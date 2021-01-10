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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2590259125922593>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 112
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
30%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
46%
51
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
20
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 10:59

  detroytred написав:https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-le-vaccinazioni-nel-mondo/?ref=RHHD-T

В Италии ученые Национального института ядерной физики создали карту мировой Covid-вакцинации. Ее запустили на сайте, где предоставлена ​​вся информация о вакцинации от коронавируса в странах мира.

На карте есть сведения о том, как проходит вакцинация в каждой стране мира: какую вакцину используют, сколько людей уже вакцинировали. Например, утром, 10 января, всего прививок сделали в Китае (9 млн). Меньше всего — в Мальте, Люксембуге и Гвинее.
https://nashkiev.ua/novosti/v-italii-so ... nt=novosti


Дык у нас в роде совсем не делали.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 11:07

  detroytred написав:https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-le-vaccinazioni-nel-mondo/?ref=RHHD-T

В Италии ученые Национального института ядерной физики создали карту мировой Covid-вакцинации. Ее запустили на сайте, где предоставлена ​​вся информация о вакцинации от коронавируса в странах мира.


Switzerland игнорирует вакцинацию что ли?
justit
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 11:09

Летом в Одессе было не протолкнуться, сейчас в Буковеле - но что-то ни там, ни там, не видно "гор трупов"

И что там в США после Майдана? Падают на улицах замертво?
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 11:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

CHINA: WANGKUI COUNTY HAS BEEN LOCKED DOWN DUE TO THE COVID19 OUTBREAK. ALL BUSES AND TAXIS IN THE COUNTY HAVE SUSPENDED OPERATIONS, HIGHWAY ENTRIES TO THE COUNTY HAVE BEEN CLOSED, AND ALL RESIDENTIAL COMMUNITIES HAVE ENTERED CLOSED-MANAGEMENT MODE.

А були такі унікальні, ковіду у них не було... Що трапилось? Мутація?
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 11:23

  Вкладчик1234 написав:Летом в Одессе было не протолкнуться, сейчас в Буковеле - но что-то ни там, ни там, не видно "гор трупов"

И что там в США после Майдана? Падают на улицах замертво?

Доповідаю...

Є побочка у ковіду - трупи не встигають падати, і розщепляються на атоми (((
Тому і гор немає...
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 11:25

  change_pm написав:
CHINA: WANGKUI COUNTY HAS BEEN LOCKED DOWN DUE TO THE COVID19 OUTBREAK. ALL BUSES AND TAXIS IN THE COUNTY HAVE SUSPENDED OPERATIONS, HIGHWAY ENTRIES TO THE COUNTY HAVE BEEN CLOSED, AND ALL RESIDENTIAL COMMUNITIES HAVE ENTERED CLOSED-MANAGEMENT MODE.

А були такі унікальні, ковіду у них не було... Що трапилось? Мутація?


Россияне завезли.
Там за неделю всю проблему порешают, и опять усиленно поднимать свой ВВП.
Все в минусах, а у Китайцев ВВП растёт.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 11:30

  detroytred написав:https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-le-vaccinazioni-nel-mondo/?ref=RHHD-T

В Италии ученые Национального института ядерной физики создали карту мировой Covid-вакцинации. Ее запустили на сайте, где предоставлена ​​вся информация о вакцинации от коронавируса в странах мира.

На карте есть сведения о том, как проходит вакцинация в каждой стране мира: какую вакцину используют, сколько людей уже вакцинировали. Например, утром, 10 января, всего прививок сделали в Китае (9 млн). Меньше всего — в Мальте, Люксембуге и Гвинее.
https://nashkiev.ua/novosti/v-italii-so ... nt=novosti


Навскидку где-то 24 миллиона человек провакцинированы.
Мне кажется тема с какими-то третьими фазами испытаний умерла, нет никакого смысла, тему проехали.

Забавно в Гвинее начали вакцинировать, а у нас тут какими-то сказками кормят, да борются с контрабандными вакцинами из Израиля и России. :mrgreen:
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 11:36

  freeze написав:
  change_pm написав:
CHINA: WANGKUI COUNTY HAS BEEN LOCKED DOWN DUE TO THE COVID19 OUTBREAK. ALL BUSES AND TAXIS IN THE COUNTY HAVE SUSPENDED OPERATIONS, HIGHWAY ENTRIES TO THE COUNTY HAVE BEEN CLOSED, AND ALL RESIDENTIAL COMMUNITIES HAVE ENTERED CLOSED-MANAGEMENT MODE.

А були такі унікальні, ковіду у них не було... Що трапилось? Мутація?


Россияне завезли.
Там за неделю всю проблему порешают, и опять усиленно поднимать свой ВВП.
Все в минусах, а у Китайцев ВВП растёт.

Та вже замедляється ріст ВВН Китаю... По 2-3 афони в одну "морду" не впихнеш...

зі. Я писав у себе, мене бентежить ріст закупів Китаєм всього по світу - від нафти до сої...

Таке враження, що вони готуються до чогось... Один з варіантів - війна...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 12:29

  Starikan написав:.....
Удаленные посты были, но это результаты конкретных жалоб на хамство.

Совсем даже нет. Если Вам интересно, могу в личку сбросить пару-тройку. Правда, немного не по теме, но уж точно никакого хамства.
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 12:33

  freeze написав:.....
в то время как треть страны сидит без работы по его решению. ....

Вы перегибаете. Во время нынешнего локдауна без работы сидят сравнительно немногие. И уж точно не треть страны.
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