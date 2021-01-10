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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 січ, 2021 09:28
Ета опаа ((( де бухать? Як ковід імунітет отримати?
Хоча б вже вакцинованих пропускали побухати, по ковідпашпорту...
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change_pm
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Додано: Пон 11 січ, 2021 09:36
change_pm написав:
Ета опаа ((( де бухать? Як ковід імунітет отримати?
Утром читал другую статью, эту уже просто по названию гуглил. Там было написано что продажа алкоголя на вынос - запрещена. Тоесть даже через глово пива не закажешь пиво/виски/джин.
Ну и второй вопрос: с кем бухать. Там что-то такое завернули что от этого волосы заворачиваются. Опять же из СМИ, в социалках хейтят какую-то тётку которая вернулась в Шотландию из ОАЭ и имела наглость поныть у себя в инстаграмчике или фейсбуке что по правилам лохдауна вынуждена сидеть дома одна.
Mind the gap.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 09:44
freeze написав:
не будут постить сейчас свои улыбающиеся фото с курортов. Ибо есть наличие мозга.
Ну это конечно зашквар, но "маємо те, що маємо"
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