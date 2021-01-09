Starikan написав: замусоривающие ветку, были бы давно забанены. Ушел. Ветку стало невозможно читать.
проблема в том что обычно Фриз ее и замусоривает
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Starikan написав: замусоривающие ветку, были бы давно забанены. Ушел. Ветку стало невозможно читать.
проблема в том что обычно Фриз ее и замусоривает
А по моему вы тут постоянно постите средневековый бред, каких-то знахарей, гомеопатов, врачи всего мира вас бедных обманывают. Хотя вроде и среднее образование должно быть, и биологию вам в школе преподавали, должны были по крайней мере. Создали бы себе антинаучную антирептилоидную ветку противников всемирного заговора и там резвились, поддерживая там чистоту свободную от науки. А то тут для ковидиотов мёдом что-ли намазано, обсуждаете то чего по вашему мнению нет или обсуждения даже недостойно по причине малозначимости, оксюморон и постоянное нервное напряжение )))
Термин ковидиот появился в феврале прошлого года и понятно не в Украине, где про коронавирус тогда и особого понятия не имели, а в англоязычной прессе. Один из самых широко используемых терминов в мировых СМИ эпохи коронавируса. Причём здесь эта ветка, которая всего лишь маленькая калька с мировых СМИ, знаний и событий ?