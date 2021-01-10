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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 112
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
30%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
46%
51
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
20
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 12:47

Starikan
Обратите внимание, после Вашего поста 4 страницы заполнили. И сколько ковидиотически-юридического мусора.
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 13:07

  Вкладчик1234 написав:Летом в Одессе было не протолкнуться, сейчас в Буковеле - но что-то ни там, ни там, не видно "гор трупов"

И что там в США после Майдана? Падают на улицах замертво?

Одесса после "не протолкнуться" сделала "не протолкнуться" в ликарнях и очередях за кислородными концентраторами, волонтёры до сих пор сбиваются с ног...
Для упавших с Марса открою секрет, "замертво" на улицах от ковида не падают, а долго и страшно задыхаются, как мой товарищ, сначала две недели с кислородной маской в палате, потом неделю в реанимации, похоронили без всякой "горы"...
Что там было и будет после Буковеля узнают чере пару-тройку недель, это опять же новость для "упавших с Марса" про инкубационный период.
Ну и не смотря на то что Майдана в США не было, там каждый день рекорды по суточной смертности...
Ну и для особо одарённых сделаю открытие что не всё меряется "горами трупов", если не боишься потерять здоровье и потерять время на тяжелую болезнь, можешь отправиться поволонтёрить в ковидное отделение, а тем более если сторонник всемирного заговора - пошел в ликарню и развенчал!
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