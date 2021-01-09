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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2584258525862587 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 112 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 30% 34 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 7 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 46% 51 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 18% 20 Всього голосів : 112 Додано: Нед 10 січ, 2021 17:15 safonovstanislav написав: Чем быстрее перезаражаем друг друга, тем быстрее всё это закончится. Чем быстрее перезаражаем друг друга, тем быстрее всё это закончится.



Выглядит так, что без стационарных пунктов заражения вирусом, где вместо вакцинатора будет сидеть кашляющий коронавирусник, ничего не получится, уже даже шведы об этом говорят, при обычной ситуации коллективный иммунитет от самого живого вируса это миф.

Но, честно говоря думаю, что желающих намеренно заразиться вирусом, гораздо меньше, чем желающих не болеть и вакцинироваться. Выглядит так, что без стационарных пунктов заражения вирусом, где вместо вакцинатора будет сидеть кашляющий коронавирусник, ничего не получится, уже даже шведы об этом говорят, при обычной ситуации коллективный иммунитет от самого живого вируса это миф.Но, честно говоря думаю, что желающих намеренно заразиться вирусом, гораздо меньше, чем желающих не болеть и вакцинироваться. freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19844 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4747 раз. Подякували: 7475 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 17:22

41 коронобес против 71 пофигиста. Голосовалка в ветке показательна :41 коронобес против 71 пофигиста. andrein

Повідомлень: 1020 З нами з: 21.10.12 Подякував: 5 раз. Подякували: 310 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 17:35 andrein написав: Голосовалка в ветке показательна :

41 коронобес против 71 пофигиста. Голосовалка в ветке показательна :41 коронобес против 71 пофигиста.



И всего 18 % ковидиотов, тут прогрессивная ветка

А пофигист - это пока первый родственник не отойдёт, потом обычно наступает озарение и просветление. Обычно дети не опасаются острого ножа, пока первый раз сами не порежутся. И всего 18 % ковидиотов, тут прогрессивная веткаА пофигист - это пока первый родственник не отойдёт, потом обычно наступает озарение и просветление. Обычно дети не опасаются острого ножа, пока первый раз сами не порежутся. freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19844 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4747 раз. Подякували: 7475 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 18:01 freeze написав: andrein написав: в то время как в Германии согласились сделать прививки уже 80 тысяч немцев



Какой ужас, согласились 80 тысяч немцев, а на сегодня сделали вакцины себе уже 550 тысяч немцев, насильно прививают. Какой ужас, согласились 80 тысяч немцев, а на сегодня сделали вакцины себе уже 550 тысяч немцев, насильно прививают.

Memento mori

Memento mori Мизантрóп

Повідомлень: 5119 З нами з: 03.12.14 Подякував: 800 раз. Подякували: 923 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 18:01 andrein написав: Голосовалка в ветке показательна :

41 коронобес против 71 пофигиста. Голосовалка в ветке показательна :41 коронобес против 71 пофигиста.

Это всего лишь показатель того, что в Украине ковидиотизм распространён сильнее. Что, впрочем, естественно - меньше доверие к правительству, чем в Европах. Это всего лишь показатель того, что в Украине ковидиотизм распространён сильнее. Что, впрочем, естественно - меньше доверие к правительству, чем в Европах. ЛАД 2 Повідомлень: 18157 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4655 раз. Подякували: 4340 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 18:09 ЛАД написав: andrein написав: Голосовалка в ветке показательна :

41 коронобес против 71 пофигиста. Голосовалка в ветке показательна :41 коронобес против 71 пофигиста.

Это всего лишь показатель того, что в Украине ковидиотизм распространён сильнее. Что, впрочем, естественно - меньше доверие к правительству, чем в Европах. Это всего лишь показатель того, что в Украине ковидиотизм распространён сильнее. Что, впрочем, естественно - меньше доверие к правительству, чем в Европах.

Это потому, что у нас народ более широкообразованный и при своих понятиях.

В сказки не верит. Это потому, что у нас народ более широкообразованный и при своих понятиях.В сказки не верит. andrein

Повідомлень: 1020 З нами з: 21.10.12 Подякував: 5 раз. Подякували: 310 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 18:15 andrein написав: Это потому, что у нас народ более широкообразованный и при своих понятиях.

В сказки не верит. Это потому, что у нас народ более широкообразованный и при своих понятиях.В сказки не верит.



Широкообразованный народ, который не верит в современную науку, а верит гомеопатам и хиропрактикам и прочему средневековью ? Возможно путаница с определением, или ложное самовосхваление ))) Широкообразованный народ, который не верит в современную науку, а верит гомеопатам и хиропрактикам и прочему средневековью ? Возможно путаница с определением, или ложное самовосхваление ))) Востаннє редагувалось freeze в Нед 10 січ, 2021 18:24, всього редагувалось 1 раз. freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19844 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4747 раз. Подякували: 7475 раз. Профіль 5 22 5 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 18:22 andrein написав: ЛАД написав: andrein написав: Голосовалка в ветке показательна :

41 коронобес против 71 пофигиста. Голосовалка в ветке показательна :41 коронобес против 71 пофигиста.

Это всего лишь показатель того, что в Украине ковидиотизм распространён сильнее. Что, впрочем, естественно - меньше доверие к правительству, чем в Европах. Это всего лишь показатель того, что в Украине ковидиотизм распространён сильнее. Что, впрочем, естественно - меньше доверие к правительству, чем в Европах.

Это потому, что у нас народ более широкообразованный и при своих понятиях.

В сказки не верит. Это потому, что у нас народ более широкообразованный и при своих понятиях.В сказки не верит.

freeze подчеркнул "широкообразованность" ( ), хочу отметить ещё и "понятия" - в духе 90-х.

Полное пренебрежение "законностью". Какое верхами, так и низами. подчеркнул "широкообразованность" (), хочу отметить ещё и "понятия" - в духе 90-х.Полное пренебрежение "законностью". Какое верхами, так и низами. ЛАД 2 Повідомлень: 18157 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4655 раз. Подякували: 4340 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 18:29 freeze написав: andrein написав: Это потому, что у нас народ более широкообразованный и при своих понятиях.

В сказки не верит. Это потому, что у нас народ более широкообразованный и при своих понятиях.В сказки не верит.



Широкообразованный народ, который не верит в современную науку, а верит гомеопатам и хиропрактикам и почему средневековью ? Возможно путаница с определением, или ложное самовосхваление ))) Широкообразованный народ, который не верит в современную науку, а верит гомеопатам и хиропрактикам и почему средневековью ? Возможно путаница с определением, или ложное самовосхваление )))

Я это о том, что там у них все болезни лечатся парацетамолом и жидкостью для промывки глаз. Все остальное опасно и только по рецепту. А у нас любой школьник знает чем лечится любая болячка, а если не знает, то девочка в аптеке подскажет. Я это о том, что там у них все болезни лечатся парацетамолом и жидкостью для промывки глаз. Все остальное опасно и только по рецепту. А у нас любой школьник знает чем лечится любая болячка, а если не знает, то девочка в аптеке подскажет. andrein

Повідомлень: 1020 З нами з: 21.10.12 Подякував: 5 раз. Подякували: 310 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2584258525862587 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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