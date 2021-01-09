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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2584258525862587

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 112
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
30%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
46%
51
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
20
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 17:15

  safonovstanislav написав:Чем быстрее перезаражаем друг друга, тем быстрее всё это закончится.


Выглядит так, что без стационарных пунктов заражения вирусом, где вместо вакцинатора будет сидеть кашляющий коронавирусник, ничего не получится, уже даже шведы об этом говорят, при обычной ситуации коллективный иммунитет от самого живого вируса это миф.
Но, честно говоря думаю, что желающих намеренно заразиться вирусом, гораздо меньше, чем желающих не болеть и вакцинироваться.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 17:22

Голосовалка в ветке показательна :
41 коронобес против 71 пофигиста. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 17:35

  andrein написав:Голосовалка в ветке показательна :
41 коронобес против 71 пофигиста. :)


И всего 18 % ковидиотов, тут прогрессивная ветка :wink:
А пофигист - это пока первый родственник не отойдёт, потом обычно наступает озарение и просветление. Обычно дети не опасаются острого ножа, пока первый раз сами не порежутся.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 18:01

  freeze написав:
andrein написав:в то время как в Германии согласились сделать прививки уже 80 тысяч немцев


Какой ужас, согласились 80 тысяч немцев, а на сегодня сделали вакцины себе уже 550 тысяч немцев, насильно прививают.

Memento mori :D
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 18:01

  andrein написав:Голосовалка в ветке показательна :
41 коронобес против 71 пофигиста. :)

Это всего лишь показатель того, что в Украине ковидиотизм распространён сильнее. Что, впрочем, естественно - меньше доверие к правительству, чем в Европах.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 18:09

  ЛАД написав:
  andrein написав:Голосовалка в ветке показательна :
41 коронобес против 71 пофигиста. :)

Это всего лишь показатель того, что в Украине ковидиотизм распространён сильнее. Что, впрочем, естественно - меньше доверие к правительству, чем в Европах.

Это потому, что у нас народ более широкообразованный и при своих понятиях.
В сказки не верит. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 18:15

  andrein написав:Это потому, что у нас народ более широкообразованный и при своих понятиях.
В сказки не верит.


Широкообразованный народ, который не верит в современную науку, а верит гомеопатам и хиропрактикам и прочему средневековью ? Возможно путаница с определением, или ложное самовосхваление )))
Востаннє редагувалось freeze в Нед 10 січ, 2021 18:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 18:22

  andrein написав:
  ЛАД написав:
  andrein написав:Голосовалка в ветке показательна :
41 коронобес против 71 пофигиста. :)

Это всего лишь показатель того, что в Украине ковидиотизм распространён сильнее. Что, впрочем, естественно - меньше доверие к правительству, чем в Европах.

Это потому, что у нас народ более широкообразованный и при своих понятиях.
В сказки не верит. :)

freeze подчеркнул "широкообразованность" ( :) ), хочу отметить ещё и "понятия" - в духе 90-х. :)
Полное пренебрежение "законностью". Какое верхами, так и низами.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 18:29

  freeze написав:
  andrein написав:Это потому, что у нас народ более широкообразованный и при своих понятиях.
В сказки не верит.


Широкообразованный народ, который не верит в современную науку, а верит гомеопатам и хиропрактикам и почему средневековью ? Возможно путаница с определением, или ложное самовосхваление )))

Я это о том, что там у них все болезни лечатся парацетамолом и жидкостью для промывки глаз. Все остальное опасно и только по рецепту. А у нас любой школьник знает чем лечится любая болячка, а если не знает, то девочка в аптеке подскажет.
andrein
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