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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 січ, 2021 10:59
ЛАД написав:Lady_N
Эпицентр, вроде бы, закрыли?
Работает, аж гай шумит.
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Lady_N
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Додано: Нед 10 січ, 2021 11:40
19yuriy91 написав:
вот исследования, которые наиболее точно отражают происходящее
У США масово тестують в'язнів на коронавірус і 96% заражених не мають симптомів, - Reuters
Як розповіла в інтерв'ю Reuters Аннетт Чемберс-Сміт, директорка Департаменту реабілітації та корекції штату Огайо, перше масове тестування в'язнів було проведено у виправній установі в місті Маріон, де утримують 2500 людей
. Із протестованих 2300 осіб коронавірус був виявлений
у переважної більшості - 2028, причому 95% з них не мали жодних симптомів захворювання
.
Все так и есть. Короновирус - болезнь животных.
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andrein
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