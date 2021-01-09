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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 січ, 2021 18:39
freeze написав:
.....
Думаю, что это не из-за опасности 95 % того, что продается в их аптеках, а для того, чтобы обеспечить зарплатой того, кто выдает рецепты.
.....
Думаю, что наша безрецептурная продажа антибиотиков приводит к тому, что мир скоро может остаться без них и вернуться на сто лет назад в борьбе с бактериями.
Впрочем, Вы это и сами знаете, а вот Андрейка - не уверен.
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Додано: Нед 10 січ, 2021 18:59
ЛАД написав: freeze написав:
.....
Думаю, что это не из-за опасности 95 % того, что продается в их аптеках, а для того, чтобы обеспечить зарплатой того, кто выдает рецепты.
.....
Думаю, что наша безрецептурная продажа антибиотиков приводит к тому, что мир скоро может остаться без них и вернуться на сто лет назад в борьбе с бактериями.
Благодаря безрецептурной продаже в нашей стране у людей еще есть шансы спастись, если что.. Когда срочно нужна помощь, а попасть к врачу никак, то если человек знает название нужного ему антибиотика, он может себе вовремя помочь.
Бывает, что врач бестолковый - назначает что попало, а человек уже сталкивался с проблемой и знает, что ему помогало. Надо ли тогда следовать указаниям врача или лучше пойти уже проверенным путем
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Додано: Нед 10 січ, 2021 19:12
change_pm написав: edvardd написав:Всех взрослых израильтян
вакцинируют от коронавируса до конца марта, заверил Нетаньяху, получив вторую дозу вакцины.
Цікаво, чи будуть отказанти?
Мой приятель, у которого аллергия "на всё", тем не менее привился.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю загонщиков в валюту: Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов.
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Додано: Нед 10 січ, 2021 19:15
Ratatui написав: Lady_N написав: ЛАД написав:Lady_N
Эпицентр, вроде бы, закрыли?
Работает, аж гай шумит.
Да ктож его закроет? Не родился тот богатырь ещё с железными яйцами.
В Киеве закрыт для посетителей. Только выдача онлайн заказов. Лично проверил.
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Додано: Нед 10 січ, 2021 19:19
ЛАД написав:
Поиск Гугл по этой цитате даёт ссылку на наш форум.
Т.е. это фейк?Модераторы, к сожалению, нарушают собственные правила - требование ссылок при цитировании. Это позволяет некоторым господам безнаказанно распространять ложную информацию. Фейсбук, Твиттер и пр. подходят к вопросу значительно более ответственно и не побоялись навечно забанить "самого" Трампа.
(Практически не сомневаюсь, что Андрейка не придумал эту цитату, но очень интересно, из какого жёлтого источника он её взял)
ЛАД, вы с Фризом (и прочие любители многочасовых дискуссий) сами способствуете популяризации ковидиотов. Зачем вы кормите троллей?
И насколько я понимаю, эта ветка, как и политическая, не модерируется. Думаю, что в противном случае все эти игнеусы и андреины, замусоривающие ветку, были бы давно забанены.
Ушел. Ветку стало невозможно читать.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю загонщиков в валюту: Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов.
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Додано: Нед 10 січ, 2021 19:29
Starikan
Ветка модерируется. Во всяком случае, есть удаленные посты.
В том, что ветка испортилась, Вы, к сожалению, правы.
Вы, возможно, не видели, тут бывали дни с одним-двумя постами от меня и freeze'а и по несколько страниц с постами всяких ... (ковидиотов).
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ЛАД
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Додано: Нед 10 січ, 2021 19:50
ЛАД написав:
Вы, возможно, не видели, тут бывали дни с одним-двумя постами от меня и freeze
'а и по несколько страниц с постами всяких ... (ковидиотов).
Если бы вы не считали себя самыми умными, то мнения других людей вас так не бесили бы. Вы даже название придумали для не согласных с вами, чтоб одновременно подчеркнуть свою значимость и их никчемность, используете ветку исключительно, чтоб тешить своё ЧСВ
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safonovstanislav
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Додано: Нед 10 січ, 2021 20:06
safonovstanislav написав: ЛАД написав:
Вы, возможно, не видели, тут бывали дни с одним-двумя постами от меня и freeze
'а и по несколько страниц с постами всяких ... (ковидиотов).
Если бы вы не считали себя самыми умными, то мнения других людей вас так не бесили бы. Вы даже название придумали для не согласных с вами, чтоб одновременно подчеркнуть свою значимость и их никчемность, используете ветку исключительно, чтоб тешить своё ЧСВ
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Додано: Нед 10 січ, 2021 20:13
safonovstanislav написав: ЛАД написав:
Вы, возможно, не видели, тут бывали дни с одним-двумя постами от меня и freeze
'а и по несколько страниц с постами всяких ... (ковидиотов).
Если бы вы не считали себя самыми умными, то мнения других людей вас так не бесили бы. Вы даже название придумали для не согласных с вами, чтоб одновременно подчеркнуть свою значимость и их никчемность, используете ветку исключительно, чтоб тешить своё ЧСВ
Термин ковидиот появился в феврале прошлого года и понятно не в Украине, где про коронавирус тогда и особого понятия не имели, а в англоязычной прессе. Один из самых широко используемых терминов в мировых СМИ эпохи коронавируса. Причём здесь эта ветка, которая всего лишь маленькая калька с мировых СМИ, знаний и событий ?
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Додано: Нед 10 січ, 2021 20:24
andrein написав: ЛАД написав: andrein написав:
Голосовалка в ветке показательна :
41 коронобес против 71 пофигиста.
Это всего лишь показатель того, что в Украине ковидиотизм распространён сильнее. Что, впрочем, естественно - меньше доверие к правительству, чем в Европах.
Это потому, что у нас народ более широкообразованный и при своих понятиях.
В сказки не верит.
зачем переболевшим прививка ? а в моем окружении таких уже большинство
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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