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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2582258325842585> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 112 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 30% 34 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 7 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 46% 51 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 18% 20 Всього голосів : 112 Додано: Суб 09 січ, 2021 20:10

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в Днепропетровской (471), Запорожской (456), Николаевской (416), Киевской (375) и Черкасской (353) областях.

В течение суток скончались еще 80 пациентов.

По регионам: 25-40-44-47-55-61-70-80-108-133-147-149-179-189-223-262-299-353-375-416-456-471.



Ну неужели не очевидно, что при таком раскладе по регионам совершенно неумно "закрывать" всю страну Особенно обидно за тех, где выявлено от 25 до 100 случаев. Там все спокойно могли бы работать, а не сидеть дома в угоду эпицентрам и им подобным, теряя заработки и клиентов. По состоянию на 9 января в Украине зафиксировано 4846 случаев заражения коронавирусом COVID-19, а выздоровлений – 7961, т.е. в 1,5 раза больше.За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в Днепропетровской (471), Запорожской (456), Николаевской (416), Киевской (375) и Черкасской (353) областях.В течение суток скончались еще 80 пациентов.По регионам: 25-40-44-47-55-61-70-80-108-133-147-149-179-189-223-262-299-353-375-416-456-471.Ну неужели не очевидно, что при таком раскладе по регионам совершенно неумно "закрывать"странуОсобенно обидно за тех, где выявлено от 25 до 100 случаев. Там все спокойно могли бы работать, а не сидеть дома в угоду эпицентрам и им подобным, теряя заработки и клиентов. Lady_N

Повідомлень: 149 З нами з: 05.07.20 Подякував: 33 раз. Подякували: 37 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 січ, 2021 21:21 Lady_N написав: неумно "закрывать" всю страну ... в угоду эпицентрам и им подобным, теряя заработки и клиентов неумно "закрывать"страну ... в угоду эпицентрам и им подобным, теряя заработки и клиентов

Ну вот, на моих глазах вошли под ником ЛАД, но потом передумали и переключились на Lady_N

Однако подчеркивание слова " всю " выдает Ваш стиль .

Хотя с мнением о том, что под видом борьбы с коронавирусом убивают бизнес среднего класса в интересах крупного бизнеса (олигархов), если я правильно ее понял, можно согласится Ну вот, на моих глазах вошли под ником, но потом передумали и переключились наОднако подчеркивание слова "" выдает Ваш стильХотя с мнением о том, что под видом борьбы с коронавирусом убивают бизнесв интересах, если я правильно ее понял, можно согласится Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность Igneus Повідомлень: 899 З нами з: 29.08.18 Подякував: 385 раз. Подякували: 415 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 січ, 2021 21:49 Igneus

Хотел было ответить на Ваш предыдущий пост, но если Вы считаете, что Lady_N тоже , то развлекаетесь дальше.



Маразм юристо-конспирологов крепчает.

Скоро начнутся прыжки из окон по примеру американского министра обороны, который выпрыгнул с криком: "Русские идут!" ЛАД 2 Повідомлень: 18154 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4654 раз. Подякували: 4340 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 січ, 2021 22:00 Lady_N

Идея локдауна, как сейчас объясняют, вроде бы в том, чтобы предотвратить (скорее, ослабить) вспышку, вызванную всенародным праздничными загулами. ЛАД 2 Повідомлень: 18154 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4654 раз. Подякували: 4340 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 січ, 2021 22:44 ЛАД написав: Lady_N

Идея локдауна, как сейчас объясняют, вроде бы в том, чтобы предотвратить (скорее, ослабить) вспышку, вызванную всенародным праздничными загулами. Идея локдауна, как сейчас объясняют, вроде бы в том, чтобы предотвратить (скорее, ослабить) вспышку, вызванную всенародным праздничными загулами.



По факту поток покупателей, которые совершали покупки на свежем воздухе (на рынках и не только), переориентировали в закрытые помещения эпицентра и иже с ними, увеличив там очереди на кассах. Это так умнО, что должно ослабить вспышку вируса



ПС. Igneus, не обращайте внимания, тихо сам с собою я веду беседу… По факту поток покупателей, которые совершали покупки на свежем воздухе (на рынках и не только), переориентировали в закрытые помещения эпицентра и иже с ними, увеличив там очереди на кассах. Это так умнО, что должно ослабить вспышку вирусаПС. Igneus, не обращайте внимания, тихо сам с собою я веду беседу… Lady_N

Повідомлень: 149 З нами з: 05.07.20 Подякував: 33 раз. Подякували: 37 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 січ, 2021 22:51 ЛАД написав: Хотел было ответить на Ваш предыдущий пост, но если Вы считаете, что Lady_N тоже , то развлекаетесь дальше. Хотел было ответить на Ваш предыдущий пост, но если Вы считаете, что Lady_N тоже , то развлекаетесь дальше.

Опять Вы неискренни, поскольку ответ о "бузине и дяде" Вы мне написали и я даже успел его прочитать до удаления Вами

ЛАД написав: Маразм юристо-конспирологов крепчает.

Скоро начнутся прыжки из окон по примеру американского министра обороны, который выпрыгнул с криком: "Русские идут!" Маразм юристо-конспирологов крепчает.Скоро начнутся прыжки из окон по примеру американского министра обороны, который выпрыгнул с криком: "Русские идут!"

Я не американец и, тем более, родился в Курской области, а поэтому кричать упомянутую Вами фразу нет смысла, как и нет смысла "прыгать", поскольку живу в частном доме

Наконец, в каждом юридическом споре одна из его сторон проигрывает, что случалось и со мной, но желания "прыгать" не возникало и, даже наоборот, проигрыш заставляет искать методы исправления ситуации

Таким образом, Ваше мнение является бездоказательным предположением, а доказывание на предположениях не допускается Опять Вы неискренни, поскольку ответ о "бузине и дяде" Вы мне написали и я даже успел его прочитать до удаления ВамиЯ не американец и, тем более, родился в Курской области, а поэтому кричать упомянутую Вами фразу нет смысла, как и нет смысла "прыгать", поскольку живу в частном домеНаконец, в каждом юридическом споре одна из его сторон проигрывает, что случалось и со мной, но желания "прыгать" не возникало и, даже наоборот, проигрыш заставляет искать методы исправления ситуацииТаким образом, Ваше мнение является бездоказательным предположением, а доказывание на предположениях не допускается Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность Igneus Повідомлень: 899 З нами з: 29.08.18 Подякував: 385 раз. Подякували: 415 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 січ, 2021 22:58 Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филипп сделали прививку от COVID-19. Об этом официально сообщили в Букингемском дворце.

......

В Великобритании первыми получают вакцину Pfizer/BioNTech и AstraZeneca люди старше 80 лет и медики. Королеве Елизавете II 94 года, принцу Филиппу — 99 лет. В стране уже привиты около 1,5 млн человек.

https://m.rosbalt.ru/world/2021/01/09/1881290.html ЛАД 2 Повідомлень: 18154 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4654 раз. Подякували: 4340 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 січ, 2021 22:59 Igneus написав: ЛАД написав: Хотел было ответить на Ваш предыдущий пост, но если Вы считаете, что Lady_N тоже , то развлекаетесь дальше. Хотел было ответить на Ваш предыдущий пост, но если Вы считаете, что Lady_N тоже , то развлекаетесь дальше.

Опять Вы неискренни, поскольку ответ о "бузине и дяде" Вы мне написали и я даже успел его прочитать до удаления Вами

ЛАД написав: Маразм юристо-конспирологов крепчает.

Скоро начнутся прыжки из окон по примеру американского министра обороны, который выпрыгнул с криком: "Русские идут!" Маразм юристо-конспирологов крепчает.Скоро начнутся прыжки из окон по примеру американского министра обороны, который выпрыгнул с криком: "Русские идут!"

Я не американец и, тем более, родился в Курской области, а поэтому кричать упомянутую Вами фразу нет смысла, как и нет смысла "прыгать", поскольку живу в частном доме

Наконец, в каждом юридическом споре одна из его сторон проигрывает, что случалось и со мной, но желания "прыгать" не возникало и, даже наоборот, проигрыш заставляет искать методы исправления ситуации

Таким образом, Ваше мнение является бездоказательным предположением, а доказывание на предположениях не допускается Опять Вы неискренни, поскольку ответ о "бузине и дяде" Вы мне написали и я даже успел его прочитать до удаления ВамиЯ не американец и, тем более, родился в Курской области, а поэтому кричать упомянутую Вами фразу нет смысла, как и нет смысла "прыгать", поскольку живу в частном домеНаконец, в каждом юридическом споре одна из его сторон проигрывает, что случалось и со мной, но желания "прыгать" не возникало и, даже наоборот, проигрыш заставляет искать методы исправления ситуацииТаким образом, Ваше мнение является бездоказательным предположением, а доказывание на предположениях не допускается

Частный дом и троллейбус на Индустриальной? Так просто спросила ))) и действительно сочувствую московским юристам, дело Бурмич в статусе "сложно" означает что задвинули в тумбочку до принятия политического решения в пользу Сороса, Рокфеллера

Главные рептилоиды 94 лет и 99 лет были привиты вакциной в Лондоне. Зеленский нашел таки бессмертных покровителей вселенского масштаба ))) Частный дом и троллейбус на Индустриальной? Так просто спросила ))) и действительно сочувствую московским юристам, дело Бурмич в статусе "сложно" означает что задвинули в тумбочку до принятия политического решения в пользу Сороса, РокфеллераГлавные рептилоиды 94 лет и 99 лет были привиты вакциной в Лондоне. Зеленский нашел таки бессмертных покровителей вселенского масштаба ))) stm

Повідомлень: 2659 З нами з: 04.03.15 Подякував: 68 раз. Подякували: 479 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 січ, 2021 23:07 Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин рассказал о последствиях прививки от COVID-19.



Как передает «Собеседник», музыкант отметил, что после первой прививки у него опухла рука и на ней образовались гематомы. А спустя четыре недели после второй прививки тест на антитела показал, что их стало значительно меньше, чем после введения первой вакцины.



Затравкин указал, что сейчас он сидит на самоизоляции, однако признался, что вакцина могла не прижиться из-за его пьянства: за трое суток до повторной процедуры он оказался на юбилее близкого друга, где употреблял алкоголь.



Музыкант отметил, что готов сделать третью прививку, чтобы у него выработалось достаточное количество антител.

https://m.rosbalt.ru/moscow/2021/01/09/1881274.html

? ? ? ? ? ? ЛАД 2 Повідомлень: 18154 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4654 раз. Подякували: 4340 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 січ, 2021 23:08 Lady_N

Эпицентр, вроде бы, закрыли? ЛАД 2 Повідомлень: 18154 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4654 раз. Подякували: 4340 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2582258325842585> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7352 1715765

ЛОБ Сер 06 січ, 2021 10:19