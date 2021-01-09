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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2580258125822583

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 112
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
30%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
46%
51
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
20
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 16:30

freeze
Подробности организации в Израиле не спрашивал, но разговаривал буквально через пару дней после начала - вакцинированы мать (75лет) и дочь (медработник), муж и внучка ждут очереди.
В другой семье - вакцинированы родители (80+) и внучка (медработник), остальные ждут вызова.

P.s. Думаю, если бы было что-то подобное Германии, рассказали бы.
В Германию звонил друзьям (70 лет) - до них ещё очередь не дошла, они люди самостоятельные, не в доме престарелых.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 09 січ, 2021 16:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 16:38

Лыжным курортам и отелям вообще работать не запрещали. Ограничения согласно постановлению были только на работу общепита в них.
А вообще не очень вразумительное постановление и, соответственно, практика локдауна. Был сейчас в супермаркете "Рост". Перед собственно "Ростом" несколько магазинов-арендаторов. "Эльдорадо" работает аж гай шумит, косметика работает, магазин сумок, рюкзаков и т.п., магазин постельного белья, табачка и что-то ещё закрыты.
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 16:49

yanyura, странные источники информации Вы используете!?

  yanyura написав:https://voxukraine.org/uk/fond-na-covid ... ni-groshi/
В тексте для подтверждения написанного 3 графика и 2 таблицы.

На Voxukraine.org обитает "Киевская школа экономики", название для которой грантоеды господина Джорджа Сороса, который ранее был Дьердь Шорош, а еще ранее был Дьердь Шварц, скопировали с Лондонской школы экономики, где тот учился. Купили здание военной комендатуры в Киеве около метро "Арсенальная", а, в тоже время, квартирная очередь военнослужащих Киевского гарнизона не продвинулась после этой покупки ни на одного человека.

  yanyura написав:К точно такому, как и Bellingcat, которое расследовало катастрофу МН-17. Его расследование было признано не соответствующим Законам и фейком только потому, что они журналисты, а не профессионалы-следователи?

А что за "профессионалов-расследователей" Вы нашли в интернет-издании Bellingcat, которое существует на гранты Национального фонда демократии, финансируемого Конгрессом США, Фонда «Открытое общество» того же господина Джорджа Сороса, Google Media — подразделения Google, а также Министерства обороны Великобритании?
Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 17:08

:arrow:
  Igneus написав:yanyura, странные источники информации Вы используете!?

  yanyura написав:https://voxukraine.org/uk/fond-na-covid ... ni-groshi/
В тексте для подтверждения написанного 3 графика и 2 таблицы.

На Voxukraine.org обитает "Киевская школа экономики", название для которой грантоеды господина Джорджа Сороса, который ранее был Дьердь Шорош, а еще ранее был Дьердь Шварц, скопировали с Лондонской школы экономики, где тот учился. Купили здание военной комендатуры в Киеве около метро "Арсенальная", а, в тоже время, квартирная очередь военнослужащих Киевского гарнизона не продвинулась после этой покупки ни на одного человека.

А что, "Киевская школа экономики" отвечает или хотя бы занимается/должна заниматься обеспечением военнослужащих жильём?


  yanyura написав:К точно такому, как и Bellingcat, которое расследовало катастрофу МН-17. Его расследование было признано не соответствующим Законам и фейком только потому, что они журналисты, а не профессионалы-следователи?

А что за "профессионалов-расследователей" Вы нашли в интернет-издании Bellingcat, которое существует на гранты Национального фонда демократии, финансируемого Конгрессом США, Фонда «Открытое общество» того же господина Джорджа Сороса, Google Media — подразделения Google, а также Министерства обороны Великобритании?

Ну и?
Все наши СМИ (и не только) постоянно ссылаются на них и бурно радуются их выводам по многим вопросам.

P.s. Только хотел спросить, что сегодня ковид-д ссиденты и юристы отдыхают? Не успел. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 17:33

  ЛАД написав:
  yanyura написав:


ЛАД, а Вы что, берете пример с господина Сороса, если в нескольких ипостасях, то есть под несколькими никами, предстаете перед интернет-сообществом, когда вместо yanyura отвечаете? :wink:

  ЛАД написав:А что, "Киевская школа экономики" отвечает или хотя бы занимается/должна заниматься обеспечением военнослужащих жильём?

Я имел ввиду настолько удачную по цене покупку здания военной комендатуры в центре города Киева (Печерск), которое находилось в собственности Вооруженных Сил Украины, в результате которой очередь военнослужащих Киевского гарнизона не продвинулась ни на одного человека.

  ЛАД написав:Все наши СМИ (и не только) постоянно ссылаются на них и бурно радуются их выводам по многим вопросам.

И Вы берете с них пример, а потом здесь же тиражируете их выводы? :wink:

  ЛАД написав:Только хотел спросить, что сегодня ковид-д ссиденты и юристы отдыхают?

Чтобы быть независимым, в частности, не зависеть от возможных ошибок других людей, нужно работать самому и лично отвечать за результат работы, поскольку так гораздо проще.
Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность
Igneus
 
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ЛОБ

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