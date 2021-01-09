Думаю, что наша безрецептурная продажа антибиотиков приводит к тому, что мир скоро может остаться без них и вернуться на сто лет назад в борьбе с бактериями.
Впрочем, Вы это и сами знаете, а вот Андрейка - не уверен.
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Додано: Нед 10 січ, 2021 18:39
Думаю, что наша безрецептурная продажа антибиотиков приводит к тому, что мир скоро может остаться без них и вернуться на сто лет назад в борьбе с бактериями.
Впрочем, Вы это и сами знаете, а вот Андрейка - не уверен.
Додано: Нед 10 січ, 2021 18:59
Благодаря безрецептурной продаже в нашей стране у людей еще есть шансы спастись, если что.. Когда срочно нужна помощь, а попасть к врачу никак, то если человек знает название нужного ему антибиотика, он может себе вовремя помочь.
Бывает, что врач бестолковый - назначает что попало, а человек уже сталкивался с проблемой и знает, что ему помогало. Надо ли тогда следовать указаниям врача или лучше пойти уже проверенным путем
Додано: Нед 10 січ, 2021 19:12
Мой приятель, у которого аллергия "на всё", тем не менее привился.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю загонщиков в валюту: Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов.
Додано: Нед 10 січ, 2021 19:15
Додано: Нед 10 січ, 2021 19:19
ЛАД, вы с Фризом (и прочие любители многочасовых дискуссий) сами способствуете популяризации ковидиотов. Зачем вы кормите троллей?
И насколько я понимаю, эта ветка, как и политическая, не модерируется. Думаю, что в противном случае все эти игнеусы и андреины, замусоривающие ветку, были бы давно забанены.
Ушел. Ветку стало невозможно читать.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю загонщиков в валюту: Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов.
Додано: Нед 10 січ, 2021 19:29
Starikan
Ветка модерируется. Во всяком случае, есть удаленные посты.
В том, что ветка испортилась, Вы, к сожалению, правы.
Вы, возможно, не видели, тут бывали дни с одним-двумя постами от меня и freeze'а и по несколько страниц с постами всяких ... (ковидиотов).
Додано: Нед 10 січ, 2021 19:50
Если бы вы не считали себя самыми умными, то мнения других людей вас так не бесили бы. Вы даже название придумали для не согласных с вами, чтоб одновременно подчеркнуть свою значимость и их никчемность, используете ветку исключительно, чтоб тешить своё ЧСВ
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