По состоянию на 9 января в Украине зафиксировано 4846 случаев заражения коронавирусом COVID-19, а выздоровлений – 7961, т.е. в 1,5 раза больше. За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в Днепропетровской (471), Запорожской (456), Николаевской (416), Киевской (375) и Черкасской (353) областях. В течение суток скончались еще 80 пациентов. По регионам: 25-40-44-47-55-61-70-80-108-133-147-149-179-189-223-262-299-353-375-416-456-471.
Ну неужели не очевидно, что при таком раскладе по регионам совершенно неумно "закрывать" всю страну Особенно обидно за тех, где выявлено от 25 до 100 случаев. Там все спокойно могли бы работать, а не сидеть дома в угоду эпицентрам и им подобным, теряя заработки и клиентов.
Lady_N написав:неумно "закрывать" всю страну ... в угоду эпицентрам и им подобным, теряя заработки и клиентов
Ну вот, на моих глазах вошли под ником ЛАД, но потом передумали и переключились на Lady_N Однако подчеркивание слова "всю" выдает Ваш стиль . Хотя с мнением о том, что под видом борьбы с коронавирусом убивают бизнес среднего класса в интересах крупного бизнеса (олигархов), если я правильно ее понял, можно согласится
Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность
ЛАД написав:Lady_N Идея локдауна, как сейчас объясняют, вроде бы в том, чтобы предотвратить (скорее, ослабить) вспышку, вызванную всенародным праздничными загулами.
По факту поток покупателей, которые совершали покупки на свежем воздухе (на рынках и не только), переориентировали в закрытые помещения эпицентра и иже с ними, увеличив там очереди на кассах. Это так умнО, что должно ослабить вспышку вируса
ПС. Igneus, не обращайте внимания, тихо сам с собою я веду беседу…
ЛАД написав:Хотел было ответить на Ваш предыдущий пост, но если Вы считаете, что Lady_N тоже , то развлекаетесь дальше.
Опять Вы неискренни, поскольку ответ о "бузине и дяде" Вы мне написали и я даже успел его прочитать до удаления Вами
ЛАД написав:Маразм юристо-конспирологов крепчает. Скоро начнутся прыжки из окон по примеру американского министра обороны, который выпрыгнул с криком: "Русские идут!"
Я не американец и, тем более, родился в Курской области, а поэтому кричать упомянутую Вами фразу нет смысла, как и нет смысла "прыгать", поскольку живу в частном доме Наконец, в каждом юридическом споре одна из его сторон проигрывает, что случалось и со мной, но желания "прыгать" не возникало и, даже наоборот, проигрыш заставляет искать методы исправления ситуации Таким образом, Ваше мнение является бездоказательным предположением, а доказывание на предположениях не допускается
Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность
Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филипп сделали прививку от COVID-19. Об этом официально сообщили в Букингемском дворце. ...... В Великобритании первыми получают вакцину Pfizer/BioNTech и AstraZeneca люди старше 80 лет и медики. Королеве Елизавете II 94 года, принцу Филиппу — 99 лет. В стране уже привиты около 1,5 млн человек.
ЛАД написав:Хотел было ответить на Ваш предыдущий пост, но если Вы считаете, что Lady_N тоже , то развлекаетесь дальше.
Опять Вы неискренни, поскольку ответ о "бузине и дяде" Вы мне написали и я даже успел его прочитать до удаления Вами
ЛАД написав:Маразм юристо-конспирологов крепчает. Скоро начнутся прыжки из окон по примеру американского министра обороны, который выпрыгнул с криком: "Русские идут!"
Я не американец и, тем более, родился в Курской области, а поэтому кричать упомянутую Вами фразу нет смысла, как и нет смысла "прыгать", поскольку живу в частном доме Наконец, в каждом юридическом споре одна из его сторон проигрывает, что случалось и со мной, но желания "прыгать" не возникало и, даже наоборот, проигрыш заставляет искать методы исправления ситуации Таким образом, Ваше мнение является бездоказательным предположением, а доказывание на предположениях не допускается
Частный дом и троллейбус на Индустриальной? Так просто спросила ))) и действительно сочувствую московским юристам, дело Бурмич в статусе "сложно" означает что задвинули в тумбочку до принятия политического решения в пользу Сороса, Рокфеллера Главные рептилоиды 94 лет и 99 лет были привиты вакциной в Лондоне. Зеленский нашел таки бессмертных покровителей вселенского масштаба )))
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин рассказал о последствиях прививки от COVID-19.
Как передает «Собеседник», музыкант отметил, что после первой прививки у него опухла рука и на ней образовались гематомы. А спустя четыре недели после второй прививки тест на антитела показал, что их стало значительно меньше, чем после введения первой вакцины.
Затравкин указал, что сейчас он сидит на самоизоляции, однако признался, что вакцина могла не прижиться из-за его пьянства: за трое суток до повторной процедуры он оказался на юбилее близкого друга, где употреблял алкоголь.
Музыкант отметил, что готов сделать третью прививку, чтобы у него выработалось достаточное количество антител.