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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 січ, 2021 10:59
ЛАД написав:Lady_N
Эпицентр, вроде бы, закрыли?
Работает, аж гай шумит.
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Lady_N
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Додано: Нед 10 січ, 2021 11:40
19yuriy91 написав:
вот исследования, которые наиболее точно отражают происходящее
У США масово тестують в'язнів на коронавірус і 96% заражених не мають симптомів, - Reuters
Як розповіла в інтерв'ю Reuters Аннетт Чемберс-Сміт, директорка Департаменту реабілітації та корекції штату Огайо, перше масове тестування в'язнів було проведено у виправній установі в місті Маріон, де утримують 2500 людей
. Із протестованих 2300 осіб коронавірус був виявлений
у переважної більшості - 2028, причому 95% з них не мали жодних симптомів захворювання
.
Все так и есть. Короновирус - болезнь животных.
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Додано: Нед 10 січ, 2021 13:13
freeze написав:
В ЮАР пиковые значения заболеваемости за год эпидемии. Сейчас в ЮАР самый разгар лета.
Всегда интересовало чем руководствуются наши прогнозисты в разных СМИ предвещая - вот потеплеет и всё изменится, ковид - сезонное заболевание и тд.
Потому что это как грипп, вероятно думают)))
Но вирусы гриппа и ковида принадлежат не то что разным семействам по биологической квалификации, но и и разным порядкам, разным классам и даже разным типам.
Например, человек принадлежит к типу хордовых, есть еще типы - инфузории, моллюски, плоские черви и тд.
То есть коронавирус отличается от вируса гриппа примерно также как человек от инфузории или от аскариды.
А какую подставу сделал президент ЮАР 30 дкабря так это жуть. У нас бы Зелю разорвали на клочки. В ЮАР алкоголем можно торговать с 10 утра до 18.00 вечера. И вот в 21.00 президент по национальному телевидению 30 декабря по мимо всяких ограничений в связи с увеличением больных он заявил о запрете продажи алкоголя в любом виде в том числе и пива до 10 января.
Представляете что бы у нас было. Так, что носки это полная фигня.
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Додано: Нед 10 січ, 2021 13:15
Lady_N написав: ЛАД написав:Lady_N
Эпицентр, вроде бы, закрыли?
Работает, аж гай шумит.
Да ктож его закроет? Не родился тот богатырь ещё с железными яйцами.
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Додано: Нед 10 січ, 2021 13:30
К категории «ковид-диссидентов» сейчас можно отнести свыше четырёх пятых населения Франции: уже 82 процента французов считают, что новые вакцины небезопасны. В июле таких скептиков было 67 процентов.
На 31 декабря 2020 года было вакцинировано… 352 француза, в то время как в Германии согласились сделать прививки уже 80 тысяч немцев (хотя по отношению к 83 миллионам населения ФРГ это всё равно ничтожно мало).
Когда министр здравоохранения Оливье Веран говорит, что в ближайшее время вакцинация в стране наберет темп, ему не верят. «Мы не готовы», – отвечает Филипп Жувен, глава отделения неотложной помощи Европейской больницы Жоржа-Помпиду. «Французы, – добавляет он, – понимают, что их обманывают».
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Додано: Нед 10 січ, 2021 13:39
edvardd написав:Всех взрослых израильтян
вакцинируют от коронавируса до конца марта, заверил Нетаньяху, получив вторую дозу вакцины.
Цікаво, чи будуть отказанти?
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Додано: Нед 10 січ, 2021 13:49
andrein написав:в то время как в Германии согласились сделать прививки уже 80 тысяч немцев
Какой ужас, согласились 80 тысяч немцев, а на сегодня сделали вакцины себе уже 550 тысяч, насильно прививают.
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