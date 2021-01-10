U.K. government officials announced critically ill COVID-19 patients will soon receive rheumatoid arthritis drugs to boost recovery and odds of survival.
In a statement, U.K. officials pointed to preliminary results from a study posted ahead of peer review, drawing on the government-backed international REMAP-CAP trial.
Tocilizumab and sarilumab infused to seriously ill coronavirus patients soon after admittance to intensive care units dropped mortality risk by 24% and patients recovered up to 10 days faster. The vast majority of patients were also given a previously-authorized and widely-used cheap steroid called dexamethasone, which has already demonstrated improved survival for critically ill patients in need of oxygen.
U.K. officials hope that encouraging National Health Service providers to use tocilizumab, beginning Friday, will bring relief to burdened health systems amid a surge in cases linked to a mutated strain. The drug is already available in U.K. hospitals, and officials are working with the drug sponsor, Roche, to ensure continued supply, per the statement.
Доповідь Управління Верховного комісара ООН з прав людини про вплив пандемії COVID-19 на права людини, яка була складена Моніторинговою місією ООН з прав людини в Україні та оприлюднена у грудні 2020 року:
"16. 28 серпня 2020 року Конституційний Суд визнав деякі положення постанови Кабінету Міністрів № 392 від 20 травня 2020 року щодо запровадження карантинних обмежень неконституційними, аргументуючи це тим, що такі обмеження мали бути введені Законом, а не підзаконними актами. Однак правових наслідків не було, оскільки постанова Уряду на момент винесення рішення Суду вже була замінена. Незважаючи на рішення Суду, Кабінет Міністрів залишався головним органом влади, що встановлював обмеження, пов’язані з пандемією, що викликає занепокоєння щодо законності таких заходів" [9].
[9] У статтях 12.3 та 21 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права (МПГПП) передбачено, що на свободу пересування та свободу мирних зібрань можуть поширюватись певні обмеження, необхідні для охорони громадського здоров’я, лише якщо це встановлено законом.
Starikan написав:Причина одна - слабая власть, которой, к тому же, большинство не доверяет.
Да уж, это также важнейший фактор. Улыбающаяся лыба Зеленского, селфещаяся в переполненном Буковеле в то время как треть страны сидит без работы по его решению. Даже не обсуждая, правильно или не правильно введен локдаун, но эти радостные селфи выглядят цинично и издевательски. Тетушка Меркель или премьер Англии такое себе вряд ли позволили.
А ти так за нього топив!!! Ми і вибрали його!!! Спасибі тобі, фріз!!!