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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2585258625872588 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 112 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 30% 34 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 7 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 46% 51 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 18% 20 Всього голосів : 112 Додано: Нед 10 січ, 2021 18:39 freeze написав: .....

Думаю, что это не из-за опасности 95 % того, что продается в их аптеках, а для того, чтобы обеспечить зарплатой того, кто выдает рецепты.

..... .....Думаю, что это не из-за опасности 95 % того, что продается в их аптеках, а для того, чтобы обеспечить зарплатой того, кто выдает рецепты......

Думаю, что наша безрецептурная продажа антибиотиков приводит к тому, что мир скоро может остаться без них и вернуться на сто лет назад в борьбе с бактериями.

Впрочем, Вы это и сами знаете, а вот Андрейка - не уверен. Думаю, что наша безрецептурная продажа антибиотиков приводит к тому, что мир скоро может остаться без них и вернуться на сто лет назад в борьбе с бактериями.Впрочем, Вы это и сами знаете, а вот Андрейка - не уверен. ЛАД 2 Повідомлень: 18159 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4655 раз. Подякували: 4340 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 18:59 ЛАД написав: freeze написав: .....

Думаю, что это не из-за опасности 95 % того, что продается в их аптеках, а для того, чтобы обеспечить зарплатой того, кто выдает рецепты.

..... .....Думаю, что это не из-за опасности 95 % того, что продается в их аптеках, а для того, чтобы обеспечить зарплатой того, кто выдает рецепты......

Думаю, что наша безрецептурная продажа антибиотиков приводит к тому, что мир скоро может остаться без них и вернуться на сто лет назад в борьбе с бактериями.

Думаю, что наша безрецептурная продажа антибиотиков приводит к тому, что мир скоро может остаться без них и вернуться на сто лет назад в борьбе с бактериями.



Благодаря безрецептурной продаже в нашей стране у людей еще есть шансы спастись, если что.. Когда срочно нужна помощь, а попасть к врачу никак, то если человек знает название нужного ему антибиотика, он может себе вовремя помочь.

Бывает, что врач бестолковый - назначает что попало, а человек уже сталкивался с проблемой и знает, что ему помогало. Надо ли тогда следовать указаниям врача или лучше пойти уже проверенным путем Благодаря безрецептурной продаже в нашей стране у людей еще есть шансы спастись, если что.. Когда срочно нужна помощь, а попасть к врачу никак, то если человек знает название нужного ему антибиотика, он может себе вовремя помочь.Бывает, что врач бестолковый - назначает что попало, а человек уже сталкивался с проблемой и знает, что ему помогало. Надо ли тогда следовать указаниям врача или лучше пойти уже проверенным путем fler

Повідомлень: 1543 З нами з: 07.08.09 Подякував: 435 раз. Подякували: 520 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 19:12 change_pm написав: edvardd написав: Всех взрослых израильтян вакцинируют от коронавируса до конца марта, заверил Нетаньяху, получив вторую дозу вакцины. вакцинируют от коронавируса до конца марта, заверил Нетаньяху, получив вторую дозу вакцины. Цікаво, чи будуть отказанти? Цікаво, чи будуть отказанти?

Мой приятель, у которого аллергия "на всё", тем не менее привился. Мой приятель, у которого аллергия "на всё", тем не менее привился. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю загонщиков в валюту: Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов. Starikan 2 Повідомлень: 17855 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2058 раз. Подякували: 2906 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 19:15 Ratatui написав: Lady_N написав: ЛАД написав: Lady_N

Эпицентр, вроде бы, закрыли? Эпицентр, вроде бы, закрыли?



Работает, аж гай шумит. Работает, аж гай шумит.



Да ктож его закроет? Не родился тот богатырь ещё с железными яйцами. Да ктож его закроет? Не родился тот богатырь ещё с железными яйцами.

В Киеве закрыт для посетителей. Только выдача онлайн заказов. Лично проверил. В Киеве закрыт для посетителей. Только выдача онлайн заказов. Лично проверил. Пенсионер

Повідомлень: 1840 З нами з: 13.10.08 Подякував: 52 раз. Подякували: 229 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 19:19 ЛАД написав: Поиск Гугл по этой цитате даёт ссылку на наш форум.

Т.е. это фейк?

Модераторы, к сожалению, нарушают собственные правила - требование ссылок при цитировании. Это позволяет некоторым господам безнаказанно распространять ложную информацию. Фейсбук, Твиттер и пр. подходят к вопросу значительно более ответственно и не побоялись навечно забанить "самого" Трампа.

(Практически не сомневаюсь, что Андрейка не придумал эту цитату, но очень интересно, из какого жёлтого источника он её взял) Поиск Гугл по этой цитате даёт ссылку на наш форум.Т.е. это фейк?(Практически не сомневаюсь, что Андрейка не придумал эту цитату, но очень интересно, из какого жёлтого источника он её взял)

ЛАД, вы с Фризом (и прочие любители многочасовых дискуссий) сами способствуете популяризации ковидиотов. Зачем вы кормите троллей?

И насколько я понимаю, эта ветка, как и политическая, не модерируется. Думаю, что в противном случае все эти игнеусы и андреины, замусоривающие ветку, были бы давно забанены.

Ушел. Ветку стало невозможно читать. ЛАД, вы с Фризом (и прочие любители многочасовых дискуссий) сами способствуете популяризации ковидиотов. Зачем вы кормите троллей?И насколько я понимаю, эта ветка, как и политическая, не модерируется. Думаю, что в противном случае все эти игнеусы и андреины, замусоривающие ветку, были бы давно забанены.Ушел. Ветку стало невозможно читать. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю загонщиков в валюту: Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов. Starikan 2 Повідомлень: 17855 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2058 раз. Подякували: 2906 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 19:29 Starikan

Ветка модерируется. Во всяком случае, есть удаленные посты.

В том, что ветка испортилась, Вы, к сожалению, правы.



Вы, возможно, не видели, тут бывали дни с одним-двумя постами от меня и freeze'а и по несколько страниц с постами всяких ... (ковидиотов). ЛАД 2 Повідомлень: 18159 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4655 раз. Подякували: 4340 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 19:50 ЛАД написав: Вы, возможно, не видели, тут бывали дни с одним-двумя постами от меня и freeze'а и по несколько страниц с постами всяких ... (ковидиотов). Вы, возможно, не видели, тут бывали дни с одним-двумя постами от меня и'а и по несколько страниц с постами всяких ... (ковидиотов).

Если бы вы не считали себя самыми умными, то мнения других людей вас так не бесили бы. Вы даже название придумали для не согласных с вами, чтоб одновременно подчеркнуть свою значимость и их никчемность, используете ветку исключительно, чтоб тешить своё ЧСВ Если бы вы не считали себя самыми умными, то мнения других людей вас так не бесили бы. Вы даже название придумали для не согласных с вами, чтоб одновременно подчеркнуть свою значимость и их никчемность, используете ветку исключительно, чтоб тешить своё ЧСВ safonovstanislav Повідомлень: 3111 З нами з: 10.05.14 Подякував: 286 раз. Подякували: 545 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2585258625872588 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7352 1716190

ЛОБ Сер 06 січ, 2021 10:19