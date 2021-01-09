Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин рассказал о последствиях прививки от COVID-19.
Как передает «Собеседник», музыкант отметил, что после первой прививки у него опухла рука и на ней образовались гематомы. А спустя четыре недели после второй прививки тест на антитела показал, что их стало значительно меньше, чем после введения первой вакцины.
Затравкин указал, что сейчас он сидит на самоизоляции, однако признался, что вакцина могла не прижиться из-за его пьянства: за трое суток до повторной процедуры он оказался на юбилее близкого друга, где употреблял алкоголь.
Музыкант отметил, что готов сделать третью прививку, чтобы у него выработалось достаточное количество антител.
stm написав:Частный дом и троллейбус на Индустриальной? Так просто спросила )))
stm, иногда бывают случаи, когда иски остаются без рассмотрения всего лишь потому, что представитель стороны не явился, застряв в киевских пробках. Поэтому нет ничего удивительного, чтобы в день судебного заседания воспользоваться общественным транспортом, причем бесплатно, по ветеранскому удостоверению. Наконец, для борьбы с болезнями, в том числе с коронавирусом, нужно поддерживать спортивную форму. И нет ничего удивительного в том, что еще с армии я привык прибывать на службу и возвращаться с ней даже пешком, а это в обе стороны около 22 км. Кстати, и Вам тоже советую заняться здоровым образом жизни, поскольку любителям дорогих авто на углеводородах и всякой иной роскоши неприятный сюрприз готовится, ведь не зря же уже и в Киеве стоянки для велосипедов и велодорожки оборудуются.
stm написав:и действительно сочувствую ... юристам, дело Бурмич в статусе "сложно" означает что задвинули в тумбочку ...
stm, не забывайте учебник истории четвертого класса советской школы, из которого видно, что город Курск находился на землях славянского племени северян и входил в состав удельного Черниговского княжества, из которого курский князь Всеволод ходил в поход с князем Игорем, своим братом, против половцев, который закончился их пленением.
Востаннє редагувалось Igneus в Нед 10 січ, 2021 00:16, всього редагувалось 2 разів.
Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность
В Китае полный локдаун объявлен в двух городах — Шицзячжуан и Синтай (провинция Хэбэй). 18 млн жителей на неделю получили предписание не покидать своих домов, сообщает «Синьхуа».
Такое решение было принято властями после того, как в провинции за последнюю неделю было выявлено 127 случаев заражения COVID-19. Всего в Шицзячжуане проживает около 11 млн человек, а в Синтае — более 7 млн (с учетом подчиненных районов).
Власти Шицзячжуаня 9 января остановили работу общественного транспорта — автобусов, такси и метро, ужесточены меры контроля на железнодорожных станциях, где пассажирам запретили входить на станции и садиться в поезда.
Ранее власти Китая сообщили, что для всех жителей страны вакцинация от COVID-19 будет бесплатной.