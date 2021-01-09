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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 112
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
30%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
46%
51
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
20
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 23:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин рассказал о последствиях прививки от COVID-19.

Как передает «Собеседник», музыкант отметил, что после первой прививки у него опухла рука и на ней образовались гематомы. А спустя четыре недели после второй прививки тест на антитела показал, что их стало значительно меньше, чем после введения первой вакцины.

Затравкин указал, что сейчас он сидит на самоизоляции, однако признался, что вакцина могла не прижиться из-за его пьянства: за трое суток до повторной процедуры он оказался на юбилее близкого друга, где употреблял алкоголь.

Музыкант отметил, что готов сделать третью прививку, чтобы у него выработалось достаточное количество антител.

https://m.rosbalt.ru/moscow/2021/01/09/1881274.html
? ? ?


Лука Затравкин известный алкаш и фрик, склонный к экстравагантному девиантному поведению, весом 240 килограмм.
Всё, что он говорит надо делить на десять ) Совсем не в папу пошел.
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 23:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stm написав:Частный дом и троллейбус на Индустриальной? Так просто спросила )))

stm, иногда бывают случаи, когда иски остаются без рассмотрения всего лишь потому, что представитель стороны не явился, застряв в киевских пробках. Поэтому нет ничего удивительного, чтобы в день судебного заседания воспользоваться общественным транспортом, причем бесплатно, по ветеранскому удостоверению.
Наконец, для борьбы с болезнями, в том числе с коронавирусом, нужно поддерживать спортивную форму. И нет ничего удивительного в том, что еще с армии я привык прибывать на службу и возвращаться с ней даже пешком, а это в обе стороны около 22 км.
Кстати, и Вам тоже советую заняться здоровым образом жизни, поскольку любителям дорогих авто на углеводородах и всякой иной роскоши неприятный сюрприз готовится, ведь не зря же уже и в Киеве стоянки для велосипедов и велодорожки оборудуются.
  stm написав:и действительно сочувствую ... юристам, дело Бурмич в статусе "сложно" означает что задвинули в тумбочку ...

Посочувствуйте лучше государству после резолюции Комитета Министров Совета Европы от 1 октября 2020 года, а также господину Лещине, который не может подписывать односторонних деклараций на сумму более 5 000 евро:
https://search.coe.int/cm/pages/result_ ... 16809fcd75

  stm написав:сочувствую московским юристам

stm, не забывайте учебник истории четвертого класса советской школы, из которого видно, что город Курск находился на землях славянского племени северян и входил в состав удельного Черниговского княжества, из которого курский князь Всеволод ходил в поход с князем Игорем, своим братом, против половцев, который закончился их пленением.
Востаннє редагувалось Igneus в Нед 10 січ, 2021 00:16, всього редагувалось 2 разів.
Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 00:04

Образец локдауна по-китайски:
В Китае полный локдаун объявлен в двух городах — Шицзячжуан и Синтай (провинция Хэбэй). 18 млн жителей на неделю получили предписание не покидать своих домов, сообщает «Синьхуа».

Такое решение было принято властями после того, как в провинции за последнюю неделю было выявлено 127 случаев заражения COVID-19. Всего в Шицзячжуане проживает около 11 млн человек, а в Синтае — более 7 млн (с учетом подчиненных районов).

Власти Шицзячжуаня 9 января остановили работу общественного транспорта — автобусов, такси и метро, ужесточены меры контроля на железнодорожных станциях, где пассажирам запретили входить на станции и садиться в поезда.

Ранее власти Китая сообщили, что для всех жителей страны вакцинация от COVID-19 будет бесплатной.

https://m.rosbalt.ru/world/2021/01/09/1881264.html
Хотите так?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 02:02

  ЛАД написав:Образец локдауна по-китайски:
https://m.rosbalt.ru/world/2021/01/09/1881264.html
Хотите так?

Китай будет жить по Оруэллу: К 2020 году жизнь граждан Китая может стать полностью контролируемой правительством.

"Коммерсантъ" от 03 декабря 2016 года: https://www.kommersant.ru/doc/3161463

А Вы хотите так?
Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 02:14

Бесплатный сыр бывает только в мышеловке

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