса, который ранее был Дьердь Шорош, а еще ранее был Дьердь Шварц, скопировали с Лондонской школы экономики
, где тот учился. Купили здание военной комендатуры в Киеве около метро "Арсенальная", а, в тоже время, квартирная очередь военнослужащих Киевского гарнизона не продвинулась после этой покупки ни на одного человека.
yanyura написав:
К точно такому, как и Bellingcat, которое расследовало катастрофу МН-17. Его расследование было признано не соответствующим Законам и фейком только потому, что они журналисты, а не профессионалы-следователи?
А что за "профессионалов-расследователей"
Вы нашли в интернет-издании Bellingcat
, которое существует на гранты Национального фонда демократии, финансируемого Конгрессом США, Фонда «Открытое общество» того же господина Джорджа Сороса, Google Media — подразделения Google, а также Министерства обороны Великобритании?
Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность
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Igneus
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Додано: Суб 09 січ, 2021 17:08
Igneus написав:yanyura
, странные источники информации Вы используете!?
На Voxukraine.org
обитает "Киевская школа экономики"
, название для которой грантоеды господина Джорджа Сороса, который ранее был Дьердь Шорош, а еще ранее был Дьердь Шварц, скопировали с Лондонской школы экономики
, где тот учился. Купили здание военной комендатуры в Киеве около метро "Арсенальная", а, в тоже время, квартирная очередь военнослужащих Киевского гарнизона не продвинулась после этой покупки ни на одного человека.
А что, "Киевская школа экономики" отвечает или хотя бы занимается/должна заниматься обеспечением военнослужащих жильём?
yanyura написав:
К точно такому, как и Bellingcat, которое расследовало катастрофу МН-17. Его расследование было признано не соответствующим Законам и фейком только потому, что они журналисты, а не профессионалы-следователи?
А что за "профессионалов-расследователей"
Вы нашли в интернет-издании Bellingcat
, которое существует на гранты Национального фонда демократии, финансируемого Конгрессом США, Фонда «Открытое общество» того же господина Джорджа Сороса, Google Media — подразделения Google, а также Министерства обороны Великобритании?
Ну и?
Все наши СМИ (и не только) постоянно ссылаются на них и бурно радуются их выводам по многим вопросам.
P.s. Только хотел спросить, что сегодня ковид-д ссиденты и юристы отдыхают? Не успел.
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ЛАД
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Додано: Суб 09 січ, 2021 17:33
ЛАД
ЛАД написав: yanyura написав:
, а Вы что, берете пример с господина Сороса, если в нескольких ипостасях, то есть под несколькими никами, предстаете перед интернет-сообществом, когда вместо yanyura
отвечаете?
ЛАД написав:
А что, "Киевская школа экономики" отвечает или хотя бы занимается/должна заниматься обеспечением военнослужащих жильём?
Я имел ввиду настолько удачную по цене покупку здания военной комендатуры
в центре города Киева (Печерск), которое находилось в собственности Вооруженных Сил Украины, в результате которой очередь военнослужащих Киевского гарнизона не продвинулась ни на одного человека.
ЛАД написав:
Все наши СМИ (и не только) постоянно ссылаются на них и бурно радуются их выводам по многим вопросам.
И Вы берете с них пример, а потом здесь же тиражируете их выводы?
ЛАД написав:
Только хотел спросить, что сегодня ковид-д ссиденты и юристы отдыхают?
Чтобы быть независимым, в частности, не зависеть от возможных ошибок других людей, нужно работать самому и лично отвечать за результат работы, поскольку так гораздо проще.
Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность
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Igneus
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