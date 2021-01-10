Starikan
Обратите внимание, после Вашего поста 4 страницы заполнили. И сколько ковидиотически-юридического мусора.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 12:47
Starikan
Обратите внимание, после Вашего поста 4 страницы заполнили. И сколько ковидиотически-юридического мусора.
Додано: Пон 11 січ, 2021 13:07
Одесса после "не протолкнуться" сделала "не протолкнуться" в ликарнях и очередях за кислородными концентраторами, волонтёры до сих пор сбиваются с ног...
Для упавших с Марса открою секрет, "замертво" на улицах от ковида не падают, а долго и страшно задыхаются, как мой товарищ, сначала две недели с кислородной маской в палате, потом неделю в реанимации, похоронили без всякой "горы"...
Что там было и будет после Буковеля узнают чере пару-тройку недель, это опять же новость для "упавших с Марса" про инкубационный период.
Ну и не смотря на то что Майдана в США не было, там каждый день рекорды по суточной смертности...
Ну и для особо одарённых сделаю открытие что не всё меряется "горами трупов", если не боишься потерять здоровье и потерять время на тяжелую болезнь, можешь отправиться поволонтёрить в ковидное отделение, а тем более если сторонник всемирного заговора - пошел в ликарню и развенчал!
Додано: Пон 11 січ, 2021 14:42
Додано: Пон 11 січ, 2021 15:03
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Это он про Китай? Вторую древнейшую цивилизацию мира?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 11 січ, 2021 16:10
Додано: Пон 11 січ, 2021 16:17
Во-первых, не только о Китае. Есть ещё Африка, бассейн Амазонки.
Во-вторых, и в Китае в древнейшие времена не было миллиардного населения. А с ростом населения приходится и осваивать новые территории, и больше жрать летучих мышей и пр.
Додано: Пон 11 січ, 2021 17:15
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Думаю что летучих мышей там жрали ещё тогда, когда мы не ещё не придумали борщ, вареники и драники. Ну и плотность населения в Китае такая что они там специальную программу борьбы с этим приняли. Ни один из вирусов не зародился в китайском Тибете или к примеру в Монголии (хоть не Китай, но рядом). Так что пальцем в небо тот профессор тычит.
Да, по теме ветки. Новый вирус, из-за которого страны по новой начали огораживаться - возник в Великобритании. И не где-то в редконаселенной Шотландии, а в Англии где один посёлок плавно перетекает в другой с разбросанными тут и там частными (как у нас говорят) домами. Уж где-где, а в Англии неокультуренных мест нет. Там наоборот попробуй найди территорию не огороженную забором.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 11 січ, 2021 17:24
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Навряд чи він перейшов від людей до норок, і назад, вже мутованим. Він мутував в людині, а мова йшла про міжвидове зараження новими вірусами.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 11 січ, 2021 19:08
Re: Эпидемия коронавируса в мире
«Сверхъестественное сходство уникальных вставок в белке шипов оболочки 2019-nCoV с gp120 ВИЧ-1 и Gag» (Uncanny similarity of unique inserts in the 2019-nCoV spike protein to HIV-1 gp120 and Gag) — статью с таким пугающим названием опубликовала вчера, 31 января, на сервере препринтов bioRxiv группа исследователей из Индийского института технологий и Университета Дели.
Ученые обнаружили 4 вставки в белке гликопротеина коронавируса, которые являются уникальными для 2019-nCoV и отсутствуют в других коронавирусах. Более того, аминокислотные остатки во всех 4 вставках имеют идентичность или сходство с остатками в белках gp120 ВИЧ-1 или Gag ВИЧ-1 — ключевых структурных белках вируса иммунодефицита человека. Интересно, что, несмотря на то, что вставки являются прерывистыми по первичной аминокислотной последовательности, 3D-моделирование коронавируса предполагает, что они сходятся, образуя сайт связывания рецептора. То есть они предположительно находятся именно в том месте, которым коронавирус атакует клетки организма.
Исследователи прямо пишут в препринте, что такое сходство или идентичность вряд ли случайны по своему происхождению.
Гликопротеин шипов оболочки (S) коронавируса состоит из двух субъединиц — S1 и S2. Субъединица S1 помогает в связывании рецепторов клеток организма хозяина, а субъединица S2 облегчает слияние с мембраной. Эти белки являются важными детерминантами тканевого тропизма и диапазона хозяев. Кроме того, они же являются мишенями для вакцин. По этой причине белки шипа наиболее широко изучены у коронавирусов.
Индийские исследователи сравнили методами биоинформатики белки различных вирусов и выяснили, что наибольшее сходство 2019-nCoV имеет с вирусом атипичной пневмонии (SARS).
Каким же образом попали в коронавирус 4 обнаруженные аминокислотные вставки ВИЧ? Ученые пишут, что « можно время от времени ожидать случайного совпадения для участка из 6-12 смежных аминокислотных остатков в неродственном белке. Однако маловероятно, что все 4 вставки в гликопротеине шипов 2019-nCoV случайно совпадают с 2 ключевыми структурными белками неродственного вируса (ВИЧ-1)».
Более того:
«Это поразительно, поскольку для вируса весьма маловероятно, что такие уникальные инсерции приобрелись естественным образом за короткий промежуток времени. <…> Взятые вместе, наши выводы свидетельствуют о нетрадиционной эволюции 2019-nCoV…».
Исследователи более чем прозрачно намекают на искусственное происхождение нового коронавируса.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
Додано: Пон 11 січ, 2021 19:44
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Пришла инфа от знакомых из Польши.
Вакцинация медиков там сейчас на потоке, многие из наших релоцировавшихся туда уже провакцинированы Пфайзером. Польша - це Европа
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