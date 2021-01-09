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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2581258225832584 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 112 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 30% 34 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 7 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 46% 51 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 18% 20 Всього голосів : 112 Додано: Суб 09 січ, 2021 20:10

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в Днепропетровской (471), Запорожской (456), Николаевской (416), Киевской (375) и Черкасской (353) областях.

В течение суток скончались еще 80 пациентов.

По регионам: 25-40-44-47-55-61-70-80-108-133-147-149-179-189-223-262-299-353-375-416-456-471.



Ну неужели не очевидно, что при таком раскладе по регионам совершенно неумно "закрывать" всю страну Особенно обидно за тех, где выявлено от 25 до 100 случаев. Там все спокойно могли бы работать, а не сидеть дома в угоду эпицентрам и им подобным, теряя заработки и клиентов. По состоянию на 9 января в Украине зафиксировано 4846 случаев заражения коронавирусом COVID-19, а выздоровлений – 7961, т.е. в 1,5 раза больше.За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в Днепропетровской (471), Запорожской (456), Николаевской (416), Киевской (375) и Черкасской (353) областях.В течение суток скончались еще 80 пациентов.По регионам: 25-40-44-47-55-61-70-80-108-133-147-149-179-189-223-262-299-353-375-416-456-471.Ну неужели не очевидно, что при таком раскладе по регионам совершенно неумно "закрывать"странуОсобенно обидно за тех, где выявлено от 25 до 100 случаев. Там все спокойно могли бы работать, а не сидеть дома в угоду эпицентрам и им подобным, теряя заработки и клиентов. Lady_N

Повідомлень: 148 З нами з: 05.07.20 Подякував: 33 раз. Подякували: 37 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 січ, 2021 20:55 Igneus написав: ......

ЛАД, а Вы что, берете пример с господина Сороса, если в нескольких ипостасях, то есть под несколькими никами, предстаете перед интернет-сообществом, когда вместо yanyura отвечаете? ......, а Вы что, берете пример с господина Сороса, если в нескольких ипостасях, то есть под несколькими никами, предстаете перед интернет-сообществом, когда вместоотвечаете?

Здесь форум, а не



ЛАД написав: А что, "Киевская школа экономики" отвечает или хотя бы занимается/должна заниматься обеспечением военнослужащих жильём? А что, "Киевская школа экономики" отвечает или хотя бы занимается/должна заниматься обеспечением военнослужащих жильём?

Я имел ввиду настолько удачную по цене покупку здания военной комендатуры в центре города Киева (Печерск), которое находилось в собственности Вооруженных Сил Украины, в результате которой очередь военнослужащих Киевского гарнизона не продвинулась ни на одного человека.



ЛАД написав: Все наши СМИ (и не только) постоянно ссылаются на них и бурно радуются их выводам по многим вопросам. Все наши СМИ (и не только) постоянно ссылаются на них и бурно радуются их выводам по многим вопросам.

И Вы берете с них пример, а потом здесь же тиражируете их выводы?



ЛАД написав: Только хотел спросить, что сегодня ковид-д ссиденты и юристы отдыхают? Только хотел спросить, что сегодня ковид-д ссиденты и юристы отдыхают?

Чтобы быть независимым, в частности, не зависеть от возможных ошибок других людей, нужно работать самому и лично отвечать за результат работы, поскольку так гораздо проще.[/quote] Простите, весь пост по принципу - в огороде бузина, а в Киеве дядько.Здесь форум, а неЯ имел ввиду настолько удачную по цене покупку зданияв центре города Киева (Печерск), которое находилось в собственности Вооруженных Сил Украины, в результате которой очередь военнослужащих Киевского гарнизона не продвинулась ни на одного человека.И Вы берете с них пример, а потом здесь же тиражируете их выводы?Чтобы быть независимым, в частности, не зависеть от возможных ошибок других людей, нужно работать самому и лично отвечать за результат работы, поскольку так гораздо проще.[/quote] ЛАД 2 Повідомлень: 18149 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4654 раз. Подякували: 4340 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2581258225832584 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7352 1715698

ЛОБ Сер 06 січ, 2021 10:19