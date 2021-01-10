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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2589259025912592>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 112
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
30%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
46%
51
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
20
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 09:28

  vitaliy_berdinskikh написав:Есть большие шансы того что пабы в Великобритании будут закрыты до мая
https://metro.co.uk/2021/01/10/pubs-may ... -13880945/

Ета опаа ((( де бухать? Як ковід імунітет отримати?

Хоча б вже вакцинованих пропускали побухати, по ковідпашпорту...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 09:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  change_pm написав:Ета опаа ((( де бухать? Як ковід імунітет отримати?

Утром читал другую статью, эту уже просто по названию гуглил. Там было написано что продажа алкоголя на вынос - запрещена. Тоесть даже через глово не закажешь пиво/виски/джин.

Ну и второй вопрос: с кем бухать. Там что-то такое завернули что от этого волосы заворачиваются. Опять же из СМИ, в социалках хейтят какую-то тётку которая вернулась в Шотландию из ОАЭ и имела наглость поныть у себя в инстаграмчике или фейсбуке что по правилам лохдауна вынуждена сидеть дома одна.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Пон 11 січ, 2021 09:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 09:44

  freeze написав:не будут постить сейчас свои улыбающиеся фото с курортов. Ибо есть наличие мозга.


Ну это конечно зашквар, но "маємо те, що маємо"
justit
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 10:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

justit написав:Ну это конечно зашквар, но "маємо те, що маємо"

З якої радості то зашквар, якщо по опитуванням в нас десь 65% ковіддисидентів і проти локдаунів. Тому наш президент і поводиться як більшість, рекламує здоровий спосіб життя й заодно власність Ігора Валерійовича Буковель ніхто не закривав і всі бажаючі можуть відпочивати нарівні з президентом. А Меркель поводиться, як більшість німців, де 70% підтримують обмежувальні заходи й сидять по домівках, а решту 30% доводиться поліції розганяти з гірськолижних курортів.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 10:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Голова Тернопільської ОДА повторно захворів COVID-19

Очільник Тернопільської області Володимир Труш 10 січня отримав вдруге позитивний тест на коронавірус. Першого разу він хворів вже COVID-19 наприкінці літа 2020 року.

«Не думав, що це повториться. Але сьогодні знову отримав позитивний тест на COVID. Тепер у мене точно немає сумніву, що заразитися можна повторно. Минулого разу хворобу переніс важко», - повідомив Володимир Труш.
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 10:37

  freeze написав:Голова Тернопільської ОДА повторно захворів COVID-19

Очільник Тернопільської області Володимир Труш 10 січня отримав вдруге позитивний тест на коронавірус. Першого разу він хворів вже COVID-19 наприкінці літа 2020 року.

«Не думав, що це повториться. Але сьогодні знову отримав позитивний тест на COVID. Тепер у мене точно немає сумніву, що заразитися можна повторно. Минулого разу хворобу переніс важко», - повідомив Володимир Труш.


А неделю назад товарищ Надал зелю с локдауном послал. Правда вчера вроде дристанул и сказал,что сегодня Тернополь переходит к ужесточению.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 10:38

  freeze написав:Голова Тернопільської ОДА повторно захворів COVID-19

Очільник Тернопільської області Володимир Труш 10 січня отримав вдруге позитивний тест на коронавірус. Першого разу він хворів вже COVID-19 наприкінці літа 2020 року.

«Не думав, що це повториться. Але сьогодні знову отримав позитивний тест на COVID. Тепер у мене точно немає сумніву, що заразитися можна повторно. Минулого разу хворобу переніс важко», - повідомив Володимир Труш.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 88 Закону України "Про державну службу" однією із підстав для припинення державної служби у зв’язку з обставинами, що склалися незалежно від волі сторін, є неможливість виконання державним службовцем службових обов’язків за станом здоров’я за наявності медичного висновку, порядок надання якого визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.

Таким чином, пану Трушу не треба роздавати інтерв’ю про те, скільки разів він захворив і чи можливо заразитися повторно, а виконувати обовяз’ки державного службовця або звільнятися з державної служби за станом здоров’я.
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 10:48

  stryzhko написав:
justit написав:Ну это конечно зашквар, но "маємо те, що маємо"

З якої радості то зашквар, якщо по опитуванням


Зашквар афішувати це.
Відпочивати можна і мовчки.
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 10:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stryzhko написав:З якої радості то зашквар, якщо по опитуванням в нас десь 65% ковіддисидентів і проти локдаунів. Тому наш президент і поводиться як більшість
Незашквар бы был если бы он во всем вёл себя как диссидени коронои в том числе не агитировал бы за локдауны, а его партия и кабмин не держали бы всю страну в состоянии клоундауна с марта прошлого года.
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 10:50

https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/ ... ref=RHHD-T

В Италии ученые Национального института ядерной физики создали карту мировой Covid-вакцинации. Ее запустили на сайте, где предоставлена ​​вся информация о вакцинации от коронавируса в странах мира.

На карте есть сведения о том, как проходит вакцинация в каждой стране мира: какую вакцину используют, сколько людей уже вакцинировали. Например, утром, 10 января, всего прививок сделали в Китае (9 млн). Меньше всего — в Мальте, Люксембуге и Гвинее.
https://nashkiev.ua/novosti/v-italii-so ... nt=novosti
detroytred
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