Starikan
Обратите внимание, после Вашего поста 4 страницы заполнили. И сколько ковидиотически-юридического мусора.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 січ, 2021 12:47
Starikan
Обратите внимание, после Вашего поста 4 страницы заполнили. И сколько ковидиотически-юридического мусора.
Додано: Пон 11 січ, 2021 13:07
Одесса после "не протолкнуться" сделала "не протолкнуться" в ликарнях и очередях за кислородными концентраторами, волонтёры до сих пор сбиваются с ног...
Для упавших с Марса открою секрет, "замертво" на улицах от ковида не падают, а долго и страшно задыхаются, как мой товарищ, сначала две недели с кислородной маской в палате, потом неделю в реанимации, похоронили без всякой "горы"...
Что там было и будет после Буковеля узнают чере пару-тройку недель, это опять же новость для "упавших с Марса" про инкубационный период.
Ну и не смотря на то что Майдана в США не было, там каждый день рекорды по суточной смертности...
Ну и для особо одарённых сделаю открытие что не всё меряется "горами трупов", если не боишься потерять здоровье и потерять время на тяжелую болезнь, можешь отправиться поволонтёрить в ковидное отделение, а тем более если сторонник всемирного заговора - пошел в ликарню и развенчал!
Додано: Пон 11 січ, 2021 14:42
Додано: Пон 11 січ, 2021 15:03
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Это он про Китай? Вторую древнейшую цивилизацию мира?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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