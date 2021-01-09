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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2586258725882589 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 112 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 30% 34 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 7 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 46% 51 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 18% 20 Всього голосів : 112 Додано: Нед 10 січ, 2021 20:26 Starikan написав: замусоривающие ветку, были бы давно забанены.

Ушел. Ветку стало невозможно читать. замусоривающие ветку, были бы давно забанены.Ушел. Ветку стало невозможно читать. проблема в том что обычно Фриз ее и замусоривает проблема в том что обычно Фриз ее и замусоривает "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 3192 З нами з: 12.08.17 Подякував: 6369 раз. Подякували: 669 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 20:29 yama написав: Starikan написав: замусоривающие ветку, были бы давно забанены.

Ушел. Ветку стало невозможно читать. замусоривающие ветку, были бы давно забанены.Ушел. Ветку стало невозможно читать. проблема в том что обычно Фриз ее и замусоривает проблема в том что обычно Фриз ее и замусоривает



А по моему вы тут постоянно постите средневековый бред, каких-то знахарей, гомеопатов, врачи всего мира вас бедных обманывают. Хотя вроде и среднее образование должно быть, и биологию вам в школе преподавали, должны были по крайней мере.

Создали бы себе антинаучную антирептилоидную ветку противников всемирного заговора и там резвились, поддерживая там чистоту свободную от науки. А то тут для ковидиотов мёдом что-ли намазано, обсуждаете то чего по вашему мнению нет или обсуждения даже недостойно по причине малозначимости, оксюморон и постоянное нервное напряжение ))) А по моему вы тут постоянно постите средневековый бред, каких-то знахарей, гомеопатов, врачи всего мира вас бедных обманывают. Хотя вроде и среднее образование должно быть, и биологию вам в школе преподавали, должны были по крайней мере.Создали бы себе антинаучную антирептилоидную ветку противников всемирного заговора и там резвились, поддерживая там чистоту свободную от науки. А то тут для ковидиотов мёдом что-ли намазано, обсуждаете то чего по вашему мнению нет или обсуждения даже недостойно по причине малозначимости, оксюморон и постоянное нервное напряжение ))) freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19850 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4748 раз. Подякували: 7476 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 21:17 Термин ковидиот появился в феврале прошлого года и понятно не в Украине, где про коронавирус тогда и особого понятия не имели, а в англоязычной прессе. Один из самых широко используемых терминов в мировых СМИ эпохи коронавируса. Причём здесь эта ветка, которая всего лишь маленькая калька с мировых СМИ, знаний и событий ?



https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Covidiot



https://www.straitstimes.com/world/20-words-phrases-that-defined-2020-covidiot



https://en.wikipedia.org/wiki/Covidiot justit Повідомлень: 4997 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1548 раз. Подякували: 359 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 21:20 yama написав: зачем переболевшим прививка ? а в моем окружении таких уже большинство зачем переболевшим прививка ? а в моем окружении таких уже большинство



Ну, допустим Вы настолько самоуверенны, что не боитесь заболеть повторно...

Но хоть бы подумали о фармацевтических компаниях, даже если они Вам пофиг, то о бюджете родной страны-то думать нужно. Ну, допустим Вы настолько самоуверенны, что не боитесь заболеть повторно...Но хоть бы подумали о фармацевтических компаниях, даже если они Вам пофиг, то о бюджете родной страны-то думать нужно. justit Повідомлень: 4997 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1548 раз. Подякували: 359 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 21:24 justit написав: yama написав: зачем переболевшим прививка ? а в моем окружении таких уже большинство зачем переболевшим прививка ? а в моем окружении таких уже большинство



Ну, допустим Вы настолько самоуверенны, что не боитесь заболеть повторно...

Но хоть бы подумали о фармацевтических компаниях, даже если они Вам пофиг, то о бюджете родной страны-то думать нужно. Ну, допустим Вы настолько самоуверенны, что не боитесь заболеть повторно...Но хоть бы подумали о фармацевтических компаниях, даже если они Вам пофиг, то о бюджете родной страны-то думать нужно.



В Китае, Исландии, Тайване вообще нет ковидиотов, никаких бухтений нет и эпидемии нет.

Совпадение ? Не думаю. В Китае, Исландии, Тайване вообще нет ковидиотов, никаких бухтений нет и эпидемии нет.Совпадение ? Не думаю. freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19850 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4748 раз. Подякували: 7476 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2586258725882589 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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