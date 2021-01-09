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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 09 січ, 2021 20:10
По состоянию на 9 января в Украине зафиксировано 4846 случаев заражения коронавирусом COVID-19, а выздоровлений – 7961, т.е. в 1,5 раза больше.
За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в Днепропетровской (471), Запорожской (456), Николаевской (416), Киевской (375) и Черкасской (353) областях.
В течение суток скончались еще 80 пациентов.
По регионам: 25-40-44-47-55-61-70-80-108-133-147-149-179-189-223-262-299-353-375-416-456-471.
Ну неужели не очевидно, что при таком раскладе по регионам совершенно неумно "закрывать" всю
страну
Особенно обидно за тех, где выявлено от 25 до 100 случаев. Там все спокойно могли бы работать, а не сидеть дома в угоду эпицентрам и им подобным, теряя заработки и клиентов.
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Lady_N
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Додано: Суб 09 січ, 2021 20:55
Простите, весь пост по принципу - в огороде бузина, а в Киеве дядько.
Igneus написав:
......ЛАД
, а Вы что, берете пример с господина Сороса, если в нескольких ипостасях, то есть под несколькими никами, предстаете перед интернет-сообществом, когда вместо yanyura
отвечаете?
Здесь форум, а не
ЛАД написав:
А что, "Киевская школа экономики" отвечает или хотя бы занимается/должна заниматься обеспечением военнослужащих жильём?
Я имел ввиду настолько удачную по цене покупку здания военной комендатуры
в центре города Киева (Печерск), которое находилось в собственности Вооруженных Сил Украины, в результате которой очередь военнослужащих Киевского гарнизона не продвинулась ни на одного человека.
ЛАД написав:
Все наши СМИ (и не только) постоянно ссылаются на них и бурно радуются их выводам по многим вопросам.
И Вы берете с них пример, а потом здесь же тиражируете их выводы?
ЛАД написав:
Только хотел спросить, что сегодня ковид-д ссиденты и юристы отдыхают?
Чтобы быть независимым, в частности, не зависеть от возможных ошибок других людей, нужно работать самому и лично отвечать за результат работы, поскольку так гораздо проще.[/quote]
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ЛАД
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