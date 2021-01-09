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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2580258125822583 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 112 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 30% 34 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 7 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 46% 51 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 18% 20 Всього голосів : 112 Додано: Суб 09 січ, 2021 16:30 freeze

Подробности организации в Израиле не спрашивал, но разговаривал буквально через пару дней после начала - вакцинированы мать (75лет) и дочь (медработник), муж и внучка ждут очереди.

В другой семье - вакцинированы родители (80+) и внучка (медработник), остальные ждут вызова.



P.s. Думаю, если бы было что-то подобное Германии, рассказали бы.

В Германию звонил друзьям (70 лет) - до них ещё очередь не дошла, они люди самостоятельные, не в доме престарелых. Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 09 січ, 2021 16:42, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 18146 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4654 раз. Подякували: 4340 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 січ, 2021 16:38 Лыжным курортам и отелям вообще работать не запрещали. Ограничения согласно постановлению были только на работу общепита в них.

А вообще не очень вразумительное постановление и, соответственно, практика локдауна. Был сейчас в супермаркете "Рост". Перед собственно "Ростом" несколько магазинов-арендаторов. "Эльдорадо" работает аж гай шумит, косметика работает, магазин сумок, рюкзаков и т.п., магазин постельного белья, табачка и что-то ещё закрыты. ЛАД 2 Повідомлень: 18146 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4654 раз. Подякували: 4340 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 січ, 2021 16:49 yanyura, странные источники информации Вы используете!?



yanyura написав: https://voxukraine.org/uk/fond-na-covid ... ni-groshi/

В тексте для подтверждения написанного 3 графика и 2 таблицы. В тексте для подтверждения написанного 3 графика и 2 таблицы.

На Voxukraine.org обитает "Киевская школа экономики", название для которой грантоеды господина Джорджа Сороса, который ранее был Дьердь Шорош, а еще ранее был Дьердь Шварц, скопировали с Лондонской школы экономики, где тот учился. Купили здание военной комендатуры в Киеве около метро "Арсенальная", а, в тоже время, квартирная очередь военнослужащих Киевского гарнизона не продвинулась после этой покупки ни на одного человека.



yanyura написав: К точно такому, как и Bellingcat, которое расследовало катастрофу МН-17. Его расследование было признано не соответствующим Законам и фейком только потому, что они журналисты, а не профессионалы-следователи? К точно такому, как и Bellingcat, которое расследовало катастрофу МН-17. Его расследование было признано не соответствующим Законам и фейком только потому, что они журналисты, а не профессионалы-следователи?

А что за "профессионалов-расследователей" Вы нашли в интернет-издании Bellingcat, которое существует на гранты Национального фонда демократии, финансируемого Конгрессом США, Фонда «Открытое общество» того же господина Джорджа Сороса, Google Media — подразделения Google, а также Министерства обороны Великобритании? , странные источники информации Вы используете!?Наобитает, название для которой грантоеды господина Джорджа Сороса, который ранее был Дьердь Шорош, а еще ранее был Дьердь Шварц, скопировали с, где тот учился. Купили здание военной комендатуры в Киеве около метро "Арсенальная", а, в тоже время, квартирная очередь военнослужащих Киевского гарнизона не продвинулась после этой покупки ни на одного человека.А что заВы нашли в интернет-издании, которое существует на гранты Национального фонда демократии, финансируемого Конгрессом США, Фонда «Открытое общество» того же господина Джорджа Сороса, Google Media — подразделения Google, а также Министерства обороны Великобритании? Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность Igneus Повідомлень: 896 З нами з: 29.08.18 Подякував: 385 раз. Подякували: 415 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 січ, 2021 17:08 Igneus написав: yanyura, странные источники информации Вы используете!?



yanyura написав: https://voxukraine.org/uk/fond-na-covid ... ni-groshi/

В тексте для подтверждения написанного 3 графика и 2 таблицы. В тексте для подтверждения написанного 3 графика и 2 таблицы.

На Voxukraine.org обитает "Киевская школа экономики", название для которой грантоеды господина Джорджа Сороса, который ранее был Дьердь Шорош, а еще ранее был Дьердь Шварц, скопировали с Лондонской школы экономики, где тот учился. Купили здание военной комендатуры в Киеве около метро "Арсенальная", а, в тоже время, квартирная очередь военнослужащих Киевского гарнизона не продвинулась после этой покупки ни на одного человека. , странные источники информации Вы используете!?Наобитает, название для которой грантоеды господина Джорджа Сороса, который ранее был Дьердь Шорош, а еще ранее был Дьердь Шварц, скопировали с, где тот учился. Купили здание военной комендатуры в Киеве около метро "Арсенальная", а, в тоже время, квартирная очередь военнослужащих Киевского гарнизона не продвинулась после этой покупки ни на одного человека.

А что, "Киевская школа экономики" отвечает или хотя бы занимается/должна заниматься обеспечением военнослужащих жильём?





yanyura написав: К точно такому, как и Bellingcat, которое расследовало катастрофу МН-17. Его расследование было признано не соответствующим Законам и фейком только потому, что они журналисты, а не профессионалы-следователи? К точно такому, как и Bellingcat, которое расследовало катастрофу МН-17. Его расследование было признано не соответствующим Законам и фейком только потому, что они журналисты, а не профессионалы-следователи?

А что за "профессионалов-расследователей" Вы нашли в интернет-издании Bellingcat, которое существует на гранты Национального фонда демократии, финансируемого Конгрессом США, Фонда «Открытое общество» того же господина Джорджа Сороса, Google Media — подразделения Google, а также Министерства обороны Великобритании? А что заВы нашли в интернет-издании, которое существует на гранты Национального фонда демократии, финансируемого Конгрессом США, Фонда «Открытое общество» того же господина Джорджа Сороса, Google Media — подразделения Google, а также Министерства обороны Великобритании?

Ну и?

Все наши СМИ (и не только) постоянно ссылаются на них и бурно радуются их выводам по многим вопросам.



P.s. Только хотел спросить, что сегодня ковид-д ссиденты и юристы отдыхают? Не успел. А что, "Киевская школа экономики" отвечает или хотя бы занимается/должна заниматься обеспечением военнослужащих жильём?Ну и?Все наши СМИ (и не только) постоянно ссылаются на них и бурно радуются их выводам по многим вопросам.P.s. Только хотел спросить, что сегодня ковид-д ссиденты и юристы отдыхают? Не успел. ЛАД 2 Повідомлень: 18146 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4654 раз. Подякували: 4340 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 січ, 2021 17:33 ЛАД написав:

yanyura написав:



ЛАД, а Вы что, берете пример с господина Сороса, если в нескольких ипостасях, то есть под несколькими никами, предстаете перед интернет-сообществом, когда вместо yanyura отвечаете?



ЛАД написав: А что, "Киевская школа экономики" отвечает или хотя бы занимается/должна заниматься обеспечением военнослужащих жильём? А что, "Киевская школа экономики" отвечает или хотя бы занимается/должна заниматься обеспечением военнослужащих жильём?

Я имел ввиду настолько удачную по цене покупку здания военной комендатуры в центре города Киева (Печерск), которое находилось в собственности Вооруженных Сил Украины, в результате которой очередь военнослужащих Киевского гарнизона не продвинулась ни на одного человека.



ЛАД написав: Все наши СМИ (и не только) постоянно ссылаются на них и бурно радуются их выводам по многим вопросам. Все наши СМИ (и не только) постоянно ссылаются на них и бурно радуются их выводам по многим вопросам.

И Вы берете с них пример, а потом здесь же тиражируете их выводы?



ЛАД написав: Только хотел спросить, что сегодня ковид-д ссиденты и юристы отдыхают? Только хотел спросить, что сегодня ковид-д ссиденты и юристы отдыхают?

Чтобы быть независимым, в частности, не зависеть от возможных ошибок других людей, нужно работать самому и лично отвечать за результат работы, поскольку так гораздо проще. , а Вы что, берете пример с господина Сороса, если в нескольких ипостасях, то есть под несколькими никами, предстаете перед интернет-сообществом, когда вместоотвечаете?Я имел ввиду настолько удачную по цене покупку зданияв центре города Киева (Печерск), которое находилось в собственности Вооруженных Сил Украины, в результате которой очередь военнослужащих Киевского гарнизона не продвинулась ни на одного человека.И Вы берете с них пример, а потом здесь же тиражируете их выводы?Чтобы быть независимым, в частности, не зависеть от возможных ошибок других людей, нужно работать самому и лично отвечать за результат работы, поскольку так гораздо проще. Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность Igneus Повідомлень: 896 З нами з: 29.08.18 Подякував: 385 раз. Подякували: 415 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2580258125822583 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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