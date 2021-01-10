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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2586258725882589

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 112
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
30%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
46%
51
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
20
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 20:26

  Starikan написав: замусоривающие ветку, были бы давно забанены.
Ушел. Ветку стало невозможно читать.
проблема в том что обычно Фриз ее и замусоривает
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 20:29

yama написав:
  Starikan написав: замусоривающие ветку, были бы давно забанены.
Ушел. Ветку стало невозможно читать.
проблема в том что обычно Фриз ее и замусоривает


А по моему вы тут постоянно постите средневековый бред, каких-то знахарей, гомеопатов, врачи всего мира вас бедных обманывают. Хотя вроде и среднее образование должно быть, и биологию вам в школе преподавали, должны были по крайней мере.
Создали бы себе антинаучную антирептилоидную ветку противников всемирного заговора и там резвились, поддерживая там чистоту свободную от науки. А то тут для ковидиотов мёдом что-ли намазано, обсуждаете то чего по вашему мнению нет или обсуждения даже недостойно по причине малозначимости, оксюморон и постоянное нервное напряжение )))
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 21:17

Термин ковидиот появился в феврале прошлого года и понятно не в Украине, где про коронавирус тогда и особого понятия не имели, а в англоязычной прессе. Один из самых широко используемых терминов в мировых СМИ эпохи коронавируса. Причём здесь эта ветка, которая всего лишь маленькая калька с мировых СМИ, знаний и событий ?


https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Covidiot

https://www.straitstimes.com/world/20-words-phrases-that-defined-2020-covidiot

https://en.wikipedia.org/wiki/Covidiot
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 21:20

  yama написав:зачем переболевшим прививка ? а в моем окружении таких уже большинство


Ну, допустим Вы настолько самоуверенны, что не боитесь заболеть повторно...
Но хоть бы подумали о фармацевтических компаниях, даже если они Вам пофиг, то о бюджете родной страны-то думать нужно.
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 21:24

  justit написав:
  yama написав:зачем переболевшим прививка ? а в моем окружении таких уже большинство


Ну, допустим Вы настолько самоуверенны, что не боитесь заболеть повторно...
Но хоть бы подумали о фармацевтических компаниях, даже если они Вам пофиг, то о бюджете родной страны-то думать нужно.


В Китае, Исландии, Тайване вообще нет ковидотрицателей, никаких бухтений нет и разговоров про насморк нет, все дружны, организованы, чистоплотны, принимают меры предосторожности, и эпидемии нет совсем.
Совпадение ? Не думаю. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 23:16

  justit написав:
  yama написав:зачем переболевшим прививка ? а в моем окружении таких уже большинство


Ну, допустим Вы настолько самоуверенны, что не боитесь заболеть повторно...
Но хоть бы подумали о фармацевтических компаниях, даже если они Вам пофиг, то о бюджете родной страны-то думать нужно.

к сожалению уже поздно и я что-то не понимаю вашу мысль :oops:
или просто лень угадывать что же вы имели ввиду .

Вижу что принципиально умалчивается вопрос - зачем вакцинировать переболевших ? но к сожалению не могу поднять сей вопрос на более высоком уровне чем тут в посиделках пенсионеров :mrgreen: упс ... получается я тоже пенсионер в душе :shock: это меня пугает поболее чем второй раз заболеть короной. После короны я уже ДВА разных ОРВЗ перенес :( малый со школы приносит
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 23:33

  ЛАД написав:Starikan
Ветка модерируется. Во всяком случае, есть удаленные посты.
В том, что ветка испортилась, Вы, к сожалению, правы.
Вы, возможно, не видели, тут бывали дни с одним-двумя постами от меня и freeze'а и по несколько страниц с постами всяких ... (ковидиотов).

Удаленные посты были, но это результаты конкретных жалоб на хамство.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю загонщиков в валюту: Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов.
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 23:36

  freeze написав:
  justit написав:
  yama написав: зачем переболевшим прививка ? а в моем окружении таких уже большинство
Ну, допустим Вы настолько самоуверенны, что не боитесь заболеть повторно...
Но хоть бы подумали о фармацевтических компаниях, даже если они Вам пофиг, то о бюджете родной страны-то думать нужно.
В Китае, Исландии, Тайване вообще нет ковидотрицателей, никаких бухтений нет и разговоров про насморк нет, все дружны, организованы, чистоплотны, принимают меры предосторожности, и эпидемии нет совсем.
Совпадение ? Не думаю. :mrgreen:

Причина одна - слабая власть, которой, к тому же, большинство не доверяет (это относится не только к Украине, ковидиотов и в Европе хватает).
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю загонщиков в валюту: Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов.
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 23:41

  yama написав: Вижу что принципиально умалчивается вопрос - зачем вакцинировать переболевших ?

Ничего принципиального, вопрос вообще бессмысленный, поскольку никто никого не заставляет вакцинироваться.
Купите себе справку и будете ездить по Эвропам.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю загонщиков в валюту: Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов.
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 23:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Starikan написав:Причина одна - слабая власть, которой, к тому же, большинство не доверяет.


Да уж, это также важнейший фактор.
Улыбающаяся лыба Зеленского, селфещаяся в переполненном Буковеле в то время как треть страны сидит без работы по его решению. Даже не обсуждая, правильно или не правильно введен локдаун, но эти радостные селфи выглядят цинично и издевательски.
Тетушка Меркель или премьер Англии такое себе вряд ли позволили.
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