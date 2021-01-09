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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2583258425852586

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 112
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
30%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
46%
51
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
20
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 10:59

  ЛАД написав:Lady_N
Эпицентр, вроде бы, закрыли?


Работает, аж гай шумит.
Lady_N
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 11:40

  19yuriy91 написав:вот исследования, которые наиболее точно отражают происходящее

У США масово тестують в'язнів на коронавірус і 96% заражених не мають симптомів, - Reuters

Як розповіла в інтерв'ю Reuters Аннетт Чемберс-Сміт, директорка Департаменту реабілітації та корекції штату Огайо, перше масове тестування в'язнів було проведено у виправній установі в місті Маріон, де утримують 2500 людей. Із протестованих 2300 осіб коронавірус був виявлений у переважної більшості - 2028, причому 95% з них не мали жодних симптомів захворювання.


Все так и есть. Короновирус - болезнь животных. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 13:13

  freeze написав:В ЮАР пиковые значения заболеваемости за год эпидемии. Сейчас в ЮАР самый разгар лета.
Всегда интересовало чем руководствуются наши прогнозисты в разных СМИ предвещая - вот потеплеет и всё изменится, ковид - сезонное заболевание и тд.
Потому что это как грипп, вероятно думают)))

Но вирусы гриппа и ковида принадлежат не то что разным семействам по биологической квалификации, но и и разным порядкам, разным классам и даже разным типам.
Например, человек принадлежит к типу хордовых, есть еще типы - инфузории, моллюски, плоские черви и тд.
То есть коронавирус отличается от вируса гриппа примерно также как человек от инфузории или от аскариды. :wink:


А какую подставу сделал президент ЮАР 30 дкабря так это жуть. У нас бы Зелю разорвали на клочки. В ЮАР алкоголем можно торговать с 10 утра до 18.00 вечера. И вот в 21.00 президент по национальному телевидению 30 декабря по мимо всяких ограничений в связи с увеличением больных он заявил о запрете продажи алкоголя в любом виде в том числе и пива до 10 января.

Представляете что бы у нас было. Так, что носки это полная фигня.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 13:15

  Lady_N написав:
  ЛАД написав:Lady_N
Эпицентр, вроде бы, закрыли?


Работает, аж гай шумит.


Да ктож его закроет? Не родился тот богатырь ещё с железными яйцами.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 13:30

К категории «ковид-диссидентов» сейчас можно отнести свыше четырёх пятых населения Франции: уже 82 процента французов считают, что новые вакцины небезопасны. В июле таких скептиков было 67 процентов.

На 31 декабря 2020 года было вакцинировано… 352 француза, в то время как в Германии согласились сделать прививки уже 80 тысяч немцев (хотя по отношению к 83 миллионам населения ФРГ это всё равно ничтожно мало).

Когда министр здравоохранения Оливье Веран говорит, что в ближайшее время вакцинация в стране наберет темп, ему не верят. «Мы не готовы», – отвечает Филипп Жувен, глава отделения неотложной помощи Европейской больницы Жоржа-Помпиду. «Французы, – добавляет он, – понимают, что их обманывают».
andrein
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 13:39

  edvardd написав:Всех взрослых израильтян вакцинируют от коронавируса до конца марта, заверил Нетаньяху, получив вторую дозу вакцины.

Цікаво, чи будуть отказанти?
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 13:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

andrein написав:в то время как в Германии согласились сделать прививки уже 80 тысяч немцев


Какой ужас, согласились 80 тысяч немцев, а на сегодня сделали вакцины себе уже 550 тысяч немцев, насильно прививают.
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 15:33

  ЛАД написав:Образец локдауна по-китайски:
В Китае полный локдаун объявлен в двух городах — Шицзячжуан и Синтай (провинция Хэбэй). 18 млн жителей на неделю получили предписание не покидать своих домов, сообщает «Синьхуа».

Такое решение было принято властями после того, как в провинции за последнюю неделю было выявлено 127 случаев заражения COVID-19. Всего в Шицзячжуане проживает около 11 млн человек, а в Синтае — более 7 млн (с учетом подчиненных районов).

Власти Шицзячжуаня 9 января остановили работу общественного транспорта — автобусов, такси и метро, ужесточены меры контроля на железнодорожных станциях, где пассажирам запретили входить на станции и садиться в поезда.

Ранее власти Китая сообщили, что для всех жителей страны вакцинация от COVID-19 будет бесплатной.

https://m.rosbalt.ru/world/2021/01/09/1881264.html
Хотите так?

Не хотим. По-этому нужно отменять все эти карантины, локдауны, маски. Чем быстрее перезаражаем друг друга, тем быстрее всё это закончится. Причём, только для подавляющего меньшинства это всё закончится землёй.

А в Китай будут постоянно подвозить заразу из соседних стран, так и будут жить от локдауна до локдауна. Лет через 10, когда наконец изобретут эффективную вакцину, только тогда это всё для них закончится.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 15:51

  edvardd написав:Всех взрослых израильтян вакцинируют от коронавируса до конца марта, заверил Нетаньяху, получив вторую дозу вакцины.


А к лету уже можно повторную вакцинацию начинать

  safonovstanislav написав:Не хотим. По-этому нужно отменять все эти карантины, локдауны, маски. Чем быстрее перезаражаем друг друга, тем быстрее всё это закончится. Причём, только для подавляющего меньшинства это всё закончится землёй.


в том-то и дело, что не закончится. Переболевшие через 3-6 мес повторно могут заразиться.
Амвросий
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