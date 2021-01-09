19yuriy91 написав:вот исследования, которые наиболее точно отражают происходящее
У США масово тестують в'язнів на коронавірус і 96% заражених не мають симптомів, - Reuters
Як розповіла в інтерв'ю Reuters Аннетт Чемберс-Сміт, директорка Департаменту реабілітації та корекції штату Огайо, перше масове тестування в'язнів було проведено у виправній установі в місті Маріон, де утримують 2500 людей. Із протестованих 2300 осіб коронавірус був виявлений у переважної більшості - 2028, причому 95% з них не мали жодних симптомів захворювання.
freeze написав:В ЮАР пиковые значения заболеваемости за год эпидемии. Сейчас в ЮАР самый разгар лета. Всегда интересовало чем руководствуются наши прогнозисты в разных СМИ предвещая - вот потеплеет и всё изменится, ковид - сезонное заболевание и тд. Потому что это как грипп, вероятно думают)))
Но вирусы гриппа и ковида принадлежат не то что разным семействам по биологической квалификации, но и и разным порядкам, разным классам и даже разным типам. Например, человек принадлежит к типу хордовых, есть еще типы - инфузории, моллюски, плоские черви и тд. То есть коронавирус отличается от вируса гриппа примерно также как человек от инфузории или от аскариды.
А какую подставу сделал президент ЮАР 30 дкабря так это жуть. У нас бы Зелю разорвали на клочки. В ЮАР алкоголем можно торговать с 10 утра до 18.00 вечера. И вот в 21.00 президент по национальному телевидению 30 декабря по мимо всяких ограничений в связи с увеличением больных он заявил о запрете продажи алкоголя в любом виде в том числе и пива до 10 января.
Представляете что бы у нас было. Так, что носки это полная фигня.
К категории «ковид-диссидентов» сейчас можно отнести свыше четырёх пятых населения Франции: уже 82 процента французов считают, что новые вакцины небезопасны. В июле таких скептиков было 67 процентов.
На 31 декабря 2020 года было вакцинировано… 352 француза, в то время как в Германии согласились сделать прививки уже 80 тысяч немцев (хотя по отношению к 83 миллионам населения ФРГ это всё равно ничтожно мало).
Когда министр здравоохранения Оливье Веран говорит, что в ближайшее время вакцинация в стране наберет темп, ему не верят. «Мы не готовы», – отвечает Филипп Жувен, глава отделения неотложной помощи Европейской больницы Жоржа-Помпиду. «Французы, – добавляет он, – понимают, что их обманывают».
В Китае полный локдаун объявлен в двух городах — Шицзячжуан и Синтай (провинция Хэбэй). 18 млн жителей на неделю получили предписание не покидать своих домов, сообщает «Синьхуа».
Такое решение было принято властями после того, как в провинции за последнюю неделю было выявлено 127 случаев заражения COVID-19. Всего в Шицзячжуане проживает около 11 млн человек, а в Синтае — более 7 млн (с учетом подчиненных районов).
Власти Шицзячжуаня 9 января остановили работу общественного транспорта — автобусов, такси и метро, ужесточены меры контроля на железнодорожных станциях, где пассажирам запретили входить на станции и садиться в поезда.
Ранее власти Китая сообщили, что для всех жителей страны вакцинация от COVID-19 будет бесплатной.
Не хотим. По-этому нужно отменять все эти карантины, локдауны, маски. Чем быстрее перезаражаем друг друга, тем быстрее всё это закончится. Причём, только для подавляющего меньшинства это всё закончится землёй.
А в Китай будут постоянно подвозить заразу из соседних стран, так и будут жить от локдауна до локдауна. Лет через 10, когда наконец изобретут эффективную вакцину, только тогда это всё для них закончится.
edvardd написав:Всех взрослых израильтян вакцинируют от коронавируса до конца марта, заверил Нетаньяху, получив вторую дозу вакцины.
А к лету уже можно повторную вакцинацию начинать
safonovstanislav написав:Не хотим. По-этому нужно отменять все эти карантины, локдауны, маски. Чем быстрее перезаражаем друг друга, тем быстрее всё это закончится. Причём, только для подавляющего меньшинства это всё закончится землёй.
в том-то и дело, что не закончится. Переболевшие через 3-6 мес повторно могут заразиться.
andrein написав:К категории «ковид-диссидентов» сейчас можно отнести свыше четырёх пятых населения Франции: уже 82 процента французов считают, что новые вакцины небезопасны. В июле таких скептиков было 67 процентов. .....
Поиск Гугл по этой цитате даёт ссылку на наш форум. Т.е. это фейк? Модераторы, к сожалению, нарушают собственные правила - требование ссылок при цитировании. Это позволяет некоторым господам безнаказанно распространять ложную информацию. Фейсбук, Твиттер и пр. подходят к вопросу значительно более ответственно и не побоялись навечно забанить "самого" Трампа. (Практически не сомневаюсь, что Андрейка не придумал эту цитату, но очень интересно, из какого жёлтого источника он её взял)
США, которые договаривались с BioNTech и Pfizer сепаратно, платят за первые сто миллионов доз их вакцины, по сообщениям печати, по 19,50 долларов (в пересчете 16 евро) за дозу. А страны Евросоюза - 12 евро.
именно этот препарат может резко ускорить вакцинацию, поскольку не требует при хранении и транспортировке экстремально низких температур, а значит может применяться в обычных врачебных кабинетах. Кроме того, и цена на этот препарат самая низкая - 1 евро 78 центов за дозу, что также повлияло на выбор вакцины, перед которым стояла Еврокомиссия.
В Германии количество смертей от коронавируcа превысило 40 тысяч. От последствий коронавирусной инфекции в ФРГ скончались уже 40 343 человека, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI) утром в воскресенье, 10 января. .... Недельный индекс репродукции коронавируса (R) на утро 10 января вырос до 1,16. Это означает, что каждые 100 инфицированных в среднем заражают по 116 человек.