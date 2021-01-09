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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 09 січ, 2021 20:10
По состоянию на 9 января в Украине зафиксировано 4846 случаев заражения коронавирусом COVID-19, а выздоровлений – 7961, т.е. в 1,5 раза больше.
За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в Днепропетровской (471), Запорожской (456), Николаевской (416), Киевской (375) и Черкасской (353) областях.
В течение суток скончались еще 80 пациентов.
По регионам: 25-40-44-47-55-61-70-80-108-133-147-149-179-189-223-262-299-353-375-416-456-471.
Ну неужели не очевидно, что при таком раскладе по регионам совершенно неумно "закрывать" всю
страну
Особенно обидно за тех, где выявлено от 25 до 100 случаев. Там все спокойно могли бы работать, а не сидеть дома в угоду эпицентрам и им подобным, теряя заработки и клиентов.
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Lady_N
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Додано: Суб 09 січ, 2021 21:21
Lady_N написав:
неумно "закрывать" всю
страну ... в угоду эпицентрам и им подобным, теряя заработки и клиентов
Ну вот, на моих глазах вошли под ником ЛАД
, но потом передумали и переключились на Lady_N
Однако подчеркивание слова "всю
" выдает Ваш стиль
.
Хотя с мнением о том, что под видом борьбы с коронавирусом убивают бизнес среднего класса
в интересах крупного бизнеса (олигархов)
, если я правильно ее понял, можно согласится
Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность
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Igneus
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Додано: Суб 09 січ, 2021 21:49
Igneus
Хотел было ответить на Ваш предыдущий пост, но если Вы считаете, что Lady_N тоже , то развлекаетесь дальше.
Маразм юристо-конспирологов крепчает.
Скоро начнутся прыжки из окон по примеру американского министра обороны, который выпрыгнул с криком: "Русские идут!"
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ЛАД
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Додано: Суб 09 січ, 2021 22:00
Lady_N
Идея локдауна, как сейчас объясняют, вроде бы в том, чтобы предотвратить (скорее, ослабить) вспышку, вызванную всенародным праздничными загулами.
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ЛАД
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