Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2590259125922593 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 112 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 30% 34 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 7 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 46% 51 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 18% 20 Всього голосів : 112 Додано: Пон 11 січ, 2021 12:47 Starikan

Обратите внимание, после Вашего поста 4 страницы заполнили. И сколько ковидиотически-юридического мусора. ЛАД 2 Повідомлень: 18163 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4656 раз. Подякували: 4340 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 січ, 2021 13:07 Вкладчик1234 написав: Летом в Одессе было не протолкнуться, сейчас в Буковеле - но что-то ни там, ни там, не видно "гор трупов"



И что там в США после Майдана? Падают на улицах замертво? Летом в Одессе было не протолкнуться, сейчас в Буковеле - но что-то ни там, ни там, не видно "гор трупов"И что там в США после Майдана? Падают на улицах замертво?

Одесса после "не протолкнуться" сделала "не протолкнуться" в ликарнях и очередях за кислородными концентраторами, волонтёры до сих пор сбиваются с ног...

Для упавших с Марса открою секрет, "замертво" на улицах от ковида не падают, а долго и страшно задыхаются, как мой товарищ, сначала две недели с кислородной маской в палате, потом неделю в реанимации, похоронили без всякой "горы"...

Что там было и будет после Буковеля узнают чере пару-тройку недель, это опять же новость для "упавших с Марса" про инкубационный период.

Ну и не смотря на то что Майдана в США не было, там каждый день рекорды по суточной смертности...

Ну и для особо одарённых сделаю открытие что не всё меряется "горами трупов", если не боишься потерять здоровье и потерять время на тяжелую болезнь, можешь отправиться поволонтёрить в ковидное отделение, а тем более если сторонник всемирного заговора - пошел в ликарню и развенчал! Одесса после "не протолкнуться" сделала "не протолкнуться" в ликарнях и очередях за кислородными концентраторами, волонтёры до сих пор сбиваются с ног...Для упавших с Марса открою секрет, "замертво" на улицах от ковида не падают, а долго и страшно задыхаются, как мой товарищ, сначала две недели с кислородной маской в палате, потом неделю в реанимации, похоронили без всякой "горы"...Что там было и будет после Буковеля узнают чере пару-тройку недель, это опять же новость для "упавших с Марса" про инкубационный период.Ну и не смотря на то что Майдана в США не было, там каждый день рекорды по суточной смертности...Ну и для особо одарённых сделаю открытие что не всё меряется "горами трупов", если не боишься потерять здоровье и потерять время на тяжелую болезнь, можешь отправиться поволонтёрить в ковидное отделение, а тем более если сторонник всемирного заговора - пошел в ликарню и развенчал! komp 1 Повідомлень: 8339 З нами з: 08.11.07 Подякував: 2369 раз. Подякували: 3422 раз. Профіль 1 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 січ, 2021 14:42 ─ Поки людство продовжує вторгнення на нові території зі спробами насильно колонізувати та окультурити їх, ми матимемо справу з небезпекою і небаченими раніше вірусами.



Чи можемо ми залишити їх у спокої? Це складне питання, на яке у мене немає розумної відповіді. Тому час готуватися до нових пандемій.

https://www.pravda.com.ua/articles/2021/01/11/7279464/ - интервью с американским иммунологом Янко Николич-Жугич. У него вообще довольно оптимистичные взгляды на иммунитет к ковиду. - интервью с американским иммунологом Янко Николич-Жугич. У него вообще довольно оптимистичные взгляды на иммунитет к ковиду. ЛАД 2 Повідомлень: 18163 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4656 раз. Подякували: 4340 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 січ, 2021 15:03 Re: Эпидемия коронавируса в мире Поки людство продовжує вторгнення на нові території зі спробами насильно колонізувати та окультурити їх

Это он про Китай? Вторую древнейшую цивилизацию мира? Это он про Китай? Вторую древнейшую цивилизацию мира?

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Повідомлень: 2689 З нами з: 06.08.19 Подякував: 639 раз. Подякували: 416 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2590259125922593 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7353 1716723

maksimus silvestris Пон 11 січ, 2021 11:47