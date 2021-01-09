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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2583258425852586

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 112
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
30%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
46%
51
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
20
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 10:59

  ЛАД написав:Lady_N
Эпицентр, вроде бы, закрыли?


Работает, аж гай шумит.
Lady_N
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 11:40

  19yuriy91 написав:вот исследования, которые наиболее точно отражают происходящее

У США масово тестують в'язнів на коронавірус і 96% заражених не мають симптомів, - Reuters

Як розповіла в інтерв'ю Reuters Аннетт Чемберс-Сміт, директорка Департаменту реабілітації та корекції штату Огайо, перше масове тестування в'язнів було проведено у виправній установі в місті Маріон, де утримують 2500 людей. Із протестованих 2300 осіб коронавірус був виявлений у переважної більшості - 2028, причому 95% з них не мали жодних симптомів захворювання.


Все так и есть. Короновирус - болезнь животных. :)
andrein
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