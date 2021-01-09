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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2584258525862587>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 112
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
30%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
46%
51
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
20
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 10:59

  ЛАД написав:Lady_N
Эпицентр, вроде бы, закрыли?


Работает, аж гай шумит.
Lady_N
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 11:40

  19yuriy91 написав:вот исследования, которые наиболее точно отражают происходящее

У США масово тестують в'язнів на коронавірус і 96% заражених не мають симптомів, - Reuters

Як розповіла в інтерв'ю Reuters Аннетт Чемберс-Сміт, директорка Департаменту реабілітації та корекції штату Огайо, перше масове тестування в'язнів було проведено у виправній установі в місті Маріон, де утримують 2500 людей. Із протестованих 2300 осіб коронавірус був виявлений у переважної більшості - 2028, причому 95% з них не мали жодних симптомів захворювання.


Все так и есть. Короновирус - болезнь животных. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 13:13

  freeze написав:В ЮАР пиковые значения заболеваемости за год эпидемии. Сейчас в ЮАР самый разгар лета.
Всегда интересовало чем руководствуются наши прогнозисты в разных СМИ предвещая - вот потеплеет и всё изменится, ковид - сезонное заболевание и тд.
Потому что это как грипп, вероятно думают)))

Но вирусы гриппа и ковида принадлежат не то что разным семействам по биологической квалификации, но и и разным порядкам, разным классам и даже разным типам.
Например, человек принадлежит к типу хордовых, есть еще типы - инфузории, моллюски, плоские черви и тд.
То есть коронавирус отличается от вируса гриппа примерно также как человек от инфузории или от аскариды. :wink:


А какую подставу сделал президент ЮАР 30 дкабря так это жуть. У нас бы Зелю разорвали на клочки. В ЮАР алкоголем можно торговать с 10 утра до 18.00 вечера. И вот в 21.00 президент по национальному телевидению 30 декабря по мимо всяких ограничений в связи с увеличением больных он заявил о запрете продажи алкоголя в любом виде в том числе и пива до 10 января.

Представляете что бы у нас было. Так, что носки это полная фигня.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 13:15

  Lady_N написав:
  ЛАД написав:Lady_N
Эпицентр, вроде бы, закрыли?


Работает, аж гай шумит.


Да ктож его закроет? Не родился тот богатырь ещё с железными яйцами.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 13:30

К категории «ковид-диссидентов» сейчас можно отнести свыше четырёх пятых населения Франции: уже 82 процента французов считают, что новые вакцины небезопасны. В июле таких скептиков было 67 процентов.

На 31 декабря 2020 года было вакцинировано… 352 француза, в то время как в Германии согласились сделать прививки уже 80 тысяч немцев (хотя по отношению к 83 миллионам населения ФРГ это всё равно ничтожно мало).

Когда министр здравоохранения Оливье Веран говорит, что в ближайшее время вакцинация в стране наберет темп, ему не верят. «Мы не готовы», – отвечает Филипп Жувен, глава отделения неотложной помощи Европейской больницы Жоржа-Помпиду. «Французы, – добавляет он, – понимают, что их обманывают».
andrein
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 13:39

  edvardd написав:Всех взрослых израильтян вакцинируют от коронавируса до конца марта, заверил Нетаньяху, получив вторую дозу вакцины.

Цікаво, чи будуть отказанти?
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 13:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

andrein написав:в то время как в Германии согласились сделать прививки уже 80 тысяч немцев


Какой ужас, согласились 80 тысяч немцев, а на сегодня сделали вакцины себе уже 550 тысяч немцев, насильно прививают.
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 15:33

  ЛАД написав:Образец локдауна по-китайски:
В Китае полный локдаун объявлен в двух городах — Шицзячжуан и Синтай (провинция Хэбэй). 18 млн жителей на неделю получили предписание не покидать своих домов, сообщает «Синьхуа».

Такое решение было принято властями после того, как в провинции за последнюю неделю было выявлено 127 случаев заражения COVID-19. Всего в Шицзячжуане проживает около 11 млн человек, а в Синтае — более 7 млн (с учетом подчиненных районов).

Власти Шицзячжуаня 9 января остановили работу общественного транспорта — автобусов, такси и метро, ужесточены меры контроля на железнодорожных станциях, где пассажирам запретили входить на станции и садиться в поезда.

Ранее власти Китая сообщили, что для всех жителей страны вакцинация от COVID-19 будет бесплатной.

https://m.rosbalt.ru/world/2021/01/09/1881264.html
Хотите так?

Не хотим. По-этому нужно отменять все эти карантины, локдауны, маски. Чем быстрее перезаражаем друг друга, тем быстрее всё это закончится. Причём, только для подавляющего меньшинства это всё закончится землёй.

А в Китай будут постоянно подвозить заразу из соседних стран, так и будут жить от локдауна до локдауна. Лет через 10, когда наконец изобретут эффективную вакцину, только тогда это всё для них закончится.
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 15:51

  edvardd написав:Всех взрослых израильтян вакцинируют от коронавируса до конца марта, заверил Нетаньяху, получив вторую дозу вакцины.


А к лету уже можно повторную вакцинацию начинать

  safonovstanislav написав:Не хотим. По-этому нужно отменять все эти карантины, локдауны, маски. Чем быстрее перезаражаем друг друга, тем быстрее всё это закончится. Причём, только для подавляющего меньшинства это всё закончится землёй.


в том-то и дело, что не закончится. Переболевшие через 3-6 мес повторно могут заразиться.
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 17:03

  andrein написав:К категории «ковид-диссидентов» сейчас можно отнести свыше четырёх пятых населения Франции: уже 82 процента французов считают, что новые вакцины небезопасны. В июле таких скептиков было 67 процентов.
.....

Поиск Гугл по этой цитате даёт ссылку на наш форум.
Т.е. это фейк?
Модераторы, к сожалению, нарушают собственные правила - требование ссылок при цитировании. Это позволяет некоторым господам безнаказанно распространять ложную информацию. Фейсбук, Твиттер и пр. подходят к вопросу значительно более ответственно и не побоялись навечно забанить "самого" Трампа.
(Практически не сомневаюсь, что Андрейка не придумал эту цитату, но очень интересно, из какого жёлтого источника он её взял)

Пока пытался найти ссылку на эту цитату, увидел довольно интересную статью https://m.dw.com/ru/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%B1%D1%83%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8/a-56132518.
Пару цитат оттуда:
США, которые договаривались с BioNTech и Pfizer сепаратно, платят за первые сто миллионов доз их вакцины, по сообщениям печати, по 19,50 долларов (в пересчете 16 евро) за дозу. А страны Евросоюза - 12 евро.

именно этот препарат может резко ускорить вакцинацию, поскольку не требует при хранении и транспортировке экстремально низких температур, а значит может применяться в обычных врачебных кабинетах. Кроме того, и цена на этот препарат самая низкая - 1 евро 78 центов за дозу, что также повлияло на выбор вакцины, перед которым стояла Еврокомиссия.

И ещё одна свеженькая статья - https://m.dw.com/ru/v-frg-kolichestvo-smertej-ot-koronavirusa-prevysilo-40-tysjach/a-56184209.
В Германии количество смертей от коронавируcа превысило 40 тысяч. От последствий коронавирусной инфекции в ФРГ скончались уже 40 343 человека, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI) утром в воскресенье, 10 января.
....
Недельный индекс репродукции коронавируса (R) на утро 10 января вырос до 1,16. Это означает, что каждые 100 инфицированных в среднем заражают по 116 человек.


P.s. К вопросу о "вакцинировано… 352 француза".
По данным на 10.01 https://ourworldindata.org/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2021-01-10..latest&country=CHN~USA~RUS~MEX~DEU~GBR~FRA~ITA~ISR~DNK&region=World&vaccinationsMetric=true&interval=total&hideControls=true&perCapita=true&smoothing=0&pickerMetric=total_vaccinations_per_hundred&pickerSort=desc вакцинированы 0,12% французов. Это крайне мало, но, тем не менее, при населении 65 млн. это составляет 78.000 человек.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 10 січ, 2021 17:21, всього редагувалось 1 раз.
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