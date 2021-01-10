Вкладчик1234 написав:Летом в Одессе было не протолкнуться, сейчас в Буковеле - но что-то ни там, ни там, не видно "гор трупов"
И что там в США после Майдана? Падают на улицах замертво?
Одесса после "не протолкнуться" сделала "не протолкнуться" в ликарнях и очередях за кислородными концентраторами, волонтёры до сих пор сбиваются с ног... Для упавших с Марса открою секрет, "замертво" на улицах от ковида не падают, а долго и страшно задыхаются, как мой товарищ, сначала две недели с кислородной маской в палате, потом неделю в реанимации, похоронили без всякой "горы"... Что там было и будет после Буковеля узнают чере пару-тройку недель, это опять же новость для "упавших с Марса" про инкубационный период. Ну и не смотря на то что Майдана в США не было, там каждый день рекорды по суточной смертности... Ну и для особо одарённых сделаю открытие что не всё меряется "горами трупов", если не боишься потерять здоровье и потерять время на тяжелую болезнь, можешь отправиться поволонтёрить в ковидное отделение, а тем более если сторонник всемирного заговора - пошел в ликарню и развенчал!
"Сильнодіючі засоби під виглядом Pfizer". СБУ розслідує підпільну вакцинацію в Україні 8 січня
Служба безпеки розслідує ввезення в Україну, зберігання та застосування отруйних або сильнодіючих лікарських засобів під виглядом вакцини Pfizer від COVID-19.
Таку інформацію Суспільному підтвердили у пресслужбі СБУ.
"Станом на зараз відомо, що група осіб, за попередньою змовою, в порушення встановлених правил, придбали, перевозили, зберігали та відпускають отруйні чи сильнодіючі лікарські засоби під виглядом вакцини від вірусу COVID-19 виробництва компанії Pfizer", - повідомили у спецслужбі.
Розслідуванням перевіряються обставини застосування цих засобів, вакцинації окремих громадян як в медичних закладах, так і за їх межами. ...
Поки людство продовжує вторгнення на нові території зі спробами насильно колонізувати та окультурити їх
Это он про Китай? Вторую древнейшую цивилизацию мира?
Во-первых, не только о Китае. Есть ещё Африка, бассейн Амазонки. Во-вторых, и в Китае в древнейшие времена не было миллиардного населения. А с ростом населения приходится и осваивать новые территории, и больше жрать летучих мышей и пр.
Думаю что летучих мышей там жрали ещё тогда, когда мы не ещё не придумали борщ, вареники и драники. Ну и плотность населения в Китае такая что они там специальную программу борьбы с этим приняли. Ни один из вирусов не зародился в китайском Тибете или к примеру в Монголии (хоть не Китай, но рядом). Так что пальцем в небо тот профессор тычит.
Да, по теме ветки. Новый вирус, из-за которого страны по новой начали огораживаться - возник в Великобритании. И не где-то в редконаселенной Шотландии, а в Англии где один посёлок плавно перетекает в другой с разбросанными тут и там частными (как у нас говорят) домами. Уж где-где, а в Англии неокультуренных мест нет. Там наоборот попробуй найди территорию не огороженную забором.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh написав:Да, по теме ветки. Новый вирус, из-за которого страны по новой начали огораживаться - возник в Великобритании. И не где-то в редконаселенной Шотландии, а в Англии где один посёлок плавно перетекает в другой с разбросанными тут и там частными (как у нас говорят) домами. Уж где-где, а в Англии неокультуренных мест нет. Там наоборот попробуй найди территорию не огороженную забором.
Навряд чи він перейшов від людей до норок, і назад, вже мутованим. Він мутував в людині, а мова йшла про міжвидове зараження новими вірусами.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.