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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2584258525862587> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 112 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 30% 34 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 7 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 46% 51 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 18% 20 Всього голосів : 112 Додано: Нед 10 січ, 2021 10:59 ЛАД написав: Lady_N

Эпицентр, вроде бы, закрыли? Эпицентр, вроде бы, закрыли?



Работает, аж гай шумит. Работает, аж гай шумит. Lady_N

Повідомлень: 150 З нами з: 05.07.20 Подякував: 34 раз. Подякували: 37 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 11:40 19yuriy91 написав: вот исследования, которые наиболее точно отражают происходящее



У США масово тестують в'язнів на коронавірус і 96% заражених не мають симптомів, - Reuters



Як розповіла в інтерв'ю Reuters Аннетт Чемберс-Сміт, директорка Департаменту реабілітації та корекції штату Огайо, перше масове тестування в'язнів було проведено у виправній установі в місті Маріон, де утримують 2500 людей. Із протестованих 2300 осіб коронавірус був виявлений у переважної більшості - 2028, причому 95% з них не мали жодних симптомів захворювання.

вот исследования, которые наиболее точно отражают происходящееУ США масово тестують в'язнів на коронавірус і 96% заражених не мають симптомів, - ReutersЯк розповіла в інтерв'ю Reuters Аннетт Чемберс-Сміт, директорка Департаменту реабілітації та корекції штату Огайо, перше масове тестування в'язнів було проведено у виправній установі в місті Маріон, де утримують. Із протестованиху переважної більшості -



Все так и есть. Короновирус - болезнь животных. Все так и есть. Короновирус - болезнь животных. andrein

Повідомлень: 1020 З нами з: 21.10.12 Подякував: 5 раз. Подякували: 310 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 13:13 freeze написав: В ЮАР пиковые значения заболеваемости за год эпидемии. Сейчас в ЮАР самый разгар лета.

Всегда интересовало чем руководствуются наши прогнозисты в разных СМИ предвещая - вот потеплеет и всё изменится, ковид - сезонное заболевание и тд.

Потому что это как грипп, вероятно думают)))



Но вирусы гриппа и ковида принадлежат не то что разным семействам по биологической квалификации, но и и разным порядкам, разным классам и даже разным типам.

Например, человек принадлежит к типу хордовых, есть еще типы - инфузории, моллюски, плоские черви и тд.

То есть коронавирус отличается от вируса гриппа примерно также как человек от инфузории или от аскариды. В ЮАР пиковые значения заболеваемости за год эпидемии. Сейчас в ЮАР самый разгар лета.Всегда интересовало чем руководствуются наши прогнозисты в разных СМИ предвещая - вот потеплеет и всё изменится, ковид - сезонное заболевание и тд.Потому что это как грипп, вероятно думают)))Но вирусы гриппа и ковида принадлежат не то что разным семействам по биологической квалификации, но и и разным порядкам, разным классам и даже разным типам.Например, человек принадлежит к типу хордовых, есть еще типы - инфузории, моллюски, плоские черви и тд.То есть коронавирус отличается от вируса гриппа примерно также как человек от инфузории или от аскариды.



А какую подставу сделал президент ЮАР 30 дкабря так это жуть. У нас бы Зелю разорвали на клочки. В ЮАР алкоголем можно торговать с 10 утра до 18.00 вечера. И вот в 21.00 президент по национальному телевидению 30 декабря по мимо всяких ограничений в связи с увеличением больных он заявил о запрете продажи алкоголя в любом виде в том числе и пива до 10 января.



Представляете что бы у нас было. Так, что носки это полная фигня. А какую подставу сделал президент ЮАР 30 дкабря так это жуть. У нас бы Зелю разорвали на клочки. В ЮАР алкоголем можно торговать с 10 утра до 18.00 вечера. И вот в 21.00 президент по национальному телевидению 30 декабря по мимо всяких ограничений в связи с увеличением больных он заявил о запрете продажи алкоголя в любом виде в том числе и пива до 10 января.Представляете что бы у нас было. Так, что носки это полная фигня. Ratatui

Повідомлень: 7488 З нами з: 30.11.12 Подякував: 113 раз. Подякували: 705 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 13:15 Lady_N написав: ЛАД написав: Lady_N

Эпицентр, вроде бы, закрыли? Эпицентр, вроде бы, закрыли?



Работает, аж гай шумит. Работает, аж гай шумит.



Да ктож его закроет? Не родился тот богатырь ещё с железными яйцами. Да ктож его закроет? Не родился тот богатырь ещё с железными яйцами. Ratatui

Повідомлень: 7488 З нами з: 30.11.12 Подякував: 113 раз. Подякували: 705 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 13:30 К категории «ковид-диссидентов» сейчас можно отнести свыше четырёх пятых населения Франции: уже 82 процента французов считают, что новые вакцины небезопасны. В июле таких скептиков было 67 процентов.



На 31 декабря 2020 года было вакцинировано… 352 француза, в то время как в Германии согласились сделать прививки уже 80 тысяч немцев (хотя по отношению к 83 миллионам населения ФРГ это всё равно ничтожно мало).



Когда министр здравоохранения Оливье Веран говорит, что в ближайшее время вакцинация в стране наберет темп, ему не верят. «Мы не готовы», – отвечает Филипп Жувен, глава отделения неотложной помощи Европейской больницы Жоржа-Помпиду. «Французы, – добавляет он, – понимают, что их обманывают». andrein

Повідомлень: 1020 З нами з: 21.10.12 Подякував: 5 раз. Подякували: 310 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 13:39 edvardd написав: Всех взрослых израильтян вакцинируют от коронавируса до конца марта, заверил Нетаньяху, получив вторую дозу вакцины. вакцинируют от коронавируса до конца марта, заверил Нетаньяху, получив вторую дозу вакцины.

Цікаво, чи будуть отказанти? Цікаво, чи будуть отказанти? change_pm Повідомлень: 2809 З нами з: 03.02.16 Подякував: 73 раз. Подякували: 606 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 13:49 Re: Эпидемия коронавируса в мире andrein написав: в то время как в Германии согласились сделать прививки уже 80 тысяч немцев



Какой ужас, согласились 80 тысяч немцев, а на сегодня сделали вакцины себе уже 550 тысяч немцев, насильно прививают. Какой ужас, согласились 80 тысяч немцев, а на сегодня сделали вакцины себе уже 550 тысяч немцев, насильно прививают. freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19844 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4747 раз. Подякували: 7475 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 15:33 ЛАД написав: Образец локдауна по-китайски:

В Китае полный локдаун объявлен в двух городах — Шицзячжуан и Синтай (провинция Хэбэй). 18 млн жителей на неделю получили предписание не покидать своих домов, сообщает «Синьхуа».



Такое решение было принято властями после того, как в провинции за последнюю неделю было выявлено 127 случаев заражения COVID-19. Всего в Шицзячжуане проживает около 11 млн человек, а в Синтае — более 7 млн (с учетом подчиненных районов).



Власти Шицзячжуаня 9 января остановили работу общественного транспорта — автобусов, такси и метро, ужесточены меры контроля на железнодорожных станциях, где пассажирам запретили входить на станции и садиться в поезда.



Ранее власти Китая сообщили, что для всех жителей страны вакцинация от COVID-19 будет бесплатной.

https://m.rosbalt.ru/world/2021/01/09/1881264.html

Хотите так? Образец локдауна по-китайски:Хотите так?

Не хотим. По-этому нужно отменять все эти карантины, локдауны, маски. Чем быстрее перезаражаем друг друга, тем быстрее всё это закончится. Причём, только для подавляющего меньшинства это всё закончится землёй.



А в Китай будут постоянно подвозить заразу из соседних стран, так и будут жить от локдауна до локдауна. Лет через 10, когда наконец изобретут эффективную вакцину, только тогда это всё для них закончится. Не хотим. По-этому нужно отменять все эти карантины, локдауны, маски. Чем быстрее перезаражаем друг друга, тем быстрее всё это закончится. Причём, только для подавляющего меньшинства это всё закончится землёй.А в Китай будут постоянно подвозить заразу из соседних стран, так и будут жить от локдауна до локдауна. Лет через 10, когда наконец изобретут эффективную вакцину, только тогда это всё для них закончится. safonovstanislav Повідомлень: 3110 З нами з: 10.05.14 Подякував: 285 раз. Подякували: 545 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 15:51 edvardd написав: Всех взрослых израильтян вакцинируют от коронавируса до конца марта, заверил Нетаньяху, получив вторую дозу вакцины. Всех взрослых израильтян вакцинируют от коронавируса до конца марта, заверил Нетаньяху, получив вторую дозу вакцины.



А к лету уже можно повторную вакцинацию начинать



safonovstanislav написав: Не хотим. По-этому нужно отменять все эти карантины, локдауны, маски. Чем быстрее перезаражаем друг друга, тем быстрее всё это закончится. Причём, только для подавляющего меньшинства это всё закончится землёй. Не хотим. По-этому нужно отменять все эти карантины, локдауны, маски. Чем быстрее перезаражаем друг друга, тем быстрее всё это закончится. Причём, только для подавляющего меньшинства это всё закончится землёй.



в том-то и дело, что не закончится. Переболевшие через 3-6 мес повторно могут заразиться. А к лету уже можно повторную вакцинацию начинатьв том-то и дело, что не закончится. Переболевшие через 3-6 мес повторно могут заразиться. Амвросий

Повідомлень: 3192 З нами з: 26.02.09 Подякував: 443 раз. Подякували: 733 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 17:03 andrein написав: К категории «ковид-диссидентов» сейчас можно отнести свыше четырёх пятых населения Франции: уже 82 процента французов считают, что новые вакцины небезопасны. В июле таких скептиков было 67 процентов.

..... К категории «ковид-диссидентов» сейчас можно отнести свыше четырёх пятых населения Франции: уже 82 процента французов считают, что новые вакцины небезопасны. В июле таких скептиков было 67 процентов......

Поиск Гугл по этой цитате даёт ссылку на наш форум.

Т.е. это фейк?

Модераторы, к сожалению, нарушают собственные правила - требование ссылок при цитировании. Это позволяет некоторым господам безнаказанно распространять ложную информацию. Фейсбук, Твиттер и пр. подходят к вопросу значительно более ответственно и не побоялись навечно забанить "самого" Трампа.

(Практически не сомневаюсь, что Андрейка не придумал эту цитату, но очень интересно, из какого жёлтого источника он её взял)



Пока пытался найти ссылку на эту цитату, увидел довольно интересную статью https://m.dw.com/ru/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%B1%D1%83%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8/a-56132518 .

Пару цитат оттуда:

США, которые договаривались с BioNTech и Pfizer сепаратно, платят за первые сто миллионов доз их вакцины, по сообщениям печати, по 19,50 долларов (в пересчете 16 евро) за дозу. А страны Евросоюза - 12 евро .

именно этот препарат может резко ускорить вакцинацию, поскольку не требует при хранении и транспортировке экстремально низких температур, а значит может применяться в обычных врачебных кабинетах. Кроме того, и цена на этот препарат самая низкая - 1 евро 78 центов за дозу, что также повлияло на выбор вакцины, перед которым стояла Еврокомиссия.

И ещё одна свеженькая статья - https://m.dw.com/ru/v-frg-kolichestvo-smertej-ot-koronavirusa-prevysilo-40-tysjach/a-56184209 .

В Германии количество смертей от коронавируcа превысило 40 тысяч . От последствий коронавирусной инфекции в ФРГ скончались уже 40 343 человека, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI) утром в воскресенье, 10 января.

....

Недельный индекс репродукции коронавируса (R) на утро 10 января вырос до 1,16. Это означает, что каждые 100 инфицированных в среднем заражают по 116 человек.



P.s. К вопросу о "вакцинировано… 352 француза".

По данным на 10.01 https://ourworldindata.org/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2021-01-10..latest&country=CHN~USA~RUS~MEX~DEU~GBR~FRA~ITA~ISR~DNK®ion=World&vaccinationsMetric=true&interval=total&hideControls=true&perCapita=true&smoothing=0&pickerMetric=total_vaccinations_per_hundred&pickerSort=desc вакцинированы 0,12% французов. Это крайне мало, но, тем не менее, при населении 65 млн. это составляет 78.000 человек. Поиск Гугл по этой цитате даёт ссылку на наш форум.Т.е. это фейк?(Практически не сомневаюсь, что Андрейка не придумал эту цитату, но очень интересно, из какого жёлтого источника он её взял)Пока пытался найти ссылку на эту цитату, увидел довольно интересную статьюПару цитат оттуда:И ещё одна свеженькая статья -P.s. К вопросу о "вакцинировано… 352 француза".По данным на 10.01вакцинированы 0,12% французов. Это крайне мало, но, тем не менее, при населении 65 млн. это составляет 78.000 человек. Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 10 січ, 2021 17:21, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 18157 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4655 раз. Подякували: 4340 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2584258525862587> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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