Додано: Пон 11 січ, 2021 19:08

«Сверхъестественное сходство уникальных вставок в белке шипов оболочки 2019-nCoV с gp120 ВИЧ-1 и Gag» (Uncanny similarity of unique inserts in the 2019-nCoV spike protein to HIV-1 gp120 and Gag) — статью с таким пугающим названием опубликовала вчера, 31 января, на сервере препринтов bioRxiv группа исследователей из Индийского института технологий и Университета Дели.



Ученые обнаружили 4 вставки в белке гликопротеина коронавируса, которые являются уникальными для 2019-nCoV и отсутствуют в других коронавирусах. Более того, аминокислотные остатки во всех 4 вставках имеют идентичность или сходство с остатками в белках gp120 ВИЧ-1 или Gag ВИЧ-1 — ключевых структурных белках вируса иммунодефицита человека. Интересно, что, несмотря на то, что вставки являются прерывистыми по первичной аминокислотной последовательности, 3D-моделирование коронавируса предполагает, что они сходятся, образуя сайт связывания рецептора. То есть они предположительно находятся именно в том месте, которым коронавирус атакует клетки организма.



Исследователи прямо пишут в препринте, что такое сходство или идентичность вряд ли случайны по своему происхождению.



Гликопротеин шипов оболочки (S) коронавируса состоит из двух субъединиц — S1 и S2. Субъединица S1 помогает в связывании рецепторов клеток организма хозяина, а субъединица S2 облегчает слияние с мембраной. Эти белки являются важными детерминантами тканевого тропизма и диапазона хозяев. Кроме того, они же являются мишенями для вакцин. По этой причине белки шипа наиболее широко изучены у коронавирусов.



Индийские исследователи сравнили методами биоинформатики белки различных вирусов и выяснили, что наибольшее сходство 2019-nCoV имеет с вирусом атипичной пневмонии (SARS).



Каким же образом попали в коронавирус 4 обнаруженные аминокислотные вставки ВИЧ? Ученые пишут, что « можно время от времени ожидать случайного совпадения для участка из 6-12 смежных аминокислотных остатков в неродственном белке. Однако маловероятно, что все 4 вставки в гликопротеине шипов 2019-nCoV случайно совпадают с 2 ключевыми структурными белками неродственного вируса (ВИЧ-1)».



Более того:



«Это поразительно, поскольку для вируса весьма маловероятно, что такие уникальные инсерции приобрелись естественным образом за короткий промежуток времени. <…> Взятые вместе, наши выводы свидетельствуют о нетрадиционной эволюции 2019-nCoV…».



Исследователи более чем прозрачно намекают на искусственное происхождение нового коронавируса.

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