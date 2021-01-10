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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2588258925902591

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 112
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
30%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
46%
51
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
20
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 09:28

  vitaliy_berdinskikh написав:Есть большие шансы того что пабы в Великобритании будут закрыты до мая
https://metro.co.uk/2021/01/10/pubs-may ... -13880945/

Ета опаа ((( де бухать? Як ковід імунітет отримати?

Хоча б вже вакцинованих пропускали побухати, по ковідпашпорту...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 09:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  change_pm написав:Ета опаа ((( де бухать? Як ковід імунітет отримати?

Утром читал другую статью, эту уже просто по названию гуглил. Там было написано что продажа алкоголя на вынос - запрещена. Тоесть даже через глово пива не закажешь пиво/виски/джин.

Ну и второй вопрос: с кем бухать. Там что-то такое завернули что от этого волосы заворачиваются. Опять же из СМИ, в социалках хейтят какую-то тётку которая вернулась в Шотландию из ОАЭ и имела наглость поныть у себя в инстаграмчике или фейсбуке что по правилам лохдауна вынуждена сидеть дома одна.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 09:44

  freeze написав:не будут постить сейчас свои улыбающиеся фото с курортов. Ибо есть наличие мозга.


Ну это конечно зашквар, но "маємо те, що маємо"
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  #<1 ... 2588258925902591
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