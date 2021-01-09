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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2581258225832584

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 112
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
30%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
46%
51
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
20
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 20:10

По состоянию на 9 января в Украине зафиксировано 4846 случаев заражения коронавирусом COVID-19, а выздоровлений – 7961, т.е. в 1,5 раза больше.
За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в Днепропетровской (471), Запорожской (456), Николаевской (416), Киевской (375) и Черкасской (353) областях.
В течение суток скончались еще 80 пациентов.
По регионам: 25-40-44-47-55-61-70-80-108-133-147-149-179-189-223-262-299-353-375-416-456-471.

Ну неужели не очевидно, что при таком раскладе по регионам совершенно неумно "закрывать" всю страну :roll: Особенно обидно за тех, где выявлено от 25 до 100 случаев. Там все спокойно могли бы работать, а не сидеть дома в угоду эпицентрам и им подобным, теряя заработки и клиентов.
Lady_N
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 21:21

  Lady_N написав:неумно "закрывать" всю страну ... в угоду эпицентрам и им подобным, теряя заработки и клиентов

Ну вот, на моих глазах вошли под ником ЛАД, но потом передумали и переключились на Lady_N :)
Однако подчеркивание слова "всю" выдает Ваш стиль :D .
Хотя с мнением о том, что под видом борьбы с коронавирусом убивают бизнес среднего класса в интересах крупного бизнеса (олигархов), если я правильно ее понял, можно согласится :(
Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 21:49

Igneus
Хотел было ответить на Ваш предыдущий пост, но если Вы считаете, что Lady_N тоже , то развлекаетесь дальше.

Маразм юристо-конспирологов крепчает.
Скоро начнутся прыжки из окон по примеру американского министра обороны, который выпрыгнул с криком: "Русские идут!"
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 22:00

Lady_N
Идея локдауна, как сейчас объясняют, вроде бы в том, чтобы предотвратить (скорее, ослабить) вспышку, вызванную всенародным праздничными загулами.
ЛАД
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