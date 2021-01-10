RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2590259125922593

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 112
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
30%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
46%
51
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
20
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 12:47

Starikan
Обратите внимание, после Вашего поста 4 страницы заполнили. И сколько ковидиотически-юридического мусора.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 18163
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4656 раз.
Подякували: 4340 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 13:07

  Вкладчик1234 написав:Летом в Одессе было не протолкнуться, сейчас в Буковеле - но что-то ни там, ни там, не видно "гор трупов"

И что там в США после Майдана? Падают на улицах замертво?

Одесса после "не протолкнуться" сделала "не протолкнуться" в ликарнях и очередях за кислородными концентраторами, волонтёры до сих пор сбиваются с ног...
Для упавших с Марса открою секрет, "замертво" на улицах от ковида не падают, а долго и страшно задыхаются, как мой товарищ, сначала две недели с кислородной маской в палате, потом неделю в реанимации, похоронили без всякой "горы"...
Что там было и будет после Буковеля узнают чере пару-тройку недель, это опять же новость для "упавших с Марса" про инкубационный период.
Ну и не смотря на то что Майдана в США не было, там каждый день рекорды по суточной смертности...
Ну и для особо одарённых сделаю открытие что не всё меряется "горами трупов", если не боишься потерять здоровье и потерять время на тяжелую болезнь, можешь отправиться поволонтёрить в ковидное отделение, а тем более если сторонник всемирного заговора - пошел в ликарню и развенчал!
komp
1
 
Повідомлень: 8339
З нами з: 08.11.07
Подякував: 2369 раз.
Подякували: 3422 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 14:42

─ Поки людство продовжує вторгнення на нові території зі спробами насильно колонізувати та окультурити їх, ми матимемо справу з небезпекою і небаченими раніше вірусами.

Чи можемо ми залишити їх у спокої? Це складне питання, на яке у мене немає розумної відповіді. Тому час готуватися до нових пандемій.

https://www.pravda.com.ua/articles/2021/01/11/7279464/ - интервью с американским иммунологом Янко Николич-Жугич. У него вообще довольно оптимистичные взгляды на иммунитет к ковиду.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 18163
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4656 раз.
Подякували: 4340 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 15:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Поки людство продовжує вторгнення на нові території зі спробами насильно колонізувати та окультурити їх

Это он про Китай? Вторую древнейшую цивилизацию мира?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2689
З нами з: 06.08.19
Подякував: 639 раз.
Подякували: 416 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2590259125922593
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Амвросий, Realist, Zebra і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 734, 735, 736
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7353 1716723
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 січ, 2021 11:47
maksimus silvestris

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (9941)
11.01.2021 15:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.