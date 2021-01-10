change_pm написав:Ета опаа ((( де бухать? Як ковід імунітет отримати?
Утром читал другую статью, эту уже просто по названию гуглил. Там было написано что продажа алкоголя на вынос - запрещена. Тоесть даже через глово не закажешь пиво/виски/джин.
Ну и второй вопрос: с кем бухать. Там что-то такое завернули что от этого волосы заворачиваются. Опять же из СМИ, в социалках хейтят какую-то тётку которая вернулась в Шотландию из ОАЭ и имела наглость поныть у себя в инстаграмчике или фейсбуке что по правилам лохдауна вынуждена сидеть дома одна.
justit написав:Ну это конечно зашквар, но "маємо те, що маємо"
З якої радості то зашквар, якщо по опитуванням в нас десь 65% ковіддисидентів і проти локдаунів. Тому наш президент і поводиться як більшість, рекламує здоровий спосіб життя й заодно власність Ігора Валерійовича Буковель ніхто не закривав і всі бажаючі можуть відпочивати нарівні з президентом. А Меркель поводиться, як більшість німців, де 70% підтримують обмежувальні заходи й сидять по домівках, а решту 30% доводиться поліції розганяти з гірськолижних курортів.
Голова Тернопільської ОДА повторно захворів COVID-19
Очільник Тернопільської області Володимир Труш 10 січня отримав вдруге позитивний тест на коронавірус. Першого разу він хворів вже COVID-19 наприкінці літа 2020 року.
«Не думав, що це повториться. Але сьогодні знову отримав позитивний тест на COVID. Тепер у мене точно немає сумніву, що заразитися можна повторно. Минулого разу хворобу переніс важко», - повідомив Володимир Труш.
freeze написав:Голова Тернопільської ОДА повторно захворів COVID-19
Очільник Тернопільської області Володимир Труш 10 січня отримав вдруге позитивний тест на коронавірус. Першого разу він хворів вже COVID-19 наприкінці літа 2020 року.
«Не думав, що це повториться. Але сьогодні знову отримав позитивний тест на COVID. Тепер у мене точно немає сумніву, що заразитися можна повторно. Минулого разу хворобу переніс важко», - повідомив Володимир Труш.
А неделю назад товарищ Надал зелю с локдауном послал. Правда вчера вроде дристанул и сказал,что сегодня Тернополь переходит к ужесточению.
freeze написав:Голова Тернопільської ОДА повторно захворів COVID-19
Очільник Тернопільської області Володимир Труш 10 січня отримав вдруге позитивний тест на коронавірус. Першого разу він хворів вже COVID-19 наприкінці літа 2020 року.
«Не думав, що це повториться. Але сьогодні знову отримав позитивний тест на COVID. Тепер у мене точно немає сумніву, що заразитися можна повторно. Минулого разу хворобу переніс важко», - повідомив Володимир Труш.
Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 88 Закону України "Про державну службу" однією із підстав для припинення державної служби у зв’язку з обставинами, що склалися незалежно від волі сторін, є неможливість виконання державним службовцем службових обов’язків за станом здоров’я за наявності медичного висновку, порядок надання якого визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.
Таким чином, пану Трушу не треба роздавати інтерв’ю про те, скільки разів він захворив і чи можливо заразитися повторно, а виконувати обовяз’ки державного службовця або звільнятися з державної служби за станом здоров’я.
Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность
stryzhko написав:З якої радості то зашквар, якщо по опитуванням в нас десь 65% ковіддисидентів і проти локдаунів. Тому наш президент і поводиться як більшість
Незашквар бы был если бы он во всем вёл себя как диссидени коронои в том числе не агитировал бы за локдауны, а его партия и кабмин не держали бы всю страну в состоянии клоундауна с марта прошлого года.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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В Италии ученые Национального института ядерной физики создали карту мировой Covid-вакцинации. Ее запустили на сайте, где предоставлена вся информация о вакцинации от коронавируса в странах мира.
На карте есть сведения о том, как проходит вакцинация в каждой стране мира: какую вакцину используют, сколько людей уже вакцинировали. Например, утром, 10 января, всего прививок сделали в Китае (9 млн). Меньше всего — в Мальте, Люксембуге и Гвинее. https://nashkiev.ua/novosti/v-italii-so ... nt=novosti