Додано: Суб 09 січ, 2021 23:46

stm написав: Частный дом и троллейбус на Индустриальной? Так просто спросила ))) Частный дом и троллейбус на Индустриальной? Так просто спросила )))

stm написав: и действительно сочувствую ... юристам, дело Бурмич в статусе "сложно" означает что задвинули в тумбочку ... и действительно сочувствую ... юристам, дело Бурмич в статусе "сложно" означает что задвинули в тумбочку ...

stm написав: сочувствую московским юристам сочувствую московским юристам

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