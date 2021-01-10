проблема в том что обычно Фриз ее и замусоривает
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 січ, 2021 20:26
проблема в том что обычно Фриз ее и замусоривает
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: Нед 10 січ, 2021 20:29
А по моему вы тут постоянно постите средневековый бред, каких-то знахарей, гомеопатов, врачи всего мира вас бедных обманывают. Хотя вроде и среднее образование должно быть, и биологию вам в школе преподавали, должны были по крайней мере.
Создали бы себе антинаучную антирептилоидную ветку противников всемирного заговора и там резвились, поддерживая там чистоту свободную от науки. А то тут для ковидиотов мёдом что-ли намазано, обсуждаете то чего по вашему мнению нет или обсуждения даже недостойно по причине малозначимости, оксюморон и постоянное нервное напряжение )))
Додано: Нед 10 січ, 2021 21:17
Додано: Нед 10 січ, 2021 21:20
Додано: Нед 10 січ, 2021 21:24
В Китае, Исландии, Тайване вообще нет ковидотрицателей, никаких бухтений нет и разговоров про насморк нет, все дружны, организованы, чистоплотны, принимают меры предосторожности, и эпидемии нет совсем.
Совпадение ? Не думаю.
Додано: Нед 10 січ, 2021 23:16
к сожалению уже поздно и я что-то не понимаю вашу мысль
или просто лень угадывать что же вы имели ввиду .
Вижу что принципиально умалчивается вопрос - зачем вакцинировать переболевших ? но к сожалению не могу поднять сей вопрос на более высоком уровне чем тут в посиделках пенсионеров упс ... получается я тоже пенсионер в душе это меня пугает поболее чем второй раз заболеть короной. После короны я уже ДВА разных ОРВЗ перенес малый со школы приносит
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: Нед 10 січ, 2021 23:33
Удаленные посты были, но это результаты конкретных жалоб на хамство.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю загонщиков в валюту: Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов.
Додано: Нед 10 січ, 2021 23:36
Причина одна - слабая власть, которой, к тому же, большинство не доверяет (это относится не только к Украине, ковидиотов и в Европе хватает).
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю загонщиков в валюту: Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов.
Додано: Нед 10 січ, 2021 23:41
Ничего принципиального, вопрос вообще бессмысленный, поскольку никто никого не заставляет вакцинироваться.
Купите себе справку и будете ездить по Эвропам.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю загонщиков в валюту: Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов.
Додано: Нед 10 січ, 2021 23:44
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Да уж, это также важнейший фактор.
Улыбающаяся лыба Зеленского, селфещаяся в переполненном Буковеле в то время как треть страны сидит без работы по его решению. Даже не обсуждая, правильно или не правильно введен локдаун, но эти радостные селфи выглядят цинично и издевательски.
Тетушка Меркель или премьер Англии такое себе вряд ли позволили.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|