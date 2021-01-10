В Италии ученые Национального института ядерной физики создали карту мировой Covid-вакцинации. Ее запустили на сайте, где предоставлена вся информация о вакцинации от коронавируса в странах мира.
На карте есть сведения о том, как проходит вакцинация в каждой стране мира: какую вакцину используют, сколько людей уже вакцинировали. Например, утром, 10 января, всего прививок сделали в Китае (9 млн). Меньше всего — в Мальте, Люксембуге и Гвинее. https://nashkiev.ua/novosti/v-italii-so ... nt=novosti
CHINA: WANGKUI COUNTY HAS BEEN LOCKED DOWN DUE TO THE COVID19 OUTBREAK. ALL BUSES AND TAXIS IN THE COUNTY HAVE SUSPENDED OPERATIONS, HIGHWAY ENTRIES TO THE COUNTY HAVE BEEN CLOSED, AND ALL RESIDENTIAL COMMUNITIES HAVE ENTERED CLOSED-MANAGEMENT MODE.
А були такі унікальні, ковіду у них не було... Що трапилось? Мутація?
CHINA: WANGKUI COUNTY HAS BEEN LOCKED DOWN DUE TO THE COVID19 OUTBREAK. ALL BUSES AND TAXIS IN THE COUNTY HAVE SUSPENDED OPERATIONS, HIGHWAY ENTRIES TO THE COUNTY HAVE BEEN CLOSED, AND ALL RESIDENTIAL COMMUNITIES HAVE ENTERED CLOSED-MANAGEMENT MODE.
А були такі унікальні, ковіду у них не було... Що трапилось? Мутація?
Россияне завезли. Там за неделю всю проблему порешают, и опять усиленно поднимать свой ВВП. Все в минусах, а у Китайцев ВВП растёт.
В Италии ученые Национального института ядерной физики создали карту мировой Covid-вакцинации. Ее запустили на сайте, где предоставлена вся информация о вакцинации от коронавируса в странах мира.
На карте есть сведения о том, как проходит вакцинация в каждой стране мира: какую вакцину используют, сколько людей уже вакцинировали. Например, утром, 10 января, всего прививок сделали в Китае (9 млн). Меньше всего — в Мальте, Люксембуге и Гвинее. https://nashkiev.ua/novosti/v-italii-so ... nt=novosti
Навскидку где-то 24 миллиона человек провакцинированы. Мне кажется тема с какими-то третьими фазами испытаний умерла, нет никакого смысла, тему проехали.
Забавно в Гвинее начали вакцинировать, а у нас тут какими-то сказками кормят, да борются с контрабандными вакцинами из Израиля и России.
CHINA: WANGKUI COUNTY HAS BEEN LOCKED DOWN DUE TO THE COVID19 OUTBREAK. ALL BUSES AND TAXIS IN THE COUNTY HAVE SUSPENDED OPERATIONS, HIGHWAY ENTRIES TO THE COUNTY HAVE BEEN CLOSED, AND ALL RESIDENTIAL COMMUNITIES HAVE ENTERED CLOSED-MANAGEMENT MODE.
А були такі унікальні, ковіду у них не було... Що трапилось? Мутація?
Россияне завезли. Там за неделю всю проблему порешают, и опять усиленно поднимать свой ВВП. Все в минусах, а у Китайцев ВВП растёт.
Та вже замедляється ріст ВВН Китаю... По 2-3 афони в одну "морду" не впихнеш...
зі. Я писав у себе, мене бентежить ріст закупів Китаєм всього по світу - від нафти до сої...
Таке враження, що вони готуються до чогось... Один з варіантів - війна...